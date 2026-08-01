Vuelve la FRICC a Ituzaingó para impulsar la cultura, el arte y las industrias creativas (Link de Inscripción)

La segunda edición de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en la Plaza San Martín de Ituzaingó, con una propuesta ampliada que reunirá a artistas, emprendedores, artesanos, instituciones y referentes del sector cultural de toda la región. Además, ya se encuentra abierta la inscripción para quienes deseen participar con un stand.
La feria tendrá lugar en el espacio ubicado en Mariano Acosta y 24 de Octubre, con una programación pensada tanto para el público en general como para quienes integran el ecosistema cultural y creativo.
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Una edición con más espacios y actividades
Bajo el lema de que la industria cultural también se construye desde los barrios, esta segunda edición incorporará nuevas instancias de participación para emprendedores culturales, además de propuestas de capacitación, espacios de comercialización, feria artesanal, rondas de vinculación, encuentros profesionales y clases magistrales con referentes nacionales.
La programación incluirá actividades vinculadas a la música, teatro, danza, artes visuales, diseño, literatura, audiovisuales, videojuegos, gastronomía, artesanías y otras expresiones culturales.
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Fortalecer el trabajo conjunto
Desde el Municipio destacaron que uno de los principales objetivos de la FRICC será consolidar el trabajo articulado entre el sector público, privado y comunitario, promoviendo redes de colaboración entre artistas, colectivos culturales, universidades, empresas, organismos públicos y organizaciones sociales.
La iniciativa busca poner en valor el aporte de las industrias culturales no solo como herramientas de construcción de identidad y participación comunitaria, sino también como motores de empleo, innovación, desarrollo económico y generación de oportunidades.
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Abrieron las inscripciones para los stands
La Secretaría de Cultura y Educación informó que ya se encuentra abierta la convocatoria para artesanas, artesanos, artistas, emprendedores culturales e instituciones que deseen comercializar sus producciones durante la feria.
La participación será gratuita y las propuestas serán evaluadas por un comité que tendrá en cuenta criterios de calidad, originalidad, autenticidad y trayectoria.
Además, tendrán prioridad los artesanos y emprendedores de Ituzaingó y de los distritos vecinos.
Desde la organización aclararon que no se aceptarán propuestas gastronómicas, de bebidas, maquillaje ni perfumería.
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Cómo inscribirse
Los interesados podrán presentar su propuesta hasta el 24 de agosto completando el formulario de inscripción haciendo click ACA. Allí deberán describir su producción y adjuntar imágenes de los trabajos que desean exhibir y comercializar durante la feria.
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