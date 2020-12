Quién es Rocío Oliva, los rumores de violencia y prostitución

Poco se sabe de quién es Rocío Oliva. Mucho se habló sobre el entorno de Maradona tras su muerte, y entre ellos de la ex novia del 10 que vivió durante varios años con Diego en Dubai. Violencia, drogas, secuestros y denuncias giran en torno a la historia de está joven.

¿Conocés quién es Rocío Oliva? Conquistó a Maradona cuando ella jugaba en River Plate. Antes de salir con él tuvo dos romances con reconocidos deportistas: Rodrigo «Hiena» Barrios y «Cucaracha» Girón, ex barrabrava de River condenado a perpetua por el crimen de Gonzalo Acro.

Maradona comenzó a salir con Oliva en 2013, cuando la joven tenía 20 años. Tras un año y medio juntos y luego de haberse comprometido, tuvieron una fuerte crisis dando fin a su relación.

Tal fue el conflicto, que el futbolista había logrado que la Interpol la detuviera, en medio de acusaciones por el robo de joyas y diferentes aparatos electrónicos, que la joven se habría llevado de Dubai.

La relación ya había empezado de una forma poco convencional luego de que varios medios afirmaron que la joven cobraba por salir con el Diez.

Patricia, tía de Rocío, había llegado a confirmar este dato en Intrusos. Patricia terminó presa, acusada del intento de secuestro del hermano de Oliva.

Durante esa entrevista, la familiar de la joven había vinculado al padre biológico de Oliva, con el narcotráfico y dio a conocer cómo había muerto.

«El padre de Rocío murió hace 12 años en un cumpleaños en Moreno en una quinta. Él era el padrino del nene que cumplía un año. Entraron tres personas, se armó un tiroteo con armas pesadas» relató.

Y continuó: «Mi cuñado discute con una persona que lo había ido a buscar porque él le debía un dinero. Después de la discusión, le pegaron un tiro y muere cuando lo estaban trasladando al hospital».

En ese relato, Patricia afirmaba que la víctima estaba en el ambiente de la droga, la vendía y la consumía y se quedó con un dinero importante. Según sus palabra «Rocío estaba ahí, vio todo».

En el 2014, Oliva se vio envuelta en otra importante acusación cuando se incendio la planta baja de la casa de Villa Devoto de Maradona, en la vivían Don Diego, su padre, con su hija Lily y su nieta Belén.

El fuego había comenzado a las 6 de la mañana y afectó la parte de la cocina y comedor. El Chino Maradona, sobrino de Diego, había planteado la posibilidad de que Oliva tenga algo que ver con lo ocurrido.

«Me resulta muy casual la visita de Rocío ayer y que hoy haya pasado esto. Estaba perdida y preguntó por una dirección, dijo cualquier cosa, tiró una excusa», había comentado.

Elsa Lucía, hermana de Diego, había denunciado formalmente a Oliva por el incendio.

Tras la muerte de Maradona, se supo que uno de los principales motivos de su depresión había sido la ruptura con la joven.

Luis Ventura aseguró: «A Diego se le cayó una lágrima y dijo ‘entonces me quiero ir a Cuba… Ya no tengo quien me quiera acá’. Ese fue el cuadro que define y cuando digo se entrega».

El astro le había pedido previamente a uno de sus asistentes que le armará un anillo de oro macizo con brillantes y que compre cinco docenas de rosas rojas a Rocío para reconquistarla.

A este pedido le habrían contestado: «Rocío está en otra cosa, ya no vas más».

Finalmente el día de su velorio no se le permitió a Oliva ingresar junto con la familia y se la criticó por «llorarlo en Polémica en el bar», lugar donde trabaja, en lugar de ir a la despedida.

