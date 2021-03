PAMI Morón: Se vacunó la Jefa Regional Valeria Zalazar como «Personal de Salud». Así consta en los listados del Ministerio de Salud de la Nación y que se publican en esta página. La Región abarca Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y Moreno, en donde no vacunaron a nadie.

PAMI Morón: Se vacunó la Jefa Regional Valeria Zalazar como «Personal de Salud». La militante de La Cámpora como ella se autodefine y promociona, tiene 36 años y se vacunó el 14 de enero de 2021, o sea, 20 días después de llegada la primer partida de vacuna a la Argentina. Luego, se dio la segunda dosis el 5 de febrero.

En la foto de portada se la puede ver a Valeria Zalazar feliz posando con la titular del PAMI Nacional Luana Volnovich.

(por Andrés Llinares).- Ahora bien, Valeria Zalazar pone en su cuenta oficial de Twitter que es Licenciada en Ciencia Política. Pero se inscribe como personal de salud. Y este medio puede asegurar que a los médicos que se vacunan no le piden la matrícula. Por lo tanto, sino uno llega y muestra el mail que le recibió para vacunarse, listo, tiene la dosis.

Por otro lado, se vacuna a 20 días de haber llegado la primera tanda de Sputnik V, el 25 de diciembre de 2021. Para el 14 de enero, Valeria Zalazar ya está vacunada. Gran suerte. Acá el comprobante del Ministerio de Salud de la Nación.

El Certificado Digital del Ministerio de Salud de la Nación de Valeria Zalazar

Lo mismo ocurrió con Fernando Montiel de la Agencia PAMI de Hurlingham de 30 años. Se vacunó también como personal de salud mientras todos los médicos de la Nación aún no están vacunados. Y lo hizo los mismos días que Valeria Zalazar, la Jefa Regional, por lo tanto, seguramente el listado es más largo.

El Certificado Digital del Ministerio de Salud de la Nación de Fernando Montiel

Este medio no sufre las graves contradicciones de otros medios y espacios políticos que hicieron campaña contra la vacuna, denunciaron al Presidente de la Nación Alberto Fernández por envenenamiento y a su vez lanzaron un movimiento antivacuna que derivó en que no sea obligatoria. Se la llamó la vacuna soviética, parecía que transmitía comunismo en vez de anticuerpos, se habló de negociados y ahora que llegó, hay desesperación por tener más y más dosis. De esto, que en psiquiatría tiene un nombre, este medio no sufre.

Este medio sufre ante la injusticias y la inequidad y siempre habló de vacunarse y el orden pre establecido tenía sentido al menos para el Diario Anticipos que obviamente no es un órgano de difusión de políticas sanitaristas. Se habló de este orden: personal de salud desde médicos hasta ordenanzas de terapia intensiva, luego el resto del personal de salud, le seguía el personal de seguridad, luego docentes y mayores adultos.

¿Qué se argumentan ahora los vacunados por fuera de estas categorías? Qué son personal estratégico, que está en contacto con adultos mayores, que no quiere contagiar a ninguno. Ahora bien, una Licenciada en Ciencia Política, que se anota como «Personal de Salud» y no como «Personal Estratégico» que no figura en ningún en ninguna resolución, ¿tiene la oportunidad de vacunarse a los 20 días de llegada la vacuna y eso es equitativo, es justo?

Acá vale una aclaración, no hay un papel, una resolución, un decreto del Presidente o del Gobernador, que hable de «Personal Estratégico». Y anotarse como personal de salud trabajando para PAMI, ¿no es usufructuar un título e incumplir los deberes de funcionario público?

Yo no me voy adelantar a ninguna respuesta porque provengo del mundo de las dudas. Ahora, Valeria Zalazar (36) ni Fernando Montiel (30), se tomaron el trabajo de aprender a vacunar, no saben ni tomar la presión, y se consideran personal de salud y por lo tanto personal esencial mientras que en el país hay miles y miles y miles y miles de adultos mayores esperando ansiosamente la vacuna.

Por último, no digo «la militante de La Cámpora como ella se autodefine y promociona» como algo despectivo. En absoluto. Ella confunde la militancia con la función pública y la gestión. Bueno, eso es obvio, porque antes de vacunar médicos se vacunó ella.

Lo pongo para hacer notar que ella mezcla las cuentas de Twitter o en todas caso las unifica. En su cuenta uno no sabe si es de un militante o de una funcionaria. Da a conocer políticas de estado. Por lo cabe considerar que hay cosas que sobran o se publican en otro lado. Sin embargo enumera como un curriculum su pertenencia política. Lean. Pone: Directora UGL-Morón (UGL es la abreviatura de Unidades de Gestión Local), Licenciada en Ciencia Política, Docente Universitaria (¿dónde?) y militante de La Cámpora.

La cuenta de Twitter de Valeria Zalazar donde exhibe que es de La Cámpora

Ahora, tampoco la Titular del PAMI da el ejemplo. Arranca diciendo que es Militante de La Cámpora.

La cuenta de Luana Volnovich

