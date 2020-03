PAMI: Autorización de medicamentos automática. La medida se había tomado antes de que se anunciará la cuarentena obligatoria. Se había tomado la iniciativa para que los jubilados no salieran de sus casas y regirá hasta el 31 de marzo.

PAMI: Autorización de medicamentos automática. De esta forma, los afiliados no tienen que realizar trámites para la autorización de remedios, esto incluye insulinas y tiras reactivas, por lo que aun estarán vigente, por el momento hasta el 31 de marzo aunque podría extenderse según la situación sanitaria del país.

Cumplido ese plazo los adultos mayores deberán volver a acercarse a la delegación más cercana para realizar el trámite.

La recomendación es que las personas mayores no salgan de sus casas, incluso pasada la cuarentena, que no asistan a turnos médicos que no sean urgente, y que le pidan a otras personas que realicen las compras por ellos para no estar expuestos.

Por otra parte, los abuelos que tengan dudas respecto al Coronavirus podrán comunicarse con la línea gratuita habilitada por PAMI para realizar las consultas necesarias: Se trata del 138 – opción 9.

Otro es el caso de las residencias de larga estadía, de PAMI y con convenio, también en los centros de rehabilitación y de salud mental, en las que solo se autorizó la visita de familiares directos. Queda restringido el ingreso de quienes hayan estado en zonas de riesgo o en contacto con personas que viajaron.

En el caso de los establecimientos para personas con discapacidad con alojamiento las normas son las mismas para evitar riesgos, y en el caso de los Centros de Día quedaron cerrados, suspendieron las actividades grupales y se reemplazaron las comidas en los comedores por la entrega de viandas.

Cabe recordar que los apoderados podrán cobrar por los jubilados. El objetivo es que no vayan a los bancos y que los apoderados pueden retirar efectivos por ellos.

