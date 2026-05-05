Los crímenes más impactantes de Morón. El brutal asesinato de “Tito” Alleruzzo, el cantante conocido artísticamente como “Mike Dee”, no ocurrió en un vacío. El distrito de Morón arrastra antecedentes criminales que, por su violencia, por el impacto social o por las características de las escenas, dejaron marcas profundas en la comunidad. Sin embargo, el Caso “Tito” Alleruzzo incorpora elementos que lo vuelven especialmente perturbador para investigadores y vecinos.

Los crímenes más impactantes de Morón 2025 y 2026. El Caso “Tito” Alleruzzo fue el último de la cadena. Los crímenes más impactantes de Morón 2025 y 2026.

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El triple crimen intrafamiliar que conmocionó a Morón

Uno de los antecedentes más estremecedores fue el triple crimen intrafamiliar ocurrido en una vivienda de General Juan José Valle al 500, en Morón, esquina Intendente Norberto García Silva.

En aquella causa fueron encontrados asesinados una mujer embarazada y sus dos hijos, de 4 y 7 años. El responsable condenado fue Antonio Orlando Cajal, nacido en Atlanta, Estados Unidos, y radicado en Argentina desde 1991. Las víctimas fueron Lilian Fuño Rodríguez y sus hijos Brian y Rocío.

Antonio Orlando Cajal mató a toda su familia mientras vivía en Juan José Valle al 500, Morón Centro. Fue otro crimen aberrante. Los crímenes más impactantes de Morón. El Caso “Tito” Alleruzzo fue el último de la cadena.

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El caso provocó conmoción por la brutalidad y por el contexto íntimo en el que ocurrió: A) el acusado asesinó a toda su familia dentro de la vivienda; B) las víctimas fueron halladas en distintas habitaciones de la casa; C) el agresor intentó simular un robo para encubrir el hecho; D) la escena presentaba signos de manipulación deliberada para desviar la investigación judicial.

De acuerdo a los registros públicos disponibles, Antonio Orlando Cajal se mantuvo en libertad hasta que finalmente fue detenido en noviembre de 2012 luego de que la Cámara de Casación Bonaerense confirmara la condena a prisión perpetua y ordenara su captura. Fue arrestado en la localidad de Villa Ariza, Ituzaingó.

Sin embargo, no hay información pública reciente y verificable sobre en qué unidad penitenciaria está actualmente ni sobre su situación exacta hoy. Los artículos más difundidos del caso llegan hasta su detención y confirmación de condena.

Al igual que el Caso “Tito” Alleruzzo, el crimen tuvo como escenario el hogar familiar, un espacio asociado históricamente a la protección y seguridad.

Para los jueces Carlos Torti, Rodolfo Castañares y Pedro Rodríguez, los celos que Cajal sintió al enterarse de que su pareja tenía una relación con otro hombre, y sus sospechas de que el hijo que ella llevaba en su vientre no era suyo, fueron el móvil del triple crimen.

Los crímenes más impactantes de Morón: El asesinato del médico Juan Carlos Cruz

Otro homicidio que generó una fuerte repercusión social fue el asesinato del médico Juan Carlos Cruz, ocurrido en la vía pública en Morón. El profesional fue atacado mientras descargaba pertenencias de su vehículo. Según la investigación, recibió un disparo a corta distancia durante un robo cometido por varios delincuentes.

El asesinato del médico Juan Carlos Cruz conmocionó a todo Morón al igual que el de Tito el Cantante. El Caso “Tito” Alleruzzo fue el último de la cadena. Los crímenes más impactantes de Morón 2025 y 2026.

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El expediente mostró un caso de violencia directa y brutal: A) el ataque ocurrió a plena luz del día; B) el médico no tuvo posibilidades de defensa; C) participaron varios asaltantes; D) el homicidio ocurrió durante un episodio de inseguridad urbana.

A diferencia del Caso “Tito” Alleruzzo, en este crimen no existió ocultamiento posterior ni intento de manipular la escena ni el cuerpo.

Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Número 2 de Morón condenó este fin de semana a los tres responsables del crimen del cirujano

Los crímenes más impactantes de Morón en una Infografía hecha por FX 5G para Diario Anticipos

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El caso del policía involucrado que derivó en tensión social

Durante 2025, otro episodio volvió a sacudir a Morón y generó jornadas de fuerte tensión vecinal.

La investigación apuntó contra un efectivo policial involucrado en dos hechos consecutivos: A) primero atropelló a un joven y escapó; B) posteriormente asesinó a otro joven en medio de un conflicto; C) el episodio ocurrió frente a testigos; D) la situación derivó en protestas, disturbios y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

Las consecuencias del Gatillo Facil

El impacto social estuvo relacionado principalmente con el rol institucional del acusado y las denuncias por gatillo fácil. Vecinos denunciaron represión policial durante las protestas posteriores, en medio de días de fuerte conmoción barrial. Aunque aquel caso tuvo enorme repercusión pública, los investigadores remarcan que no presentaba los componentes macabros ni el nivel de planificación que hoy rodean al Caso “Tito” Alleruzzo.

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El crimen de la maderera en Castelar Norte

Más recientemente, otro homicidio estremeció a la comunidad de Castelar, particularmente en la zona norte de la ciudad.

El crimen de la maderera en Castelar Norte causo el mismo pánico en la poblacion que pasara con el-crimen de Tito el cantante. Los crímenes más impactantes de Morón. El Caso “Tito” Alleruzzo fue el último de la cadena.

El hecho ocurrió dentro de una maderera y expuso nuevamente escenas de violencia extrema: A) un empleado asesinó al encargado del establecimiento; B) el ataque ocurrió dentro del ámbito laboral; C) la escena presentaba signos de una agresión feroz; D) el acusado intentó justificar el crimen bajo una supuesta defensa personal.

El caso generó temor entre comerciantes y trabajadores de la zona, principalmente por el nivel de violencia desplegado dentro de un lugar de trabajo cotidiano.

Por qué impacta de manera distinta el Caso “Tito” Alleruzzo

En los distintos antecedentes criminales registrados en Morón aparecen patrones de violencia extrema, conflictos personales, robos fatales o episodios vinculados al abuso institucional. Sin embargo, el Caso “Tito” Alleruzzo suma elementos que lo convierten en un expediente particularmente oscuro.

Los investigadores analizan especialmente: A) el presunto intento de ocultamiento posterior al crimen; B) la relación de confianza entre víctima y sospechosos; C) la manipulación de la escena; D) las circunstancias posteriores al homicidio que todavía continúan bajo análisis judicial.

El impacto social también crece porque el Caso “Tito” Alleruzzo atraviesa el mundo artístico y barrial de Morón, donde “Mike Dee” era una figura conocida dentro del ambiente urbano local.

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