Lleva 56 días prófuga la narcofuncionaria de Morón (los datos que nadie te contó)

Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, permanece prófuga desde hace 56 días. La Justicia la acusa de integrar una organización dedicada al narcomenudeo, mientras el caso se convirtió en uno escándalos políticos e institucionales.

El 21 de mayo de 2026, la investigación dio un giro decisivo con el allanamiento de la vivienda de Luna Suyai Ortigoza, donde las autoridades secuestraron cocaína y otros elementos de interés para la causa. Al día siguiente, el 22 de mayo, el procedimiento comenzó a trascender en medios locales, que difundieron los primeros detalles sobre el operativo y la investigación judicial. Esto no gusto al Gobierno Local y por lo bajo lo hizo saber.

Una de las Luna Ortigoza de las tres que encontró este medio

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Entre el 26 y el 27 de mayo, el caso alcanzó repercusión nacional. En ese contexto, se confirmó que Ortigoza permanecía prófuga de la Justicia, mientras que el Municipio de Morón informó oficialmente su desvinculación del cargo que ocupaba en la administración local. Pero cometió un error el Subsecretario de Comunicación, Martín Molinaria, que en realidad no es apto para el cargo: dijo que el municipio había desvinculado a una empleada. Esto fue grave porque mintió. Y mintió justamente el Subsecretario de Comunicación. Gran pecado.

El Decreto Municipal N.º 1236/2025, firmado por el propio Lucas Ghi, designó a Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos. Se trataba de un cargo político de conducción, con una carga horaria de 48 horas semanales y responsabilidades de gestión dentro de una de las áreas más sensibles del Estado municipal.

El negacionista Martín Molinari, Subsecretario de Comunicación del Municipio. Emitió un comunicado mintiendo el rango de Luna Ortigoza. Dijo que era empleada cuando era funcionaria.

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Pues bien, este 21 de julio de 2026, o sea hoy, se cumplen 56 días desde que se confirmó públicamente la condición de prófuga de Luna Ortigoza. A pesar del tiempo transcurrido, la ex funcionaria continúa siendo buscada por la Justicia en el marco de la causa que investiga una presunta organización dedicada al narcotráfico.

Y a la gente esto le hace mucho, mucho ruido. A Luna Ortigoza la tienen que encontrar ya. Porque también ensucia a los medios. Que si los medios no siguen el caso, que si sabemos dónde está, si protegemos al intendente, cuando nadie hace eso. El caso Luna Ortigoza no beneficia a nadie.

Quién es Luna Suyai Ortigoza

Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón cuando la investigación por narcotráfico llegó hasta la vivienda que alquilaba en Castelar Sur.

Además de la imputación penal, trascendió que figuraba en el sistema financiero como deudora «irrecuperable», con obligaciones impagas cercanas a los 6 millones de pesos.

También es madre de una menor de edad.

La investigación comenzó en marzo tras una denuncia anónima por narcomenudeo. Según la Fiscalía N°9 de Morón, la organización operaba con puntos de venta y modalidad delivery en moto.

Desde el allanamiento realizado el 21 de mayo de 2026, permanece prófuga junto a su pareja, Ángel Daniel Paz, sobre quienes pesa una orden de captura solicitada por la Fiscalía, 56 días.

Luna Ortigoza tiene un hijo pequeño y una deuda incobrable

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Una investigación que comenzó meses antes

La causa judicial no surgió de manera repentina.

Todo comenzó durante marzo de 2026, cuando una denuncia anónima alertó sobre presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes en distintos puntos de Castelar, partido de Morón.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N.º 9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, quienes ordenaron una extensa serie de tareas de inteligencia criminal.

Durante varias semanas, efectivos de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Policía Federal Argentina realizaron seguimientos, vigilancias, observaciones encubiertas y distintas medidas destinadas a reconstruir el funcionamiento de la organización investigada.

Las tareas permitieron identificar una estructura dedicada al acopio, fraccionamiento, distribución y venta de cocaína y marihuana al menudeo, con actividad principalmente en los partidos de Morón y Merlo.

Según la investigación, la banda estaba integrada por al menos ocho personas y era liderada por un hombre que modificaba permanentemente los puntos de venta para dificultar la investigación policial. Incluso realizaba entregas bajo la modalidad conocida como delivery, utilizando distintos domicilios como lugares de almacenamiento.

Acá lo importante. La banda la integraban ocho personas y solo detuvieron a una. O sea, un 12,5%. Pero eso no es nada. No sólo Luna Ortigoza esta prófuga, sino seis personas más que integraban la banda.

