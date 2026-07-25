Las novedades económicas de la semana: qué puede pasar con el dólar y el impacto esperado en los precios

Las últimas medidas económicas del Gobierno y los movimientos del mercado cambiario volvieron a colocar al dólar en el centro de la escena. Mientras el Banco Central continúa reforzando sus reservas y el Ministerio de Economía mantiene su estrategia de estabilización, empresas, comerciantes y consumidores siguen de cerca cómo estas variables podrían trasladarse a los precios durante las próximas semanas.

La economía argentina atraviesa una etapa de relativa desaceleración inflacionaria, aunque persisten tensiones cambiarias que generan expectativas en distintos sectores. La evolución del tipo de cambio continúa siendo uno de los principales factores que determinan el comportamiento de los precios, especialmente en bienes importados, insumos industriales y productos con componentes dolarizados.

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Dólar: un mercado atento a cada movimiento

Durante los últimos días, el mercado siguió de cerca la evolución del dólar oficial, el MEP, el contado con liquidación y el informal. Aunque las diferencias entre las distintas cotizaciones permanecen acotadas respecto de otros períodos, los operadores consideran que cualquier modificación relevante podría repercutir sobre las expectativas económicas.

En paralelo, el Banco Central continúa fortaleciendo su posición de reservas mediante distintas herramientas financieras, mientras el equipo económico busca afrontar los próximos compromisos de deuda sin alterar la estabilidad cambiaria.

El dólar lentamente sigue subiendo aunque los analistas dicen que está muy retrasado

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Qué puede ocurrir con los precios

Uno de los principales interrogantes es si las variaciones del dólar terminarán reflejándose en las góndolas.

Los economistas coinciden en que el traslado a precios no suele ser inmediato ni automático. Depende de factores como el nivel de consumo, la competencia entre empresas, los costos de reposición y las expectativas inflacionarias.

En sectores con fuerte dependencia de productos importados —como electrónica, informática, repuestos, maquinaria o algunos medicamentos— cualquier movimiento sostenido del tipo de cambio suele impactar con mayor rapidez.

En cambio, los alimentos, la indumentaria y buena parte de los servicios responden también a otros factores internos, como salarios, tarifas, logística e impuestos.

El mayor dolor de cabeza para todos: los precios

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La inflación sigue bajo observación

El Gobierno continúa mostrando como uno de sus principales objetivos la consolidación del proceso de desaceleración inflacionaria. Los últimos indicadores ubicaron la inflación mensual por debajo del 2%, aunque los analistas advierten que mantener esa tendencia dependerá de la estabilidad cambiaria y del comportamiento de las tarifas, el consumo y la actividad económica.

Finalmente el Gobierno Nacional no logró reducir la inflación a cero

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Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)

Las proyecciones privadas relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevén una continuidad en la suba gradual del tipo de cambio durante el resto del año, aunque sin anticipar, por el momento, un salto brusco. Para diciembre, la mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial por encima de los valores actuales, en línea con el esquema de administración cambiaria vigente.

Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central lo realiza la entidad todos los meses

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¿Qué significa para el bolsillo?

Para los consumidores, el impacto dependerá de la velocidad con la que evolucionen tanto el dólar como la inflación.

En el corto plazo, si el mercado cambiario mantiene una relativa estabilidad, los aumentos podrían continuar siendo moderados en la mayoría de los rubros. Sin embargo, si se produjera una aceleración del tipo de cambio o crecieran las expectativas de devaluación, las empresas podrían comenzar a actualizar listas de precios con mayor frecuencia.

Por eso, durante las próximas semanas, la atención de los mercados, las empresas y los consumidores continuará concentrada en dos variables clave: la evolución del dólar y el comportamiento de la inflación, dos indicadores que siguen marcando el pulso de la economía argentina.

El castillo al bolsillo sigue siendo más que importante

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