Día a día se conoce una noticia nueva, una muerte más que lamentar. El domingo 06 de junio, Daniel Arrubia se convirtió en otra víctima del Covid entre los trabajadores del Municipio de Morón.

Fue el secretario de Seguridad Ciudadana quien expresó: «En el día de hoy nos dejó nuestro compañero Daniel Arrubia. Otra víctima del Covid».

«Lo que no nos da más que certezas que debemos seguir trabajando en equipo y cuidándonos entre todas y todos para no tener que seguir lamentando este tipo de hechos», señaló y envió su abrazo a la familia.

«Lo recordaremos con el compromiso y dedicación con el que día a día se desempeñaba en su labor en la Dirección de Monitoreo», expresó.

A través de las redes sociales, Raquel Barabasch lamentó: «Mis condolencias a su familia. Se va un gran compa y persona. Se te va a extrañar. QEPD«.

Kity Romano despidió a dos Daniel víctimas del Covid y escribió: «El maldito virus se llevó a dos grandes personas que conocía, Daniel Arrubia y Daniel Pereyra, si dos Daniel. El primero lo conocí trabajando en la gestión municipal de Morón allá por el 2011, en ese momento el estaba en defensa civil, me recibió, me habló, me explicó y me enseñó todo sobre el trabajo. Pero hay algo que nunca me dijo ni me explicó, a ser una buena persona, con su ejemplo me di cuenta solo, Dani Arrubia era un tipo tranquilo, trabajador por de más, haciendo cientos de horas extras pudo mandar a su hija a estudiar abogacía, nunca la conocí pero cuando dani hablaba de ella veías un brillo especial en sus ojos. Tengo infinitas anécdotas graciosas con él que sería muy largo de contar, se que ya no va a poder leer esto, pero quiero que todxs sepan que existió Daniel Arrubia, era mi amigo y era un tipazo. Siempre lo voy a recordar».

Lucas Colli fue otro de los conocidos que le dedicó unas palabras a Arrubia: «que triste noticia, se nos fue un amigo y compañero como pocos y nos dejas un sabor amargo mi amigo. Me acuerdo todo lo que me enseñaste en el trabajo y las veces que me defendiste. Gracias amigo Daniel Arrubia, por haber sido parte de mi vida. siempre te voy a recordar cabezón. que virus de mierda, loco!»

Por su parte, Edith Moran lo despidió: «Gran persona,excelente,laburante,y gran compañero!!!» y Guillermo Godoy se sumó a las palabras y expresó: «Lamento la perdida , respeto a su fila , compañeros amigos».

