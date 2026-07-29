Confirmadísimo: La FIFA investiga a la AFA por la bandera de Malvinas y los incidentes del Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó la apertura de un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por distintos episodios registrados durante el Mundial 2026, entre ellos la exhibición de la bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas». Además, inició investigaciones individuales contra Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala y el español Gavi por los incidentes ocurridos tras la final.

La decisión, difundida este miércoles 29 de julio, marca el comienzo de un proceso disciplinario que todavía no implica sanciones. Todos los involucrados tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que el máximo organismo del fútbol mundial adopte una resolución definitiva.

La investigación contra la AFA no se limita a la bandera sobre Malvinas

El comunicado oficial de la FIFA precisa que el expediente contra la AFA se fundamenta en presuntas infracciones a cuatro artículos del Código Disciplinario, vinculados con la utilización de un evento deportivo para manifestaciones ajenas al fútbol, conducta inadecuada, discriminación y orden y seguridad en los partidos.

Según explicó el organismo, la investigación abarca diversos hechos ocurridos durante la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, entre ellos los cánticos y gestos considerados discriminatorios, los retrasos en el inicio de algunos encuentros, presuntos incumplimientos de los protocolos de seguridad, la exhibición de mensajes considerados inapropiados por parte del equipo y de los espectadores, además del lanzamiento de objetos desde las tribunas.

Dentro de ese conjunto de episodios figura la exhibición de la bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», desplegada por varios futbolistas argentinos luego de eliminar a Inglaterra en la semifinal disputada el 16 de julio en Atlanta. Las imágenes recorrieron el mundo y generaron una inmediata reacción en el Reino Unido, donde distintos sectores reclamaron una intervención del organismo rector del fútbol.

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Qué ocurrió con la bandera de «Las Malvinas son argentinas»

Tras el triunfo frente a Inglaterra, varios integrantes del plantel celebraron con la bandera que reivindica la soberanía argentina sobre las islas. Entre quienes la sostuvieron se encontraban Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, mientras luego se sumaron otros jugadores durante los festejos en el campo de juego.

Aunque la bandera no constituye el único motivo del expediente disciplinario, sí quedó incorporada dentro del análisis que realiza la FIFA al considerar que podría encuadrarse dentro del artículo referido a la utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones distintas de la actividad futbolística.

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Los futbolistas y el integrante del cuerpo técnico que también son investigados

En paralelo, la Comisión Disciplinaria abrió procedimientos individuales contra Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el ayudante de campo Roberto Ayala, además del mediocampista español Gavi, por los incidentes registrados inmediatamente después de la final disputada entre Argentina y España en el estadio MetLife, de Nueva Jersey.

Leandro Paredes quedó involucrado en un altercado con Gavi tras la final (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

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La investigación se inició luego de recibir el informe elaborado por el procurador designado para los casos disciplinarios y de ética, que recomendó avanzar con actuaciones formales sobre distintos protagonistas del altercado.

En el caso de Paredes, la FIFA le atribuye tres cargos por presunta agresión. Nahuel Molina enfrenta dos cargos por ese mismo motivo —uno consumado y otro en grado de tentativa— y otro adicional por conducta antideportiva. Roberto Ayala también quedó alcanzado por una acusación de presunta agresión, mientras que Thiago Almada y Gavi son investigados por una supuesta conducta antideportiva.

Paredes es investigado por «agresión» y «conducta antideportiva» (Foto: Reuters/James Lang)

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Qué sanciones podrían recibir los involucrados

El organismo aclaró que todavía no existe ninguna sanción aplicada y que el procedimiento recién comienza. De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, los acusados tendrán la posibilidad de presentar sus explicaciones antes de que la comisión adopte una resolución.

En caso de comprobarse las infracciones más graves vinculadas a agresiones, el reglamento contempla sanciones que pueden partir de tres partidos de suspensión o un período equivalente de inhabilitación. Para los hechos calificados como conducta antideportiva, las penas previstas pueden comenzar con un encuentro de suspensión, aunque la decisión final dependerá de la valoración que realice el tribunal disciplinario.

La FIFA aún no fijó una fecha para resolver el expediente

Por el momento, la FIFA no informó cuándo emitirá el fallo definitivo ni adelantó posibles sanciones para la AFA o los futbolistas involucrados.

El expediente continuará con la etapa de presentación de descargos y análisis de las pruebas antes de que la Comisión Disciplinaria determine si existieron infracciones al reglamento y, en caso afirmativo, cuáles serán las medidas aplicables. Hasta entonces, la apertura del procedimiento no implica una condena, sino el inicio formal de la investigación.

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El Mundial 2026: del éxito deportivo a la tormenta política, institucional y comercial

El Mundial 2026 pasó a la historia como uno de los torneos más exitosos en materia de audiencia, ingresos y expansión global, pero también como uno de los más controvertidos de las últimas décadas. Finalizada la competencia, el foco dejó de estar únicamente en la consagración de España y se trasladó hacia una serie de conflictos que involucran a la FIFA, la AFA, distintos gobiernos y las principales organizaciones del fútbol europeo. Las repercusiones deportivas, políticas e institucionales continúan creciendo y podrían influir en el futuro de las próximas Copas del Mundo.

El balance deportivo que dejó el Mundial 2026

Desde el punto de vista estrictamente futbolístico, el torneo marcó varios cambios que comienzan a redefinir el mapa del fútbol internacional. España conquistó su segundo título mundial al derrotar 1 a 0 a Argentina en la final y confirmó el recambio generacional de una selección que volvió a ubicarse en la cima del deporte.

