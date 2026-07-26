Finalissima 2026: qué es y cuándo podría jugarse

La Finalissima es el partido oficial que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa, en un torneo organizado en conjunto por la CONMEBOL y la UEFA. La competencia recuperó el histórico formato de la antigua Copa Artemio Franchi y volvió a disputarse en 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Italia en el estadio de Wembley.

En la edición correspondiente a 2026, el encuentro debía enfrentar a Argentina, campeona de la Copa América 2024, y España, ganadora de la Eurocopa 2024. Inicialmente estaba programado para el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail, en Qatar. Sin embargo, el partido fue cancelado oficialmente en marzo debido a problemas de seguridad relacionados con la situación geopolítica en Medio Oriente y a la imposibilidad de que la UEFA y la AFA alcanzaran un acuerdo sobre una nueva fecha y una sede neutral.

Tras la final del Mundial 2026, que también enfrentó a España y Argentina, las negociaciones entre la UEFA, la CONMEBOL y las federaciones de ambos países se reactivaron con el objetivo de disputar finalmente el encuentro. Aunque todavía no existe un anuncio oficial, la ventana internacional de noviembre de 2026 aparece como la alternativa con mayores posibilidades, siempre que ambas selecciones logren compatibilizar sus compromisos de Eliminatorias y de la UEFA Nations League.

La Copa que ganó Argentina en 2022 con un 3 – 0 a Italia no dio esperanzas para Qatar

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¿Qué representa la Finalissima?

El torneo busca definir al campeón intercontinental entre las dos confederaciones más fuertes del fútbol mundial y, al mismo tiempo, fortalecer la cooperación institucional entre la UEFA y la CONMEBOL. No forma parte del calendario de la FIFA ni entrega clasificación a otras competencias, pero posee un alto prestigio deportivo por reunir a los campeones continentales de Europa y Sudamérica.

Hasta el momento solo se disputaron tres ediciones oficiales:

1) 1985: Francia derrotó a Uruguay; 2) 1993: Argentina venció a Dinamarca por penales; y 3) 2022: Argentina superó 3-0 a Italia en Wembley. La edición de 2026 quedó pendiente tras su cancelación.

Fue el primer torneo que ganó la Selección Argentina liderada por Messi

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¿Cuándo podría jugarse?

Por ahora no existe una fecha confirmada. No obstante, distintos medios deportivos coinciden en que las conversaciones apuntan a noviembre de 2026, aprovechando una ventana FIFA, aunque el calendario de ambas selecciones continúa siendo el principal obstáculo. También resta definir la sede, ya que las partes mantienen la postura de que el partido se dispute en terreno neutral.

Si finalmente se concreta, la Finalissima volverá a reunir a dos de las selecciones más poderosas del planeta en un duelo que, tras la reciente final del Mundial, adquirió todavía mayor atractivo para el fútbol internacional.

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