Morón gestiona por WhatsApp, ¿funcionará?

Ya falló Nueva Comunicación y su mix con la Asociación de Periodistas de la República Argentina; Ninja Contenidos no tiene la eperiencia para frenar una crisis y nadie sabe qué abona aunque tiene 51 millones de pesos para gastar; Cristian Basile estuvo un año y no dejó nada que crezca; y ahora quieren sumar todo el poder de comunicación al Subsecretario del área, un sujeto ignoto en los medios de comunicación, poco amable, despedidor serial que se deshizo de todos sus ex compañeros de trabajo por celular, e ignorante de todo el mundo de la comunicación: Martín Molinari.

O sea no vamos de menor a mayor. Vamos constantemente en retoceso.

La última. En la seman llegó un texto clave a Secretarios, Subsecretarios y Directores y su vez lo reenvió una funcionaria a nuestra redacción. El texto reza:

Buenas a todos y todas. Es importante que lean este mensaje para ordenar la solicitud de equipos, recursos humanos y el pedido del Intendente en términos de comunicación. ⚠️

🔵 Necesito que el personal que dependa de sus secretarías y esté asignado a tareas de comunicación, edición, community management, fotografía, video o cualquier otra actividad vinculada con la comunicación institucional pase a depender de la Subsecretaría de Comunicación. Próximamente serán convocados a una entrevista personal. En caso de que continúen prestando esos servicios en la dependencia actual, se procederá a la baja de esas funciones o a la asignación de otras tareas por parte de Recursos Humanos.

✅ Estas decisiones tienen que ver con el colapso de la comunicación institucional diaria. No podemos seguir abonando un sueldo para que una persona se ocupe de una sola red social o de un solo área. Es necesario unificar el trabajo y funcionar como un solo equipo. Todos somos parte de lo mismo y, al final del día, debemos comunicar lo que el Intendente necesita que comuniquemos. Cualquier duda, consultar con Ludmila o Molinari.

Acá el texto enviado a todos los Secretarios, Subsecretarios y Directores que nos envío una funcionaria a la redacción

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El mensaje tiene algo claro: o te presentas o te echamos y si te presentas es para una entrevista personal, sino lo pasas, también te echamos.

¿Ahora bien? Quién toma las entrevistas personales, alguién formado o alguien que no esta formado en comunicación.

Es cierto que la comunicación es horrible, pero fueron ustedes la que la organizaron. No la prensa ni los vecinos que la padecen.

Y ahora se disponen a echar más gente. Bien. Así se mejora.

A su vez el texto reconoce lo que venimos diciendo desde Diario Anticipos. «Estas decisiones tienen que ver con el colapso de la comunicación institucional diaria». Con gente que no esta preparada, eso va ocurrir siempre. Y más se uno gestiona por WhatsApp.

Por otro lado la selectiva preocupación de los presupuestos: 70 millones para armar la promesa a la Bandera Argentina pero «no podemos seguir abonando un sueldo para que una persona se ocupe de una sola red social o de un solo área». Eso es no saber nada de comunicación, si se ocupa, si verdaramente se ocupa, las 24 horas del día no alcanzan.

Ahora que quieren seguir dispiendo gente, va a quedar en la memoraria de la cadena histórica de hechos fatídicos de Morón.

«Todos somos parte de lo mismo (dice el texto) y, al final del día, debemos comunicar lo que el Intendente necesita que comuniquemos.» Esto es una obvidedad y después de 168 millones a Nueva Comunicación y de 51 millones a Ninja Producciones, y esto es lo público y conocido, a julio de 2026 todavía la gestión del Lucas Ghi no comunica lo que el Intendente quiere. Son muy faltos de experiencia para llevar una Municipio adelante. Se nota cuando dicen estas cosas. Y encima no quieren escuchar a nadie. Todo va a fallar. Cada cosas que hagan va a fallar porque la hacen mal, absorven gente que no está vinculada a la comunicación y contratan agencias que (acaso no se dieron cuenta) solo vienen a sacarlas la plata.

No hay mejor prensa que la territorial y no hay mejor periodista que el camina las calles sobre las cuales escribe.

Yo aviso. Un día será tardé y voy a tener la conciencia tranquila. Ahora, todos a presentarse a Molinaria que es crack en comunicación.

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