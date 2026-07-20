Morón inaugura el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Papa Francisco con Axel Kicillof

El Municipio de Morón inaugurará este martes 21 de julio el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Papa Francisco, en Morón Sur. El acto contará con la participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y se desarrollará desde las 9 en el edificio ubicado en Los Criollos 289, esquina Corrientes, Barrio Almafuerte, Castelar Sur.
Pero en caso de condiciones climáticas desfavorables, la inauguración no será suspendida, sino que se realizará en un formato reducido dentro del edificio del CAPS, para garantizar el normal desarrollo de la actividad. Así que no vayan muchos.
Según el pronóstico previsto para la mañana, la temperatura rondará los 8 grados al inicio de la jornada, con una máxima estimada de 13 grados y un 55% de probabilidad de lluvias.
La jornada marcará la puesta en funcionamiento de un nuevo espacio destinado a fortalecer la atención primaria de la salud en el distrito. La actividad oficial comenzará a las 9 en el CAPS Papa Francisco, emplazado en Los Criollos 289, esquina Corrientes, en Morón Sur.
La inauguración contará con la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a autoridades provinciales y municipales, quienes recorrerán las nuevas instalaciones y encabezarán el acto de apertura.
Morón: cuáles son y qué servicios brindan los 15 Centros de Atención Primaria de la Salud del Municipio
Los 15 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que integran la red sanitaria del Municipio de Morón constituyen el primer nivel de atención del sistema público y brindan consultas médicas, vacunación, estudios, controles y múltiples especialidades de manera gratuita. Distribuidos en distintos barrios del distrito, tienen como objetivo acercar la salud a los vecinos, fortalecer la prevención de enfermedades y garantizar una atención integral.
Una red sanitaria presente en todo el distrito
Los 15 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) están distribuidos en Morón Centro, Morón Norte, Morón Sur, Castelar Norte, Castelar Sur, Haedo y El Palomar, con mayor presencia en las zonas de mayor vulnerabilidad social.
Como parte del Plan de Salud municipal, durante los últimos años se incorporaron más profesionales, aumentó la cantidad de prestaciones y varios centros sumaron nuevos servicios, entre ellos guardias odontológicas, guardias de obstetricia y equipos de radiología para mejorar la calidad de la atención.
Entre las prestaciones más frecuentes se encuentran: A) Medicina general y clínica médica; B) Pediatría; C) Ginecología y obstetricia; D) Psicología y trabajo social; E) Odontología; F) Nutrición; G) Vacunación; H) Laboratorio; I) Electrocardiogramas; J) Consejería en métodos anticonceptivos; K) Testeos gratuitos de VIH y Sífilis; y L) Certificados Médicos Oficiales (CMO) en los centros habilitados.
Además, algunos CAPS cuentan con especialidades como Radiología, Ecografías, Oftalmología, Fonoaudiología, Psiquiatría, Dermatología, Traumatología y Otorrinolaringología Infantil.
Los CAPS por localidad
Morón Centro y Norte
Santa Laura
- Dirección: Saavedra 1265.
Vacunatorio Municipal
- Dirección: Boatti 3, Morón.
- Aplica gratuitamente todas las vacunas del Calendario Nacional.
- Atiende sin turno previo.
Haedo
Villa Rivadavia
- Dirección: Magnasco 933.
El Palomar
Dr. Springolo
- Dirección: Galán 655.
Malvinas Argentinas
- Dirección: Namuncurá 351.
Dr. Winter
- Dirección: Rafael Castillo 151.
Castelar Centro y Norte
Loma Verde
- Dirección: Curuchet 2550.
Dr. Jorge Salinas
- Dirección: Pergamino 1860.
Castelar Sur
Juana Azurduy
- Dirección: Berlín 3870.
Gelpi
- Dirección: Betbeder 3606.
Dr. René Favaloro
- Dirección: Avenida Figueroa Alcorta y Nicolás Granada.
Morón Sur
Dr. Monte
- Dirección: Grito de Alcorta 3404.
Presidente Ibáñez
- Dirección: Avellaneda 2647.
Azucena Villaflor
- Dirección: Vinara 2237.
Almafuerte
- Dirección: Gregoria Pérez 131.
Mercedes Sosa
- Dirección: Avenida Eva Perón 3598.
Los centros con horarios extendidos
Algunos establecimientos cuentan con horarios de atención más amplios para responder a la demanda sanitaria de los vecinos.
El CAPS Dr. Springolo, en El Palomar, atiende todos los días de 8 a 20. El CAPS Dr. Monte, en Morón Sur, funciona de lunes a domingo de 8 a 19. En tanto, el CAPS Gelpi, de Castelar Sur, abre de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8 a 14.
Por su parte, el Vacunatorio Municipal atiende de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 8 a 13, mientras que el CAPS Santa Laura extiende durante julio su atención hasta las 19, exclusivamente para pacientes con infecciones respiratorias.
Atención gratuita cerca de cada vecino
La red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) constituye la puerta de ingreso al sistema público de salud de Morón. Además de las consultas médicas, los establecimientos desarrollan campañas de vacunación, controles preventivos, promoción de hábitos saludables y seguimiento de pacientes, trabajando de manera articulada para garantizar una atención cercana, gratuita y de calidad en todos los barrios del distrito.