Al mismo tiempo, la ampliación del campeonato a 48 selecciones terminó siendo aceptada por buena parte del ambiente futbolístico. Aunque durante los años previos existían fuertes cuestionamientos, el desarrollo de la competencia mostró una mayor diversidad de estilos y permitió que equipos de África, Asia y Norteamérica adquirieran un protagonismo inédito.

Sin embargo, también reapareció con fuerza el debate sobre el calendario internacional. Numerosos futbolistas llegaron al Mundial con un importante desgaste físico después de temporadas cada vez más extensas, situación que volvió a poner bajo discusión la cantidad de competencias organizadas por la FIFA y las confederaciones continentales.

Argentina quedó en el centro de las principales polémicas

Más allá del resultado deportivo, el seleccionado argentino terminó ocupando buena parte de los titulares posteriores al Mundial debido a una serie de investigaciones disciplinarias impulsadas por la FIFA.

Los expedientes abiertos alcanzan tanto a la AFA como a varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico por distintos episodios ocurridos durante el campeonato. Entre ellos aparecen la exhibición de la bandera con la inscripción «Las Malvinas son Argentinas» después de la semifinal frente a Inglaterra, los incidentes registrados tras la final ante España, presuntas agresiones entre jugadores, conductas consideradas antideportivas, retrasos en algunos encuentros y el comportamiento de determinados grupos de hinchas.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA deberá analizar los descargos antes de resolver si corresponde aplicar sanciones deportivas o económicas.

La bandera de Malvinas abrió un conflicto diplomático internacional

Uno de los episodios que mayor repercusión política tuvo durante el Mundial ocurrió tras la victoria argentina sobre Inglaterra en semifinales, cuando varios integrantes del plantel exhibieron una bandera con la leyenda «Las Malvinas son Argentinas».

La imagen recorrió el mundo en pocos minutos y generó una inmediata reacción del Reino Unido, que impulsó reclamos formales ante la FIFA. Como consecuencia, el organismo abrió un expediente disciplinario que volvió a instalar un viejo debate: hasta dónde puede llegar la libertad de expresión de los futbolistas cuando el mensaje involucra cuestiones de soberanía o conflictos internacionales.

Mientras en Argentina el respaldo hacia los jugadores fue prácticamente unánime, en distintos países aparecieron interpretaciones contrapuestas sobre el alcance político del gesto.

La pelea entre la FIFA y Europa amenaza con profundizarse

Las repercusiones del Mundial también aceleraron una disputa institucional que venía creciendo desde hace varios meses. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, promovió un proyecto destinado a incorporar capitales privados en la explotación comercial del Mundial mediante una nueva estructura empresarial.

La propuesta encontró una fuerte resistencia en el fútbol europeo. La UEFA, varias ligas nacionales y sectores políticos cuestionaron la falta de transparencia del proyecto y advirtieron sobre una eventual concentración del negocio en manos de fondos de inversión.

El conflicto incluso llegó a las instituciones europeas y numerosos analistas consideran que esta disputa podría tener consecuencias mucho más profundas que las propias polémicas deportivas surgidas durante el campeonato.

Un Mundial atravesado por la política

El torneo volvió a demostrar que el fútbol de selecciones ya no puede separarse completamente del escenario internacional. A lo largo de la competencia aparecieron debates vinculados con la influencia de los gobiernos sobre determinadas decisiones deportivas, el uso del Mundial como herramienta diplomática, las tensiones geopolíticas, los derechos humanos, la inmigración, la seguridad, los símbolos nacionales y la libertad de expresión.

Especialistas en relaciones internacionales sostienen que la edición 2026 consolidó una tendencia que viene profundizándose desde hace varios años: las Copas del Mundo dejaron de ser únicamente un acontecimiento deportivo para convertirse también en escenarios de disputa política y cultural.

La investigación sobre la AFA es por “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”, “conducta inadecuada”, “Discriminación y agresiones racistas” y “Orden y seguridad en los partidos” (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

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La organización recibió elogios, pero también numerosas críticas

Si bien el Mundial fue considerado un éxito desde el punto de vista operativo y comercial, la organización también quedó expuesta a distintos cuestionamientos.

Entre las principales críticas aparecieron el elevado precio de las entradas, las dificultades de traslado entre algunas sedes, las altas temperaturas que obligaron a implementar pausas de hidratación durante varios partidos y la creciente comercialización del espectáculo.

Otro de los puntos más discutidos fue la incorporación de un espectáculo artístico durante el entretiempo de la final, una decisión inspirada en eventos deportivos estadounidenses que dividió tanto a los aficionados como a numerosos referentes del fútbol internacional.

Gianni Infantino, titular de la FIFa

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Las decisiones que deberá tomar la FIFA

Las próximas semanas serán determinantes para conocer el alcance definitivo de las investigaciones abiertas durante el Mundial.

La FIFA deberá definir si aplica sanciones contra la AFA, si suspende a los futbolistas involucrados en los incidentes posteriores a la final, si impone multas económicas y si endurece sus criterios respecto de las manifestaciones políticas durante las competencias internacionales.

Paralelamente continuará la discusión sobre el modelo comercial impulsado por Gianni Infantino, cuya iniciativa enfrenta una resistencia cada vez mayor dentro del fútbol europeo y podría convertirse en uno de los principales conflictos institucionales del ciclo mundialista que culminará en 2030.

El Mundial 2026 dejó así una paradoja difícil de ignorar. Desde el punto de vista deportivo y económico fue uno de los campeonatos más exitosos de la historia, pero al mismo tiempo abrió debates sobre gobernanza, negocios, política internacional y libertad de expresión que probablemente marcarán el rumbo del fútbol mundial durante los próximos años.

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