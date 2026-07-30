Si Milei elimina las PASO, Cristina podría enfrentar una interna con Kicillof

La discusión sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a instalarse en el centro de la agenda política. Si finalmente prospera la iniciativa impulsada por el oficialismo nacional, los partidos y alianzas deberán redefinir sus mecanismos para seleccionar candidatos.

En el caso del peronismo, la ausencia de las PASO podría acelerar una disputa que hasta ahora permanece contenida. La tensión entre los sectores que responden a Cristina Fernández de Kirchner y aquellos alineados con el gobernador bonaerense Axel Kicillof se transformaría en uno de los principales desafíos de cara al próximo proceso electoral, si es que finalmente deciden ir juntos.

Es que sin las PASO, quizás muchos partidos prefieran no hacer internas y presentarse por su cuenta, aunque eso debilite el caudal electoral.

Cristina y Kicillof, dos liderazgos con estrategias diferentes

Aunque ambos pertenecen al mismo espacio político, en los últimos meses se profundizaron las diferencias respecto de la conducción del peronismo y la estrategia para enfrentar al gobierno de Javier Milei.

Mientras el kirchnerismo más cercano a Cristina Kirchner busca preservar la centralidad de la expresidenta en las decisiones políticas, el sector que acompaña a Kicillof impulsa una mayor autonomía del gobernador y una renovación del liderazgo peronista, desplazando a la ex Presidente aunque preservando a Máximo, jefe de La Cámpora.

Si desaparecen las PASO, esas diferencias podrían trasladarse a una elección interna partidaria o al mecanismo que finalmente establezca el frente electoral para definir sus postulaciones.

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La decisión dependerá de la estrategia del peronismo

Por el momento no existe una definición sobre cómo resolvería el peronismo la selección de candidatos en un escenario sin PASO. Las alternativas podrían incluir una elección interna, acuerdos políticos o listas de unidad.

Sin embargo, si no hubiera consenso, una competencia entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof dejaría de ser una posibilidad remota para convertirse en un escenario políticamente viable.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en la causa conocida como «Vialidad», en la que la Justicia determinó que existieron irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, muchas de ellas otorgadas a empresas del empresario Lázaro Báez. La exmandataria fue hallada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La sentencia impuso una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En esa misma causa, sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner fue absuelta del delito de asociación ilícita. Posteriormente, en 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos extraordinarios presentados por su defensa y dejó firme la condena.

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Cristina tiene inhabilitación perpetua para cargos electivos

Desde el punto de vista jurídico, Cristina Fernández de Kirchner no participar como candidata en una interna destinada a definir postulantes para cargos electivos. Aunque puede participar de la conducción, intervenir en el debate interno y definir estrategias electorales.

Pero el intento de oficializar una candidatura podría derivar en una discusión judicial, no en el rechazo absoluto. La interpretación predominante es que la inhabilitación alcanza también a las elecciones internas cuyo objetivo sea elegir candidatos. Pero hay un sector de la militancia y de la justicia que cree que ese será un segundo paso.

O sea, Cristina se presenta como candidata a Presidenta, gana, y recién entonces pueden revocar la candidatura. Al revocarla, la reemplaza su candidato a vicepresidente. De esta manera saca a Axel Kicillof de la carrera presidencia.

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Un escenario todavía abierto

La eliminación de las PASO aún requiere superar las instancias legislativas y, eventualmente, la reglamentación correspondiente. Además, cualquier modificación del sistema electoral impactará en todas las fuerzas políticas y no únicamente en el peronismo.

Por esa razón, la eventual interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof debe entenderse, por ahora, como una hipótesis de análisis político basada en el nuevo escenario que podría abrirse si cambian las reglas electorales y fracasan los intentos de alcanzar una lista de unidad.

¿Cómo derogar las PASO?

Las PASO nacionales no pueden eliminarse por decreto. Deben ser derogadas o modificadas mediante una ley del Congreso, porque fueron creadas por la Ley 26.571 y forman parte del régimen electoral nacional. Además, la Constitución limita el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en materia electoral.

La eliminación de las PASO requiere la sanción de una ley del Congreso de la Nación. El proceso comienza con la presentación de un proyecto por parte del Poder Ejecutivo o de cualquier legislador, que luego debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado. Una vez sancionado por ambas cámaras, el texto es promulgado por el Presidente y entra en vigencia.

Ese es el camino que actualmente impulsa el gobierno de Javier Milei, que promovió una reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO junto con otras modificaciones al sistema electoral. Por lo tanto, cualquier cambio dependerá de la aprobación del proyecto por parte del Congreso.

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El proyecto para eliminar las PASO sigue sin avanzar en el Congreso

El gobierno de «Javier Milei» envió al «Senado de la Nación» el proyecto de «Reforma Electoral Integral» (Expediente «PE 102/26»), que propone eliminar las «PASO», modificar el régimen de los partidos políticos, introducir cambios en el financiamiento de las campañas y establecer nuevos requisitos para las candidaturas. La iniciativa comenzó a ser analizada por la «Comisión de Asuntos Constitucionales», pero hasta el momento no obtuvo dictamen y tampoco fue aprobada por ninguna de las dos cámaras del Congreso.

El principal desafío del oficialismo es reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley. «La Libertad Avanza» aún no logró construir una mayoría parlamentaria y distintos sectores de la oposición dialoguista, entre ellos legisladores de la «UCR», el «PRO» y fuerzas provinciales, expresaron reparos o rechazo a la eliminación de las primarias. Esa falta de consenso mantiene demorado el tratamiento legislativo y obliga al Gobierno a continuar las negociaciones.

De esta manera, la eliminación de las «PASO» continúa siendo una propuesta en debate y no una decisión definitiva. Mientras el proyecto no sea aprobado por el «Congreso de la Nación», el sistema electoral vigente no sufrirá modificaciones y cualquier cambio dependerá de la sanción de una ley por parte de ambas cámaras.

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