Detección gratuita de asma: 2 millones de argentinos podrían tenerla sin saberlo

La detección gratuita de asma surge como una oportunidad vital y urgente para quienes normalizan síntomas como la tos crónica o la falta de aire. La campaña, impulsada por la AAPA en el marco del Día Mundial del Asma, permitirá que entre el 4 y el 10 de mayo cualquier ciudadano con síntomas pueda solicitar un turno médico especializado a través de la web oficial. Ignorar las señales del cuerpo no solo deteriora la calidad de vida, sino que, en casos de asma no controlada, puede poner en riesgo la salud respiratoria.

Una amenaza invisible que afecta a 4 millones de argentinos

Aunque el asma es una de las enfermedades crónicas más comunes, su diagnóstico sigue siendo una barrera difícil de franquear. Según Álvaro Pérez Centeno, presidente de la AAPA, ya hay 4 millones de personas diagnosticadas, pero miles de casos permanecen sin detectar. La Dra. Anahí Yáñez, asesora científica de la entidad, advierte que muchas personas conviven durante años con dificultades para respirar atribuyéndolas al «estrés» o al sedentarismo, cuando en realidad se trata de una inflamación crónica de los bronquios. Esta falta de detección gratuita de asma oportuna impide que el paciente inicie un tratamiento preventivo, aumentando el riesgo de crisis e internaciones.

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¿Cómo saber si necesito un turno?: Síntomas y riesgos

El asma no se manifiesta de la misma forma en todos los pacientes, pero existen señales de alerta que suelen variar en intensidad. Los especialistas coinciden en que la presencia de silbidos en el pecho, la sensación de opresión torácica y la tos persistente —especialmente si empeora durante la noche— son indicadores comunes y es por eso la importancia de la campaña de detección gratuita de asma.

Existen diversos factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar la afección:

Antecedentes familiares : Tener parientes directos con la enfermedad.

: Tener parientes directos con la enfermedad. Enfermedades alérgicas : Padecer rinitis o dermatitis.

: Padecer rinitis o dermatitis. Exposición ambiental : Contacto con humo de tabaco o contaminantes.

: Contacto con humo de tabaco o contaminantes. Factores tempranos : Prematuridad, bajo peso al nacer o infecciones respiratorias tempranas.

: Prematuridad, bajo peso al nacer o infecciones respiratorias tempranas. Condiciones físicas: Como la obesidad.

El impacto en la infancia: ausentismo y rendimiento

El asma es la enfermedad crónica más habitual en la población infantil y representa un desafío enorme para la educación. El Dr. Pablo Moreno, presidente de FUNDALER, alerta que entre los niños menores de 12 años la prevalencia es del 12,5%, convirtiéndose en una de las principales causas de ausentismo escolar en Argentina. La detección gratuita de asma en niños es fundamental para mejorar el rendimiento escolar y evitar que la inflamación bronquial limite su calidad de vida.

Diagnóstico y tratamiento: El camino hacia una vida normal

La buena noticia es que, con un tratamiento adecuado, los síntomas se pueden controlar para tener una buena calidad de vida. La detección gratuita de asma se basa en el estudio de los síntomas y en pruebas de función pulmonar como la espirometría, un estudio no invasivo que mide el volumen de aire que se espira. El Dr. Sebastián Ferreiro, de la AAMR, destaca que aunque existen distintos niveles de gravedad —leve, moderada y grave—, todos los pacientes requieren seguimiento para evitar crisis que los pongan en riesgo. La detección gratuita de asma y el tratamiento es un proceso que recorren juntos médicos y pacientes, evaluando la respuesta en cada caso.

Cómo acceder a la campaña nacional de detección

La IV campaña nacional de detección gratuita de asma cuenta con el apoyo de las sociedades científicas más importantes del país, como la AAAeIC y la AAMR. El proceso busca promover el diagnóstico temprano y mejorar el acceso a la atención especializada.

Pasos para participar:

Asignación de turnos : Del 4 al 10 de mayo, ingresar en el sitio web www.pedirturno.com.ar .

: Del 4 al 10 de mayo, ingresar en el sitio web . Atención efectiva : Los turnos se realizarán del 11 al 15 de mayo con médicos especialistas.

: Los turnos se realizarán del 11 al 15 de mayo con médicos especialistas. Población objetivo: Personas que presenten síntomas de la enfermedad pero aún no cuenten con un diagnóstico médico.

«Detectarla a tiempo permite iniciar un tratamiento adecuado y prevenir internaciones», concluye la Dra. Yáñez. Si sentís opresión torácica o silbidos al respirar, no dejes pasar esta oportunidad; la detección gratuita de asma es la clave para una salud respiratoria óptima.

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