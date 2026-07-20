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Lo principal está encaminado: «Ya empezamos a reconstruir el techo»

Tras el incendio que destruyó gran parte de sus instalaciones, comenzaron a llegar las primeras respuestas. El municipio confirmó la entrega de chapas, tirantes y un tanque de agua para iniciar la reconstrucción del techo. Mientras avanzan con la limpieza, convocan a vecinos y voluntarios a colaborar desde el domingo.

Por Andres Llinares

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El incendio se desató durante la noche del jueves 9 de julio y a quince días Elian Atiel Isaurralde nos actualiza la situación
El incendio se desató durante la noche del jueves 9 de julio y a quince días Elian Atiel Isaurralde nos actualiza la situación

El incendio se desató durante la noche del jueves 9 de julio en una vivienda ubicada sobre Gachet al 3700, esquina Lacarra, en Castelar Sur. El fuego destruyó prácticamente por completo el dúplex habitado por dos familias. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Morón, Defensa Civil y efectivos de la Policía Bonaerense, quienes lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a las viviendas linderas.

Como consecuencia del siniestro, Diego Isaurralde, de aproximadamente 45 años, debió ser internado y entubado en el Hospital de Morón tras inhalar humo, aunque no hubo víctimas fatales. La vivienda sufrió pérdidas materiales totales y las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del incendio, mientras las familias comenzaron una campaña solidaria para reconstruir lo perdido.

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En esta entrevista, Elian Atiel Isaurralde (22) cuanta cómo están ahora.

¿Qué novedades tuvieron en las últimas horas?

— Nos confirmaron del municipio la entrega de los tirantes y las chapas. Hasta ayer solo nos habían dicho que nos los iban a dar, pero hoy nos confirmaron que mañana mismo los traen. Así que mañana ya vamos a estar recibiéndolos.

¿Qué representa esa ayuda para ustedes?

—También nos prometieron un tanque de agua, porque el que teníamos se achicharró con el incendio. Lo del techo es lo más importante y también lo más caro. Es el primer paso para poder empezar a trabajar, porque si no hacemos el techo, cada vez que llueva se nos va a mojar todo.

¿Qué materiales siguen necesitando?

—Ahora lo que más nos hace falta es todo lo relacionado con la instalación eléctrica: cables y todo lo que tenía recubrimiento plástico, porque eso desapareció con el fuego. También vamos a necesitar caños y materiales de obra, como clavos y otros elementos para terminar de colocar el techo.

¿Cómo avanzan las tareas de limpieza?

—Ya empezamos. Ayer limpiamos una parte y hoy seguimos con otra. Vamos de a poco porque realmente es un desastre. Todavía falta limpiar el fondo, que es la zona más afectada. Estamos esperando que pase el camión para retirar los residuos y queremos aprovechar ese viaje para sacar todo de una sola vez.

¿Cuándo podrán comenzar con la reconstrucción?

—Ya empezamos a retirar las paredes de durlock y todo lo que quedó destruido. A partir de ahí ya arrancaríamos de lleno con la reconstrucción.

¿La comunidad puede colaborar?

—Sí, claro. Todo el que quiera acercarse a dar una mano será más que bienvenido. Puede ayudar a limpiar, sacar escombros o colaborar en lo que haga falta. Lo único que pedimos es que, si pueden, vengan en la semana cuando sepamos qué se puede recuperar y qué hay que tirar.

Después de todo lo ocurrido, ¿con qué sensación se quedan?

—Dentro de toda la desgracia, estas son buenas noticias. Saber que ya vamos a tener el techo y que podemos empezar a reconstruir nos da mucha esperanza.

A casi dos semanas de la tragedia, comenzaron a llegar las primeras respuestas. El municipio confirmó la entrega de chapas, tirantes y un tanque de agua para reconstruir el techo, mientras la familia continúa con las tareas de limpieza y convoca a vecinos y voluntarios a colaborar con los trabajos para volver a poner en pie la vivienda.

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