La Directora de PAMI Morón no da información. Valeria Zalazar, es Licenciada en Ciencia Política, docente universitaria, se describe correlativamente como «Militante de La Cámpora», fue concejal en Hurlingham y llegó a Morón por todos sus méritos y la ayuda del dos de PAMI.

La Directora de PAMI Morón, Valeria Zalazar, no da información porque desde su cuenta de Twitter la gente no puede corroborar qué hace el organismo desde el 4 de febrero. Pareciera que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fuera un ámbito privado.

De Facebook ni hablar. Desde el 20 de agosto de 2020 que no tiene un posteo. O sea, el tema vacunas no existe y ya estamos por tener otro millón de dosis de la vacuna China Sinopharm.

Lo único que se supo hasta ahora desde que la vacuna Sputnik V llegó a la Argentina, es que PAMI Morón tomó 150 dosis y fue a vacunar adultos mayores a Hurlingham. Y se trató de la vacunación de los internados del geriátrico «El Parque», de William Morris en donde 65 trabajadores de la salud y otros 85 adultos mayores se aplicaran la primera dosis. Este operativo fue el 2 de febrero de 2021.

Vacunación en el Geriátrico «El Parque», de William Morris, Hurlingham.

Dos días después hubo otro similar en el «Hogar Maranta» de Castelar y final de la historia oficial. El resto son puros trascendidos sin confirmar lo que no es serio publicar.

Vacunación de PAMI en el «Hogar Maranta» de Castelar

La Delegación Morón de PAMI o Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es una «Jefatura Regional» que abarca Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y Moreno.

Y se sabe que hasta el 4 de febrero que vacunaron en Castelar. Después, se pierde el hilo de un organismo central para frenar la segunda ola y vacunar a los pacientes de mayor riesgos que son los adultos mayores.

O la Jefa Regional está muy ocupada o se tomó vacaciones o le pidieron la renuncia y nadie lo sabe o aunque es joven queda agotada después de tanto operativo en la calle. Lo cierto es que nadie sabe qué está haciendo el organismo en los cinco distritos: Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y Moreno, territorio en el que viven 2 millones de personas nada más ni nada menos.

El panorama es que por las redes, no brinda información. Está bárbaro. Pero tampoco le envía los medios. Y tampoco se pone en contacto. Por lo cual se arma un agujero negro en el que todo se pierde y algo que debería ser público y brilloso se transforma en cerrado y oscuro. Lo que hace PAMI Morón, sólo lo sabe PAMI Morón y su Jefa, Valeria Zalazar, luego de que se hiciera desde Nación una profunda campaña solicitando a los adultos mayores que se vacunen.

Si contra ese campaña de «Vacunáte» no se informa si están vacunando o no desde hace 20 días, al menos es llamativo y merece una respuesta. El error de este medio puede ser grande y quizás se desplegó una vacunación inmensa sobre los adultos mayores de los cinco municipios. Pero no hay manera de confirmarlo. Quizás se aclare pronto, ¿no?

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos