Nadie puede confirmar cómo encontraron a Luna Ortigoza (qué raro)

La detención de Luna Suyai Ortigoza luego de permanecer 70 días prófuga dejó una pregunta que, hasta el momento, continúa sin respuesta oficial: ¿cómo logró la Policía Bonaerense localizar a la exfuncionaria de Morón? Aunque el procedimiento fue informado por las autoridades, el detalle operativo que permitió llegar hasta el domicilio donde se ocultaba nunca fue explicado públicamente.

La exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad fue detenida el 30 de julio de 2026 en una vivienda ubicada sobre José Miró al 1900, en la localidad de Libertad, partido de Merlo, tras permanecer prófuga desde el allanamiento realizado el 21 de mayo en su domicilio de Castelar Sur, donde la Policía Federal Argentina secuestró más de medio kilo de cocaína.

Una captura con más preguntas que respuestas

Lo que sí se conoce es que el procedimiento fue llevado adelante por la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense, que actuó sobre el pedido de captura vigente dictado por la Justicia.

Al llegar a la vivienda de José Miró al 1900, los efectivos intentaron concretar la detención. Según la información difundida, Ortigoza intentó escapar, pero fue reducida y arrestada. Durante el operativo fueron secuestrados 85 gramos de cocaína, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

Sin embargo, la información oficial termina allí.

Hasta donde trascendió públicamente, la Policía Bonaerense nunca explicó cuál fue la pista que permitió ubicar a la exfuncionaria después de más de dos meses de búsqueda.

El dato que no fue informado

Las comunicaciones oficiales detallaron quién realizó el procedimiento, dónde fue encontrada la prófuga y qué elementos fueron secuestrados. Pero omitieron un aspecto central de cualquier investigación de estas características: cómo llegaron hasta ese domicilio.

Tampoco se informó si la localización fue producto de:

A) una investigación propia de la brigada de capturas;

B) tareas de vigilancia o inteligencia;

C) una denuncia anónima;

D) el aporte de un informante;

E) el seguimiento de personas vinculadas a la causa; o

F) información obtenida durante la investigación judicial.

Hasta el momento, ninguna autoridad provincial ni judicial confirmó cuál de esos mecanismos fue utilizado.

Una incógnita legítima

Desde el punto de vista periodístico, la ausencia de esa explicación constituye un dato objetivo.

No existen elementos para afirmar que alguien delató a Ortigoza, del mismo modo que tampoco hay pruebas para sostener que la captura fue consecuencia de tareas de inteligencia, del análisis de comunicaciones o de una investigación encubierta.

Todas esas alternativas son hipótesis posibles en investigaciones de este tipo, pero ninguna fue confirmada oficialmente.

Por ese motivo, cualquier explicación adicional sería especulativa.

Un detalle que llama la atención

Hay, sin embargo, un hecho que resulta llamativo.

Después de permanecer 70 días prófuga, Ortigoza fue encontrada a apenas unos kilómetros del domicilio de Castelar Sur que había sido allanado por la Policía Federal al comienzo de la investigación.

Ese dato abre interrogantes sobre el trabajo de búsqueda desarrollado durante esos dos meses y sobre la información que finalmente permitió localizarla.

Hasta ahora, sin embargo, la Policía Bonaerense no explicó cómo llegó hasta la vivienda de Libertad ni cuál fue la investigación que condujo a la captura, una incógnita que sigue abierta y que, por el momento, carece de una respuesta oficial.