Todos por Gaby: Se trata de un nene de 4 años diagnosticado de cáncer que está siendo tratado en el Hospital Posadas. La rifa es para poder ayudar en sus gastos de tratamiento y estadía de la mamá que se encuentra sola y la única opción que le queda es pedir ayuda.

¿En qué consiste la campaña de Todos por Gaby? Para juntar fondos se rifa una camiseta de Boca firmada por los propios jugadores (no es impresa) y para quien no sea de ese equipo y no quiera ese premio ofrecen la elección de la camiseta o un premio de $3000.

Faltan 4 meses para que el tratamiento de Gaby termine y sus familiares piden: “Necesitamos solventar los gastos de viajes, la comida de él y su grupo familiar, tanto madre como hermanos”. “Su tratamiento es en el Hospital Posadas y está cubierto pero su mamá es soltera y desempleada y recurrimos a la gente porque claramente a veces es insostenible ayudar”, sumaron.

La rifa sale $150 y ofrecen números del 01 al 300. Para pedir el suyo se pueden comunicar al 1136860263

Respecto a la forma de abonar pueden hacerlo personalmente por transferencia o a través de Mercado Pago.

“Si sos de otra zona y queres ayudarnos nos hacemos cargo del envio si ganas el premios Todos por Gaby”, señalaron en el pedido.

Para colaborar pueden hacerlo transfiriendo al CBU: 0000003100077032588853 o el mail de Mercado Pago es [email protected]

Es una excelente oportunidad para los fanáticos y van a estar ayudando a la causa de Gaby, a su mamá y a su familia.