Norberto Hernán Aliano, detenido en Morón por narcotráfico

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Ocho allanamientos simultáneos

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías autorizó ocho allanamientos simultáneos que fueron ejecutados el 21 de mayo de 2026 por la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Estos fueron todos los allanamientos de mayo:

Punto Resultado 1) Isabel Pardo 2582 Cocaína compactada, marihuana y dinero en efectivo 2) Pasaje Florit 3620 Más de un kilo de cocaína, arma calibre 32 y balanza digital 3) Cogliati 3525 Detención de Norberto Hernán Aliano, cocaína, marihuana y celular 4) Gabriel Miró al 3000 Sin secuestros 5) 14 de Julio 3347 Marihuana fraccionada 6) Presidente Ortiz 3855 Municiones calibre .22, marihuana y celulares 7) Presidente Ortiz 3848 Sin secuestros 8) Zavaleta 590, Libertad Sin secuestros

Y en uno de esos procedimientos se desarrolló en una vivienda ubicada sobre la calle Isabel Pardo al 2500, en Castelar Sur, domicilio alquilado por Luna Ortigoza. Fue allí donde apareció el dato que transformó una causa por narcotráfico en un terremoto político para el Municipio de Morón.

Algo, supongo, debería saber la Fiscalía N° 9 porque convocó a la Policía Federal para realizar los allanamientos y no a la Bonaerense que tiene fuertes vinculos locales.

Una infografía bien clara sobre los allanamientos y lo que encontraron en cada domicilio

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La droga encontrada en la vivienda de la ex directora

Durante la requisa del inmueble, los investigadores encontraron aproximadamente 509 gramos de cocaína compactada tipo ladrillo, distribuidos entre la cocina y la habitación principal, además de 26 gramos de marihuana. Sólo en cocaína tenía unos US$ 6.108, al cambio actual: $ 9.048.940,92, más de lo que debía. Lo que habría que investigar a quién le debía y por qué, por el acreedor pagó sin darse cuenta, la cocaína que traficaba Luna Ortigoza.

Hay más. Entre los elementos secuestrados aquel día se encontraban: A) una balanza de precisión; B) una cuchara con restos de cocaína; C) cerca de 25 mil pesos en efectivo; D) dos tarjetas SIM sin utilizar; E) tres teléfonos celulares; F) siete tarjetas bancarias; G) el Documento Nacional de Identidad de Ortigoza; y H) distintos elementos considerados compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Todo esto significa que alguién la llamó justo minutos antes de que cayera la Policía Federal a su casa. Y si hay seis prófugos, alguno de ellos pudo haber sido tranquilamente.

Para los investigadores, toda la droga se encontraba bajo la esfera de custodia de la funcionaria y estaba destinada a la venta. La pregunta que irrita es dónde vendía considerando que el Municipio tiene alrededor de 7.500 empleados. Gran mercado.

Como Ortigoza no se encontraba en la vivienda al momento del procedimiento, la Justicia ordenó inmediatamente su captura.

La segunda Luna Ortigoza. En un abrir y cerra de ojos a Luna Ortigoza se la comió la tierra.

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Un dato más: la ubicación de la vivienda de Luna Ortigoza

La vivienda de Luna Suyai Ortigoza, ubicada sobre Isabel de Pardo al 2500, en Castelar Sur, se encuentra emplazada en un entorno marcadamente residencial. En un radio de pocas cuadras funcionan diversos establecimientos educativos públicos y privados, además de jardines de infantes, plazas, iglesias y comercios de cercanía que conforman la vida cotidiana del barrio.

Entre las instituciones educativas más próximas se encuentran: A) el Instituto Luis F. Leloir, ubicado en Madrid 3626; B) la Escuela de Educación Secundaria N.º 14, sobre Onofre Betbeder; C) el Instituto Barrio Marina, en Domingo Palmero 3878; D) la Escuela Primaria N.º 33; y E) la Escuela Primaria N.º 80.

La presencia de estos establecimientos confirma que el inmueble allanado por la Policía Federal Argentina no se encontraba en una zona industrial ni periférica, sino en un sector habitado por familias y con una intensa actividad educativa y comunitaria. El barrio combina viviendas particulares con instituciones públicas y privadas, espacios verdes y servicios de proximidad, configurando un entorno urbano consolidado.

Este contexto adquiere relevancia dentro de la investigación judicial, ya que permite dimensionar las características del lugar donde residía la ex funcionaria municipal y donde, durante el allanamiento del 21 de mayo de 2026, fueron secuestrados 509 gramos de cocaína compactada tipo ladrillo, marihuana y otros elementos incorporados a la causa.

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La hipótesis judicial: delivery de droga

La investigación sostiene que Ángel Daniel Paz, de 34 años y empleado de una empresa de seguridad privada, era el presunto jefe de la organización dedicada al narcomenudeo. Según la hipótesis de los investigadores, Paz y Ortigoza comercializaban cocaína y marihuana mediante un sistema de reparto a domicilio.

«Juntos vendían y distribuían. Se movían en camioneta y hacían delivery en una motito», fue lo único que me quisieron decir entre las fuentes judiciales que mantien este medio desde hace añares.

Los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani solicitaron a la jueza de Garantías Laura Pinto la captura y detención de ambos. Pero a Laura Pinto se le esta haciendo imposible dar con Luna Ortigoza.

