- Publicidad -

Denuncian grave caso de bullying contra una nena de 14 años en el Instituto Madre Sofía Bunge. La situación inició en 2021, cuando comenzó a sufrir hostigamiento permanente por parte de sus compañeros.

Denuncian grave caso de bullying contra una nena en Ituzaingó. Luciana tiene colocados dos holter y sufre problema cardíacos debido al estrés que le genera ir a la escuela. Los padres, piden respuestas a la institución donde los directivos se comprometieron a tomar cartas en el asunto, pero hasta el momento “no he visto una sola acción en contra del bullying que se le ejerce a mi hija hace tres años”, afirmaron los padres en diálogo con Diario Anticipos.

“No sólo padece bullying en forma permanente y sistemática en la escuela, sino que también ciberbullying, porque le mandaban mensajes”. Un compañero desde el celular de la pareja de la madre de aquel momento le mandó un mensaje amenazándola de muerte”, afirmó la madre que llevó las pruebas al colegio: documentación, chats y fotografías.

Al enterarse que eran los propios alumnos los que amenazaban a la niña, la madre pidió una inmediata reunión con la directora, quien siempre “ha tenido la deferencia de atenderme muy bien”, aseguró.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Si bien la niña va a terapia “ya no quiere ir a la escuela” donde el alumno que la amenazó sigue siendo su compañero y, según la escuela, se trata de “cosas de niños”.

Algunas de las situaciones que se generan son, por ejemplo, que cuando los profesores piden trabajos prácticos en grupo, Luciana siempre los hace sola porque no tiene grupo “y después encima tiene que aguantar y tolerar que los profes les digan “¿Cómo?. Si nosotros dijimos que eran grupo”.

“Tiene que sufrir también el hostigamiento por parte de los profesores que no se hacen cargo ni siquiera de formar los grupos”, denunciaron los padres y afirmaron: “Cada uno hace lo que quiere, hacen votaciones a fin de año a ver quiénes quieren que se vaya del curso, porque ellos se creen dueños y señores”.

“Desde las familias tienen que enseñarles a ser amigos. No a hacer daño, maldad, a enseñarse solo con uno. Lo de mi hija es claramente un ensañamiento tanto de bullying como de ciberbullying. Y quiero que quede claro para toda la comunidad de Ituzaingó y otras comunidades que quieran enviar sus hijos ahí, que estén en alerta porque es muy doloroso para las familias que tenemos que pasar por esto porque la escuela no toma acciones”, lamentó la madre.

“Yo vengo denunciando esto hace 3 años, la solución no es que mi hija se vaya de la escuela, porque la directora la semana pasada le dijo, y si te cambias de curso. Me parece una locura bajo todo punto de vista los planteamientos y las soluciones ineptas que plantea la escuela. No saben resolver el problema del bullying”, afirmó.

“Están lastimando a nuestros pibes, están lastimando a nuestros hijos, están lastimando a nuestros chicos, ellos son el futuro. Les ruego, por favor, que alguien haga algo, que todos tomen conocimiento”, rogó la madre quien relató un episodio en el que una de las compañeras se metió en su Facebook para robar fotos de Luciana cuando modelaba de pequeña para luego crear un grupo de WhatsApp con el nombre “Las antiprostitutas” con dicha foto de imagen de perfil.

Además, cuando la madre va a buscar a Luciana la saluda con un “Hola princesa”. Al escuchar sus compañeros decidieron apodarla “Disney”, por ser “una princesa de Disney”, a modo de burla.

“No tienen límites con la maldad con la que se maneja, es una cosa que no sé, para mí como adulto no tiene explicación. Hoy es mi hija, pero si el día de mañana mi hija ya no está más en esa escuela, le va a pasar al hijo de cualquiera de ustedes”, advirtió.

La madre deseó que “esto la afectara en su futuro. No quiero que piense que todos los chicos tienen la maldad que tienen estos chicos y la hazaña que tienen estas chicas. Quiero que sea una nena sana, yo les entregué una criatura a los 11 años, sana de mente, de cuerpo, de alma, con un corazón lleno de amor y ellos me devuelven una criatura triste, sin ganas de ir a la escuela, está en terapia, ahora con problemas cardíacos. Yo ya no sé qué más hacer”.

Con 14 años Luciana tiene que llevar dos holter, “debido al estrés que le causa tener que ir cada día a la escuela”, explicó la madre entre llanto. “Yo sigo esperando a levantarme y que todo haya cambiado, que paren. Ojalá estas chicas cambien para que no sigan haciendo daño a otras personas”.

En el día de ayer, el padre de Luciana se comunicó con la línea 102 de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. “Nos dijeron que se iban a comunicar con la institución y la Jefatura. Aparte tuvimos una reunión con la Jefatura y hablamos con el Inspector Córdoba y dejaron asentado en el acta que era inminente que se haga la intervención de la escuela”, finalizó.