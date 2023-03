- Publicidad -

Hurlingham promociona cámaras que no funcionan y quedó a la vista cuando a una vecino le robaron su vehículo y, a pesar de que la zona estaba cubierta de dispositivos, no hay registros porque no funcionan.

Hurlingham promociona cámaras que no funcionan y despertó la bronca de los vecinos. La víctima del robo escribió en sus redes sociales: «Robado hoy entre dos garitas policiales en puente San Pedro de Tesei para Morón. Qué pasa Zabaleta con las supuestas cámaras!», apuntó.

De inmediato su publicación se llenó de comentarios de usuarios que denunciaban los mismo y apuntaban contra el intendente: «Las únicas cámaras que hacen funcionar estos delincuentes son las de las fotomultas», apuntó un vecino.

«Que indignante la verdad», «A Zabaleta le importa una mierd* que nos roben, maten», «Vivo a media cuadra del puente San Pedro y la verdad las garitas están de adorno tanto del lado de Morón como de Hurlingham. Yo estoy del lado de Hurlingham, los policías que están ahí no se meten para nada, si vas a pedir ayuda, auxilio te dicen que ellos no están para eso, solo transito», fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

«No hay cámaras solo los que camina en Jauretche cuatro para un lado y cuatro para otro», apuntó un vecino.

Además, coincidieron en el no funcionamiento de las tecnologías: «Son todas mentiras las camaritas. Si vos te paras y las mirás están quietas, no se mueven par ningún lado, hablo de os domos y el supuesto control de cámaras que estaba en Gaona y Vergara haces meses que dejó de funcionar. Falta que le pongan un cartelito que dijera 50% off por cierre! Son unos tremendos rufianes, no les importa la integridad física y psíquica».

Un vecino anticipó una noticia que ya se escucha en el municipio y es que sumarán un centro de monitoreo en Jauretche y Ricchieri, que se sumará al ubicado en O’brien.