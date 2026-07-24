Google Maps comenzó a mostrar «Islas Malvinas» donde decía Porta Stanley

La aparición del nombre «Islas Malvinas» en lugar de «Falkland Islands» en la versión planetaria de Google Maps despertó una fuerte repercusión en redes sociales y reavivó el histórico debate por la soberanía del archipiélago. Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial que confirme una modificación permanente de su política de denominación. Aunque no deja de ser un paso más en la lucha por el reconocimiento de nuestra soberanía sobre las islas.

Acá te dejamos un breve video a modo de muestra del cambio que produjo Google Maps ✅​✅​✅​👇​:

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En las últimas horas, miles de usuarios de distintos países comenzaron a compartir capturas de pantalla en las que Google Maps identifica al archipiélago del Atlántico Sur simplemente como «Islas Malvinas», sin la denominación en inglés «Falkland Islands» que históricamente aparecía en buena parte del mundo.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en X, Facebook, Instagram y otras plataformas, donde muchos interpretaron el cambio como un reconocimiento de la denominación utilizada por la Argentina. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición Google no confirmó oficialmente que haya modificado su criterio cartográfico a nivel mundial.

El Mapa de las Islas Malvinas como se ve ahora

Cómo se muestran las islas según el país

Ahora bien, cuidado porque es la galletita imperialista para la tribuna. Desde hace años, Google Maps aplica una política diferente de acuerdo con el país desde el cual se consulta el servicio gracias a los geolocalizadores que tinene los celulares. En términos generales, el sistema funciona de la siguiente manera:

País desde donde se consulta Nombre que suele mostrar Google Maps Argentina Islas Malvinas Reino Unido Falkland Islands Gran parte del resto del mundo Falkland Islands (Islas Malvinas)

Este criterio responde a la política que la compañía mantiene para distintos territorios en disputa alrededor del mundo, adaptando la cartografía según la legislación o la ubicación geográfica del usuario.

Acá te dejamos un breve tutorial sobre cómo podes dejarle un mensaje a los isleños para que devuelvan las Islas Malvinas ✅​✅​✅​👇​:

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Qué fue lo que cambió

Sin embargo, luego de la visualización por un séptimo de los habiantes del planeta de la bandera que la Selección Argentina de Fútbol exhibió al terminar el partido frente a Iglaterra todo cambió.

Lo novedoso es que usuarios de distintos países comenzaron a observar que el mapa mundial identifica al archipiélago únicamente como «Islas Malvinas», incluso en lugares donde anteriormente figuraba la denominación inglesa o ambas expresiones.

Por el momento no está claro si se trata de una actualización permanente, una modificación parcial, una prueba técnica o un cambio limitado a determinadas regiones o versiones de Google Maps.

La empresa tampoco publicó información en sus canales oficiales que permita confirmar cuál es el alcance real de esta modificación.

Acá te dejamos un breve video sobre el nuevo pasatiempo para reclamar por las Islas Malvinas ✅​✅​✅​👇​:

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Google Maps es un servicio desarrollado por la empresa estadounidense Google LLC, perteneciente al conglomerado tecnológico Alphabet Inc.. La compañía fue fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, mientras cursaban sus estudios en la Universidad de Stanford, en California. Desde 2015, tras una reorganización empresarial, Google pasó a formar parte de Alphabet, cuya conducción está a cargo del director ejecutivo Sundar Pichai. En materia cartográfica, la empresa sostiene que la denominación de países y territorios en disputa no responde a una posición política propia, sino que se basa en fuentes oficiales y puede variar según el país desde el cual se consulta la plataforma.

Google Maps pertenece a Google LLC, empresa del conglomerado tecnológico Alphabet Inc., una compañía estadounidense que cotiza en la bolsa de Nasdaq. Si bien su capital está distribuido entre millones de accionistas de todo el mundo, los principales fondos de inversión que participan en la empresa son estadounidenses, entre ellos The Vanguard Group, BlackRock, State Street y Fidelity, mientras que sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, conservan el control de las decisiones estratégicas mediante una estructura especial de acciones con mayor poder de voto.

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Un conflicto de soberanía que lleva casi dos siglos

Las Islas Malvinas son administradas por el Reino Unido desde 1833, pero la República Argentina mantiene un reclamo permanente de soberanía sobre el archipiélago, reconocido por diversas resoluciones de las Naciones Unidas, que instan a ambos países a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa.

El conflicto alcanzó su punto más dramático con la Guerra de Malvinas de 1982, que dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños fallecidos.

Desde entonces, la cuestión Malvinas continúa siendo considerada por la Argentina como una política de Estado y forma parte de su Constitución Nacional.

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Google todavía no hizo un anuncio oficial

A pesar de la enorme repercusión que tuvo el tema en redes sociales y medios internacionales, Google no confirmó oficialmente que haya decidido reemplazar la denominación «Falkland Islands» por «Islas Malvinas» en toda su cartografía digital.

Por ese motivo, especialistas recomiendan interpretar el fenómeno con cautela hasta que la empresa explique si efectivamente modificó su política global de nombres o si se trata de un cambio limitado a determinados usuarios, regiones o versiones de la plataforma.

Mientras tanto, las capturas que circulan en Internet volvieron a colocar a las Islas Malvinas en el centro del debate internacional y despertaron un fuerte interés tanto en la Argentina como en el Reino Unido.

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