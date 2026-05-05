El Caso “Tito” Alleruzzo sumó un giro clave en Morón y avanza la reconstrucción del crimen que terminó con la vida del músico conocido como Mike Dee. La decisión judicial reconfigura el escenario de la causa y se combina con nuevos elementos que permiten entender cómo ocurrió el asesinato.

El expediente del Caso “Tito” Alleruzzo se inició tras el hallazgo del cuerpo el miércoles 2 de abril de 2026, en la vivienda ubicada en Ángel Pache al 100, esquina Palacios, en Morón. El cadáver estaba oculto en un pozo ciego, cubierto de manera improvisada con escombros y una heladera, en una escena que desde el inicio evidenció un intento precario de ocultamiento.

En este pozo encontraron el cuerpo sin vida del músico a partir de un llamado al 911 y así se armó el Caso “Tito” Alleruzzo

Un giro judicial en el Caso “Tito” Alleruzzo

En las últimas horas, el Caso “Tito” Alleruzzo registró un cambio relevante: el juez de Garantías Gustavo Robles resolvió otorgar la excarcelación a Pablo García, uno de los dos imputados. La decisión fue adoptada a pedido de la defensa oficial y se basó en que el acusado no está imputado por el homicidio, sino por encubrimiento agravado.

Además, en el marco de el Caso “Tito” Alleruzzo, la Justicia comprobó que Pablo García no posee antecedentes penales. Como el delito que se le atribuye tiene una escala que no supera los ocho años de prisión, el magistrado le concedió la libertad bajo caución juratoria, con la obligación de presentarse ante el Juzgado cuando sea requerido. Este punto modifica el escenario de el Caso “Tito” Alleruzzo, ya que deja a un solo detenido con la imputación más grave.

De los primeros detenidos por En este pozo encontraron el cuerpo sin vida del músico a partir de un llamado al 911 y así se armó el Caso “Tito” Alleruzzo, uno ya está en libertad

El principal sospechoso sigue detenido

La situación es distinta para Joel Ramses Baladán, quien continúa preso en el marco de el Caso “Tito” Alleruzzo. El juez Gustavo Robles rechazó su pedido de excarcelación y, según fuentes judiciales, el fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N°5 de Morón, avanzará con el pedido de prisión preventiva. En el Caso “Tito” Alleruzzo, Joel Ramses Baladán está acusado de robo seguido de homicidio criminis causa, es decir, matar para facilitar u ocultar otro delito.

El principal sospechoso de la causa. El Caso “Tito” Alleruzzo tiene un solo detenido

Un crimen que no habría sido planificado

Uno de los datos más relevantes incorporados a el Caso “Tito” Alleruzzo es la hipótesis judicial sobre cómo se produjo el hecho. Para los investigadores, no se trató de un crimen planificado, sino del desenlace de una discusión dentro de la vivienda que escaló hasta convertirse en un ataque violento. Las propias características del ocultamiento del cuerpo —considerado improvisado y precario— refuerzan esta línea de investigación dentro de el Caso “Tito” Alleruzzo.

Los investigadores intentan esclarecer si el móvil del crimen se vincula con un conflicto por drogas.

La última vez que lo vieron con vida

Según testimonios incorporados a el Caso “Tito” Alleruzzo, la última vez que Roberto “Tito” Alleruzzo fue visto con vida se encontraba herido. Un vecino declaró que lo cruzó horas antes del crimen y que la víctima le dijo: “Éste me pegó y me robó el celular”, señalando a Joel Ramses Baladán. Este testimonio es considerado de vital importancia dentro de el Caso “Tito” Alleruzzo, ya que ubica un episodio de violencia previo al desenlace fatal.

El cruce con el vecino fue la clave para que comenzara una investigación

El ataque dentro de la casa

La hipótesis principal en el Caso “Tito” Alleruzzo indica que el músico fue atacado dentro de su vivienda. La autopsia confirmó que murió a raíz de un traumatismo encéfalo craneal grave, producto de un fuerte golpe en la cabeza. El informe forense incorporado a el Caso “Tito” Alleruzzo también detectó lesiones menores, algunas producidas en vida y otras después de la muerte, lo que sugiere una secuencia de agresión seguida de maniobras posteriores.

La vivienda donde se cometió el asesinato en Morón

El intento de ocultamiento

Uno de los aspectos más impactantes del Caso “Tito” Alleruzzo es la forma en que el cuerpo fue ocultado. El cadáver de Roberto “Tito” Alleruzzo fue colocado dentro de un pozo ciego en el patio de su casa, en Ángel Pache al 100, Morón. Encima, los responsables arrojaron escombros y colocaron una heladera, en un intento evidente de ocultar el crimen. Para los investigadores, este punto es clave en ya que evidencia improvisación y refuerza la hipótesis de un hecho no planificado.

Al músico lo encontraron sin vida oculto en el pozo ciego de su casa en Ángel Pache al 100, Morón

El testimonio de la kiosquera

Entre los elementos más sensibles de el Caso “Tito” Alleruzzo aparece el testimonio de una comerciante de la zona. La mujer declaró que Joel Ramses Baladán se presentó en su kiosco con ropa manchada y realizó una consulta inquietante. Según su relato, preguntó: “¿Qué jabón es mejor para sacar la sangre de la ropa?”. Además, indicó que lo escuchó hablar con otra persona sobre cómo había golpeado a la víctima, un dato que quedó incorporado al expediente.

“¿Qué jabón es mejor para sacar la sangre de la ropa?”, le preguntó a una kiosquera cercana a la vivienda uno de los asesinos

La versión del acusado

En el Caso “Tito” Alleruzzo, Joel Ramses Baladán negó haber cometido el crimen.

En su declaración, sostuvo: “Cuando yo llegué a la casa ‘Tito’ ya estaba golpeado. Fui para drogarme y ya estaba Pablo. Después me fui y al otro día volví y ya no lo vi”.

También reconoció haber ido al kiosco, aunque explicó que lo hizo por motivos laborales.

Por su parte, Pablo García, ahora en libertad, quedó vinculado en el Caso “Tito” Alleruzzo por su presunta participación en el encubrimiento.

Qué busca determinar la Justicia

Pese a los avances, el Caso “Tito” Alleruzzo sigue abierto.

Los investigadores intentan establecer con precisión:

A) cómo se inició la discusión; B) quién ejecutó el ataque; C) en qué momento se produjo la muerte; D) cómo se organizó el ocultamiento.

Cada uno de estos puntos es central para definir responsabilidades en el Caso “Tito” Alleruzzo.

Una causa que sigue abierta en Morón

Mientras avanza el Caso “Tito” Alleruzzo, la investigación continúa con peritajes y análisis en curso.

En Morón, el impacto del crimen sigue presente entre vecinos, mientras la Justicia intenta reconstruir con exactitud qué ocurrió dentro de la vivienda.

La combinación de una discusión que derivó en violencia extrema, un intento de ocultamiento improvisado y testimonios clave mantiene a el Caso “Tito” Alleruzzo como una de las causas más sensibles del distrito.