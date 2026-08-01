Deportivo Morón visita a Chaco For Ever con la ilusión de seguir en la pelea por el ascenso (Historial)

Deportivo Morón afrontará este domingo un compromiso clave por la 23ª fecha de la Primera Nacional 2026, cuando visite a Chaco For Ever en Resistencia. El Gallo buscará ratificar el gran triunfo conseguido ante Ferro Carril Oeste y continuar en los puestos de vanguardia del campeonato.

El encuentro se disputará desde las 16.00 en el estadio Juan Alberto García y podrá seguirse en vivo a través del minuto a minuto con estadísticas actualizadas.

El historial entre Deportivo Morón y Chacho For Ever

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Deportivo Morón quiere extender su gran presente

El equipo dirigido por Walter Otta llega en alza luego de golear 4-0 a Ferro Carril Oeste, uno de los principales candidatos al ascenso. Ese resultado le permitió alcanzar los 38 puntos y mantenerse como protagonista de la Zona B.

Del otro lado estará Chaco For Ever, que viene de superar 1-0 a Colón de Santa Fe y suma 19 unidades, por lo que necesita seguir sumando para escalar posiciones.

En una Primera Nacional que no da respiro, el técnico, Walter Otta está más concentrado que nunca

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Todo lo que hay que saber de Chaco For Ever vs. Deportivo Morón

Partido: Chaco For Ever vs. Deportivo Morón

Fecha: domingo 2 de agosto

Hora: 16.00

Estadio: Juan Alberto García (Resistencia)

Competencia: fecha 23 de la Primera Nacional 2026

Así llegan al partido

Chaco For Ever: viene de derrotar 1-0 a Colón de Santa Fe y acumula 19 puntos .

viene de derrotar y acumula . Deportivo Morón: llega tras golear 4-0 a Ferro Carril Oeste y suma 38 puntos, con la mira puesta en seguir peleando por el ascenso.

Así están Chaco For Ever y Deportivo Morón en la tabla de posiciones

El presente de ambos equipos es muy diferente. Deportivo Morón se encuentra entre los principales animadores de la Zona B, con 38 puntos, mientras que Chaco For Ever ocupa la parte baja de la clasificación con 19 unidades, por lo que necesita hacerse fuerte de local para intentar acercarse a los puestos de clasificación.

El duelo promete ser una prueba exigente para el Gallo, que buscará aprovechar su gran momento futbolístico para regresar de Resistencia con un resultado que lo mantenga en la lucha por el primer puesto de la categoría.

Posibles Formaciones

Todos descuentan que Deportivo Morón se traerá un triunfo pero juega de visitante y es fútbol

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Hasta este momento no hay formaciones oficiales confirmadas por ninguno de los dos clubes. La práctica habitual en la Primera Nacional es que los entrenadores las definan y comuniquen entre una y dos horas antes del inicio del partido.

De todos modos, estas son las probables formaciones que manejan los medios que siguen el ascenso y que no presentarían demasiadas variantes respecto de la fecha pasada:

Deportivo Morón (DT: Walter Otta)

Salvá; Vázquez, Contreras, Salvareschi, Cardozo; Kubiszyn, Burruchaga, Bíttolo; González; Fagúndez y Berterame. (Podría haber alguna variante en el mediocampo o el ataque según la evolución física de algunos futbolistas).

Chaco For Ever (DT: Ricardo Pancaldo)

Canuto; Rosales, Díaz Chaves, Ferrari, Jara; Úbeda, Mateo, Carrizo; Marinucci; Guerra y Romero. (El DT mantiene algunas dudas, principalmente en la mitad de la cancha).

Cómo llega Deportivo Morón al partido

Deportivo Morón llega en un gran momento futbolístico y anímico tras golear 4-0 a Ferro Carril Oeste en el clásico del oeste, en el estadio Nuevo Francisco Urbano. El equipo dirigido por Walter Otta mostró una de sus mejores producciones del campeonato, con contundencia ofensiva y una sólida actuación colectiva.

Ese triunfo le permitió al Gallo mantenerse en los puestos de protagonismo de la Zona B de la Primera Nacional, alimentando la ilusión de pelear por el primer lugar y llegar en óptimas condiciones al tramo decisivo de la temporada. Además, el equipo atraviesa una buena racha y buscará extenderla fuera de casa.

Con un plantel consolidado y un funcionamiento que fue creciendo con el correr de las fechas, Morón intentará ratificar el nivel exhibido ante Ferro cuando visite a Chaco For Ever. El antecedente inmediato y la confianza que dejó la goleada aparecen como dos de las principales fortalezas del conjunto de Walter Otta de cara a este nuevo desafío.