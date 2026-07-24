Convocan a una protesta en el Obelisco para pedir que se repita la final del Mundial 2026

A cinco días de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a Argentina y se consagró campeona, comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para realizar una manifestación en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de reclamar que la FIFA repita el partido.

La convocatoria, impulsada por distintas cuentas de redes sociales y sin una organización oficial identificada, propone concentrarse bajo el lema «Llevá tu bandera y tu bronca». Según los mensajes difundidos, la movilización busca expresar el descontento de un sector de los hinchas argentinos que considera que el encuentro estuvo condicionado por decisiones arbitrales y reclama una revisión del resultado.

El flyer que se viralizó convocando a la concentración

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Los jugadores argentinos rechazaron las teorías sobre la final

Mientras la convocatoria gana visibilidad en las redes, la propia Selección Argentina tomó distancia de esas versiones. El entrenador Lionel Scaloni aseguró que desconoce el origen de esos rumores y evitó alimentar cualquier polémica sobre el desarrollo del partido.

En la misma línea, varios futbolistas del plantel felicitaron públicamente a España por la obtención del título y reconocieron el rendimiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente, al sostener que fue superior durante la final.

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Las estadísticas reflejan el dominio español

Los números del encuentro respaldan el predominio de la selección española durante los 120 minutos de juego. De acuerdo con las estadísticas oficiales, España realizó 20 remates, de los cuales 12 fueron al arco, mientras que Argentina apenas consiguió dos disparos, ninguno entre los tres palos.

La diferencia también se reflejó en la posesión de la pelota. El conjunto español completó más de 800 pases y terminó el partido con el 65 % de la posesión, frente a menos de 500 pases de la selección argentina.

En cuanto a los indicadores de generación ofensiva, España registró 2,29 goles esperados (xG), mientras que Argentina apenas alcanzó 0,22 xG, una cifra que refleja las dificultades que tuvo el equipo albiceleste para crear situaciones claras de gol durante la final.

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