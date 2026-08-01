Cesó el alerta por tormentas en el AMBA: cómo estará el clima este fin de semana en CABA y el conurbano bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que cesó el alerta por tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego del fuerte temporal que durante la noche y la madrugada provocó anegamientos, caída de ramas y complicaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Aunque el panorama comenzó a mejorar, todavía persisten sectores con acumulación de agua y el organismo recomendó mantener las precauciones.

Las lluvias más intensas ya quedaron atrás para CABA y los municipios del Gran Buenos Aires, donde durante las últimas horas se registraron importantes inconvenientes en calles, avenidas y algunos servicios de transporte debido a la gran cantidad de agua caída en poco tiempo.

Alrededor de las 20.00 el cielo comenzó a dar señales hasta que arrancó el diluvio

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Cómo estará el tiempo en CABA y el conurbano durante el fin de semana

Según el pronóstico oficial del SMN, este sábado todavía podrían registrarse lluvias aisladas durante las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr de la jornada las condiciones mejorarán y el cielo permanecerá parcialmente nublado.

La temperatura alcanzará una máxima cercana a los 19 grados, mientras que el viento continuará soplando con intensidad moderada, aunque muy por debajo de las ráfagas registradas durante el temporal.

Para el domingo se espera un descenso de la temperatura. La mínima rondará los 11 grados y la máxima no superará los 15 grados, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones en el AMBA.

El Alerta Amarilla había sido anunciado pero nunca uno es capaz de calcular la potencia

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Persisten anegamientos en varios sectores del conurbano

Si bien el alerta meteorológico fue levantado para el Área Metropolitana de Buenos Aires, todavía continúan los trabajos para drenar el agua acumulada en distintos barrios del conurbano, donde varias calles permanecían parcialmente anegadas tras las intensas lluvias.

Durante el temporal también se registraron ráfagas de viento de entre 51 y 59 kilómetros por hora, valores que acompañaron las tormentas eléctricas y las precipitaciones que superaron los registros habituales para esta época del año.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, especialmente en zonas donde todavía pueda haber acumulación de agua o restos de ramas y árboles caídos.

En la Ciudad de Buenos Aires que no se inunda más hubo calles abnegadas y problemas en el tránsito

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Las alertas continúan en otras provincias

Mientras el panorama mejora en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para sectores del noreste argentino, especialmente en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Misiones.

En algunas de esas provincias rige alerta naranja debido a la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas. Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 30 y 100 milímetros, según la región.

Por otra parte, continúan las advertencias por vientos intensos en zonas cordilleranas de San Juan, Mendoza y Neuquén, donde también se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Para el interior siguen las alertas

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Aunque el alerta ya fue levantado para el AMBA, el SMN recordó que es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades locales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, desconectar los electrodomésticos si ingresa agua al domicilio y contar con un kit de emergencia con linterna, radio, agua potable, alimentos no perecederos y un botiquín de primeros auxilios.

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