Morón inaugura el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Papa Francisco con Axel Kicillof

El Municipio de Morón inaugurará este martes 21 de julio el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Papa Francisco, en Morón Sur. El acto contará con la participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y se desarrollará desde las 9 en el edificio ubicado en Los Criollos 289, esquina Corrientes, Barrio Almafuerte, Castelar Sur.

Pero en caso de condiciones climáticas desfavorables, la inauguración no será suspendida, sino que se realizará en un formato reducido dentro del edificio del CAPS, para garantizar el normal desarrollo de la actividad. Así que no vayan muchos.

Según el pronóstico previsto para la mañana, la temperatura rondará los 8 grados al inicio de la jornada, con una máxima estimada de 13 grados y un 55% de probabilidad de lluvias.

La jornada marcará la puesta en funcionamiento de un nuevo espacio destinado a fortalecer la atención primaria de la salud en el distrito. La actividad oficial comenzará a las 9 en el CAPS Papa Francisco, emplazado en Los Criollos 289, esquina Corrientes, en Morón Sur.

La inauguración contará con la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a autoridades provinciales y municipales, quienes recorrerán las nuevas instalaciones y encabezarán el acto de apertura.

La firma del convenio para la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud Papa Francisco

Morón: cuáles son y qué servicios brindan los 15 Centros de Atención Primaria de la Salud del Municipio

Los 15 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que integran la red sanitaria del Municipio de Morón constituyen el primer nivel de atención del sistema público y brindan consultas médicas, vacunación, estudios, controles y múltiples especialidades de manera gratuita. Distribuidos en distintos barrios del distrito, tienen como objetivo acercar la salud a los vecinos, fortalecer la prevención de enfermedades y garantizar una atención integral.

Una red sanitaria presente en todo el distrito

Los 15 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) están distribuidos en Morón Centro, Morón Norte, Morón Sur, Castelar Norte, Castelar Sur, Haedo y El Palomar, con mayor presencia en las zonas de mayor vulnerabilidad social.

Como parte del Plan de Salud municipal, durante los últimos años se incorporaron más profesionales, aumentó la cantidad de prestaciones y varios centros sumaron nuevos servicios, entre ellos guardias odontológicas, guardias de obstetricia y equipos de radiología para mejorar la calidad de la atención.

Entre las prestaciones más frecuentes se encuentran: A) Medicina general y clínica médica; B) Pediatría; C) Ginecología y obstetricia; D) Psicología y trabajo social; E) Odontología; F) Nutrición; G) Vacunación; H) Laboratorio; I) Electrocardiogramas; J) Consejería en métodos anticonceptivos; K) Testeos gratuitos de VIH y Sífilis; y L) Certificados Médicos Oficiales (CMO) en los centros habilitados.

Además, algunos CAPS cuentan con especialidades como Radiología, Ecografías, Oftalmología, Fonoaudiología, Psiquiatría, Dermatología, Traumatología y Otorrinolaringología Infantil.

Los CAPS por localidad

Morón Centro y Norte

Santa Laura

Dirección: Saavedra 1265.

Vacunatorio Municipal

Dirección: Boatti 3 , Morón.

Boatti , Morón. Aplica gratuitamente todas las vacunas del Calendario Nacional.

Atiende sin turno previo.

Haedo

Villa Rivadavia

Dirección: Magnasco 933.

El Palomar

Dr. Springolo

Dirección: Galán 655.

Malvinas Argentinas

Dirección: Namuncurá 351.

Dr. Winter

Dirección: Rafael Castillo 151.

Castelar Centro y Norte

Loma Verde

Dirección: Curuchet 2550.

Dr. Jorge Salinas

Dirección: Pergamino 1860.

Castelar Sur

Juana Azurduy

Dirección: Berlín 3870.

Gelpi

Dirección: Betbeder 3606.

Dr. René Favaloro

Dirección: Avenida Figueroa Alcorta y Nicolás Granada.

Morón Sur

Dr. Monte

Dirección: Grito de Alcorta 3404.

Presidente Ibáñez

Dirección: Avellaneda 2647.

Azucena Villaflor

Dirección: Vinara 2237.

Almafuerte

Dirección: Gregoria Pérez 131.

Mercedes Sosa

Dirección: Avenida Eva Perón 3598.

Los centros con horarios extendidos

Algunos establecimientos cuentan con horarios de atención más amplios para responder a la demanda sanitaria de los vecinos.

El CAPS Dr. Springolo, en El Palomar, atiende todos los días de 8 a 20. El CAPS Dr. Monte, en Morón Sur, funciona de lunes a domingo de 8 a 19. En tanto, el CAPS Gelpi, de Castelar Sur, abre de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8 a 14.

Por su parte, el Vacunatorio Municipal atiende de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 13, mientras que el CAPS Santa Laura extiende durante julio su atención hasta las 19, exclusivamente para pacientes con infecciones respiratorias.

Atención gratuita cerca de cada vecino

La red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) constituye la puerta de ingreso al sistema público de salud de Morón. Además de las consultas médicas, los establecimientos desarrollan campañas de vacunación, controles preventivos, promoción de hábitos saludables y seguimiento de pacientes, trabajando de manera articulada para garantizar una atención cercana, gratuita y de calidad en todos los barrios del distrito.