La tercera Luna Ortigoza que encontró este medio

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¿Cómo es posible que Luna Ortigoza siga prófuga?

A más de dos meses del allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina y de la orden de captura librada por la Justicia Federal, Luna Suyai Ortigoza continúa prófuga. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente avances sobre su localización ni sobre las medidas de búsqueda que se encuentran en curso.

Aunque pueda resultar llamativo, la situación no constituye un hecho excepcional. En la Argentina existen numerosas órdenes de captura que permanecen vigentes durante meses e, incluso, años, hasta que la persona buscada es localizada en un procedimiento policial, un control de rutina o a partir de tareas de inteligencia criminal.

Entre las hipótesis generales que explican por qué una persona puede permanecer prófuga se encuentran: A) haber abandonado su domicilio antes del allanamiento; B) recibir apoyo de terceros para obtener alojamiento, movilidad o recursos económicos; C) cambiar frecuentemente de lugar para dificultar su ubicación; D) evitar el uso de teléfonos, cuentas bancarias o redes sociales que permitan rastrear sus movimientos; y E) que las fuerzas de seguridad continúen desarrollando tareas de investigación para determinar su paradero.

Lo que sí puede afirmarse es que la orden de captura continúa vigente y que, hasta la fecha, no existe información oficial que indique que la exfuncionaria municipal haya sido localizada o detenida.

En el caso de Ortigoza, sin embargo, cualquier explicación sobre las razones concretas por las que aún no fue detenida sería meramente especulativa. Esa información forma parte de la investigación judicial y únicamente es conocida por los fiscales y las fuerzas de seguridad que intervienen en la búsqueda. Nosotros no vamos a agregar nada excepto que para Luna Ortigoza es fácil cambiar de peso y color de cabello.

Más droga, un arma y otro detenido

En otro de los allanamientos realizados sobre el domicilio de Ángel Daniel Paz, ubicado en el Pasaje Florit, la Policía Federal Argentina secuestró más de un kilogramo de cocaína, cinco piedras compactas de la misma droga, una balanza digital, un revólver calibre .32 cargado con tres cartuchos, un cargador calibre .22, municiones y teléfonos celulares.

Durante otro procedimiento fue detenido Norberto Hernán Aliano, señalado como integrante de la organización.

En ese domicilio fueron hallados: A) dos dosis de cocaína; B) 43,9 gramos de marihuana; C) un teléfono celular Samsung; y D) una hoja con anotaciones consideradas de interés para la causa.

En total, durante los ocho allanamientos fueron secuestrados alrededor de 1,7 kilogramos adicionales de cocaína, 241 gramos de marihuana, armas, balanzas digitales y distintos dispositivos electrónicos que continúan siendo peritados por los investigadores.

La versión del Municipio y el descargo de la exfuncionaria

Tras el escándalo comenzaron a circular distintas explicaciones desde el entorno municipal. Voceros voluntarios del gobierno local sostuvieron que Ortigoza se encontraba «de vacaciones en la casa de su madre» cuando se produjo el allanamiento y aseguraron que tenía previsto presentarse espontáneamente ante la Justicia.

Esa presentación nunca ocurrió. Posteriormente, según una versión difundida por Infobae y atribuida al entorno de la ex directora, la droga habría pertenecido a una pareja con la que mantenía una relación reciente y que había comenzado a dejar pertenencias dentro de la vivienda. Hasta el momento, esa explicación no fue aceptada por la Justicia, que mantiene vigente la orden de captura y la imputación contra la exfuncionaria. O sea que Infobae no cheque nada.

Elementos secuestrados en la vivienda de Luna Ortigoza

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Las preguntas políticas

El caso abrió numerosos interrogantes sobre los mecanismos de control interno y selección de funcionarios dentro del Estado municipal. Y esto no tiene explicación. Desde que Norberto García Silva que nadie rinde un exámen para ingresar al Municipio de Morón a trabajar. Menos ahora.

Si la investigación comenzó en marzo, si durante semanas hubo seguimientos e inteligencia criminal sobre la organización y si una de las personas investigadas ocupaba un cargo directivo dentro del Municipio de Morón, inevitablemente surgieron cuestionamientos sobre cómo fue posible que esa situación pasara inadvertida.

La situación adquiere especial relevancia porque el área encabezada por Ortigoza desarrollaba tareas territoriales permanentes en los barrios, trabajando precisamente con sectores vulnerables, organizaciones sociales y situaciones de violencia de género.

El episodio golpea uno de los ejes centrales del discurso político de la gestión local: la presencia territorial y la cercanía con la comunidad.

Al cumplirse 56 días desde que se confirmó públicamente la fuga de Luna Suyai Ortigoza, la orden de captura continúa vigente y la investigación sigue avanzando bajo la órbita de la Fiscalía N.º 9 de Morón, en una causa que ya trascendió el ámbito judicial para convertirse en uno de los mayores escándalos políticos e institucionales de los últimos años en el distrito.

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