Municipales del oeste bonaerense definirán un plan de lucha regional con la presencia de Hernán Doval

Los gremios que integran la Regional 7A de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.) se reunirán el próximo miércoles 5 de agosto para comenzar a delinear un plan de lucha provincial. El encuentro contará con la participación del secretario general de la Federación, Hernán Doval, y convocará a representantes de nueve distritos del oeste bonaerense.

La reunión se realizará el martes 5 de agosto, a las 10:00, en la sede del sindicato anfitrión y marcará el inicio de una serie de encuentros regionales impulsados por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.), con el objetivo de construir un plan de lucha a nivel provincial.

¿Qué es la Regional 7A de la Fe.Si.Mu.Bo.?

La Regional 7A es una de las divisiones territoriales de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.), creada para coordinar el trabajo entre los sindicatos municipales de una misma zona geográfica, fortalecer la organización gremial y unificar los reclamos ante la conducción provincial. Su objetivo es acercar la Federación a los sindicatos de base y facilitar la coordinación de acciones conjuntas.

La Regional Oeste 7A está integrada por los sindicatos municipales de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Moreno, Merlo, La Matanza, General Rodríguez, Luján y Marcos Paz, que trabajan de manera articulada para abordar problemáticas comunes y definir estrategias gremiales.

Entre sus principales funciones se encuentran: A) Coordinar estrategias gremiales entre los nueve sindicatos de la región; B) Analizar la situación salarial y laboral de cada municipio; C) Organizar medidas de fuerza y planes de lucha cuando existen problemáticas comunes; D) Compartir experiencias de negociación con los distintos departamentos ejecutivos municipales; y E) Actuar como nexo entre los sindicatos de base y la conducción provincial de la Fe.Si.Mu.Bo.

En los últimos años, la Regional 7A ha realizado reuniones periódicas y rotativas en las distintas sedes gremiales que la integran. En esos encuentros suelen participar autoridades de la Federación, entre ellas su secretario general, Hernán Doval, con el objetivo de definir estrategias regionales frente a conflictos laborales, negociaciones paritarias y planes de acción conjuntos.

En ese contexto, la reunión convocada para el martes 5 de agosto en Morón tendrá como finalidad comenzar a construir un plan de lucha provincial, que será organizado región por región, iniciando ese proceso con la Regional 7A.

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¿Quién es Hernán Doval?

Hernán Diego Doval nació en Avellaneda el 10 de agosto de 1975 y es dirigente sindical y exdiputado provincial bonaerense. Además, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la defensa de los derechos de los trabajadores municipales.

Su carrera en el sindicalismo municipal

La actividad de Hernán Doval ha estado estrechamente ligada al sindicalismo municipal. Actualmente se desempeña como secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA) y, desde 2023, conduce la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), entidad que reúne a organizaciones gremiales de trabajadores municipales de todo el país.

En 2026 asumió además la conducción de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), luego de imponerse en las elecciones de la federación. De esa manera sucedió al histórico dirigente Rubén «Cholo» García, quien encabezó la organización durante varias décadas.

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Su paso por la política bonaerense

En el ámbito político, Doval fue concejal de Avellaneda y posteriormente diputado de la provincia de Buenos Aires. Durante su desempeño legislativo impulsó uno de los proyectos más relevantes para los trabajadores municipales bonaerenses.

Se trata de la Ley 14.656, conocida como la Ley de Paritarias Municipales, una norma que restituyó el derecho a la negociación colectiva para los empleados municipales de la provincia y que es considerada uno de los principales avances laborales del sector en las últimas décadas.

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Proyección internacional

Además de su actividad gremial en la Argentina, Hernán Doval mantiene una importante participación en organismos internacionales vinculados al movimiento sindical. Fue elegido secretario general de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Municipales de las Américas y forma parte del Comité Mundial de la Internacional de Servicios Públicos.

Asimismo, ha representado al sector municipal argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), participando en distintos espacios de debate sobre relaciones laborales, negociación colectiva y derechos de los trabajadores del sector público.

Uno de los principales referentes del sindicalismo municipal

En la actualidad, Hernán Doval es considerado uno de los principales referentes del sindicalismo municipal argentino. Como secretario general de la FESIMUBO, conduce una organización que nuclea a cerca de un centenar de sindicatos municipales de la provincia de Buenos Aires, consolidando un papel central en la representación gremial de los trabajadores del sector.

Comenzará el armado de un plan de lucha

El encuentro contará con la presencia del secretario general de la Fe.Si.Mu.Bo., Hernán Doval, quien encabezará la jornada junto a los representantes sindicales de la región.

Según informaron los organizadores, el objetivo será comenzar a construir un plan de lucha provincial, que se desarrollará de manera regional, mediante reuniones similares en las distintas zonas de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria busca coordinar acciones entre los sindicatos municipales, fortalecer el trabajo conjunto y definir una estrategia común frente a las demandas del sector.

De esta manera, la reunión del próximo martes representará el primer paso de un proceso de organización que la Federación prevé extender a todas las regionales bonaerenses en las próximas semanas.

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Qué busca el plan de lucha provincial

El plan de lucha que comenzará a delinearse en las reuniones regionales tiene como principal objetivo fortalecer la capacidad de acción de los sindicatos municipales de toda la provincia de Buenos Aires. La intención es coordinar una estrategia común que permita unificar los reclamos y evitar que cada distrito negocie de manera aislada frente a sus respectivas administraciones.

Entre las principales demandas figura la necesidad de ejercer mayor presión sobre el Gobierno bonaerense y los municipios para obtener respuestas concretas a los reclamos de los trabajadores. La federación también buscará fortalecer su poder de negociación en las discusiones salariales y laborales, con el propósito de avanzar hacia mejoras en los ingresos de los empleados municipales.

Otro de los ejes centrales será exigir el pleno cumplimiento de la Ley 14.656 de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva, especialmente en materia de paritarias, estabilidad laboral y reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Desde la organización sostienen que en numerosos municipios los salarios continúan ubicándose por debajo del costo de la canasta básica.

En caso de que las autoridades no den respuestas satisfactorias a los planteos del sector, el plan de lucha contempla la posibilidad de definir medidas de fuerza escalonadas. Entre ellas podrían incluirse asambleas, movilizaciones, protestas y paros, con el objetivo de incrementar la presión y lograr avances en las negociaciones.

En definitiva, la estrategia apunta a construir una acción gremial coordinada en toda la provincia de Buenos Aires, fortaleciendo la unidad de los sindicatos municipales para reclamar mejores condiciones salariales, condiciones laborales y el efectivo cumplimiento de los derechos que establece la legislación vigente.

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