A 32 años del atentado a la AMIA: el ataque terrorista que cambió para siempre a la Argentina

El 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el barrio porteño de Once. El atentado dejó 85 muertos, más de 300 heridos y se convirtió en el mayor ataque terrorista de la historia argentina. Tres décadas después, el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia sigue vigente, mientras la investigación continúa marcada por irregularidades, encubrimientos y la falta de condenas contra los responsables materiales.

La mañana que sacudió al país

A las 9:53, una explosión demolió el edificio de la AMIA, ubicado en Pasteur 633, en la ciudad de Buenos Aires. La onda expansiva destruyó la sede de la mutual judía y afectó decenas de edificios vecinos.

Las tareas de rescate se extendieron durante días entre los escombros. Bomberos, policías, médicos, voluntarios y vecinos trabajaron sin descanso en busca de sobrevivientes. El saldo final fue devastador: 85 personas asesinadas y más de 300 heridas.

El atentado ocurrió apenas dos años después del ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, perpetrado en 1992, que había dejado 22 muertos.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Una investigación atravesada por errores y encubrimientos

La causa judicial estuvo marcada desde el comienzo por graves irregularidades. La primera investigación terminó anulada debido a maniobras de encubrimiento, pago ilegal de testimonios y destrucción de pruebas.

En 2019, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó al exjuez Juan José Galeano y a otros exfuncionarios por el encubrimiento de la investigación inicial, en un fallo que confirmó las graves falencias del proceso judicial.

A pesar de los años transcurridos, nadie fue condenado en la Argentina como autor material del atentado.

Las hipótesis sobre los responsables

La Justicia argentina sostiene que el atentado fue ejecutado por la organización Hezbollah con apoyo y planificación de altos funcionarios de la República Islámica de Irán.

A lo largo de los años, Interpol mantuvo vigentes circulares rojas contra varios ciudadanos iraníes requeridos por la Justicia argentina.

En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal consideró probado que el atentado fue organizado por Hezbollah bajo directivas de autoridades iraníes y lo calificó como un crimen de lesa humanidad, al tratarse de un ataque terrorista contra la población civil.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El Memorándum con Irán y el caso Nisman

En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un Memorándum de Entendimiento con Irán, con el objetivo declarado de avanzar en la investigación.

El acuerdo generó una fuerte controversia y fue cuestionado por familiares de las víctimas y por instituciones de la comunidad judía. Finalmente, la Justicia lo declaró inconstitucional.

En enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado desde 2004, apareció muerto en su departamento cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta y a varios funcionarios por presunto encubrimiento.

La muerte de Nisman abrió una de las causas judiciales más controvertidas de la historia reciente del país y continúa siendo objeto de debate público.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El reclamo que no se apaga

Cada 18 de julio, familiares de las víctimas, sobrevivientes e instituciones realizan un acto frente a la sede reconstruida de la AMIA.

A las 9:53, la misma hora de la explosión, suena una sirena y se leen los nombres de las 85 víctimas fatales, en un homenaje que recuerda que el atentado permanece impune.

Más de tres décadas después, el reclamo continúa siendo el mismo: Memoria, Verdad y Justicia, junto con el pedido de que los responsables intelectuales y materiales sean finalmente juzgados.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Los datos clave del atentado

1) Fecha: 18 de julio de 1994.

2) Hora: 9:53.

3) Lugar: AMIA, Pasteur 633, Buenos Aires.

4) Víctimas fatales: 85.

5) Heridos: más de 300.

6) Tipo de ataque: coche bomba.

7) Continúa siendo el atentado terrorista más grave de la historia argentina.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un símbolo contra el terrorismo

El atentado a la AMIA dejó una herida profunda en la sociedad argentina. No solo por la magnitud de la tragedia, sino también porque la falta de una resolución judicial definitiva convirtió al caso en uno de los mayores símbolos de la impunidad en la historia del país.

Cada aniversario renueva el compromiso de preservar la memoria de las víctimas y de sostener el reclamo para que el ataque no quede definitivamente sin justicia.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

¿Cómo sigue la causa AMIA?

La causa AMIA sigue abierta, pero 32 años después del atentado no existe ninguna condena firme contra los autores materiales o intelectuales del ataque. Sin embargo, en los últimos dos años hubo avances procesales importantes que podrían destrabar parte del expediente.

1. El principal cambio: el juicio en ausencia

La principal novedad es que la Justicia argentina comenzó a aplicar la ley que permite realizar juicios en ausencia para acusados prófugos en delitos de extrema gravedad.

En ese marco, el juez Daniel Rafecas dispuso elevar a juicio a 10 acusados (siete iraníes y tres libaneses), todos prófugos desde hace años. La decisión se basa en que nunca comparecieron ante la Justicia argentina y no existe una perspectiva realista de extradición.

2. La discusión judicial continúa

El avance del juicio en ausencia quedó momentáneamente frenado por planteos sobre la constitucionalidad de la nueva ley.

Sin embargo, en mayo de 2026, la Cámara Federal ordenó continuar con el trámite y sostuvo que el proceso no debía quedar paralizado mientras se resuelve ese debate constitucional.

Actualmente, la Cámara Federal de Casación Penal debe pronunciarse sobre la validez definitiva del mecanismo de juicio en ausencia. Durante el acto por el 32.º aniversario del atentado, las autoridades de la AMIA reclamaron públicamente una resolución urgente.

3. ¿Quiénes son los acusados?

La posición sostenida por la Justicia argentina y la fiscalía es que:

el atentado fue ejecutado por Hezbollah ;

; fue planificado y financiado desde Irán ;

; participaron altos funcionarios iraníes de la época.

Esa hipótesis judicial fue reafirmada por distintos fallos y por la investigación de la UFI-AMIA.

4. El caso Telleldín

En paralelo, continúa la discusión sobre Carlos Telleldín, quien fue acusado de haber entregado la camioneta Renault Trafic utilizada como coche bomba.

En el último juicio fue absuelto, pero la fiscalía apeló esa decisión y pidió que la sentencia sea anulada y que se dicte una condena. Esa discusión sigue pendiente.

5. Los archivos de inteligencia

Otro frente de trabajo es el análisis de miles de documentos desclasificados de la ex SIDE.

La UFI-AMIA continúa clasificando y digitalizando esos archivos, una tarea impulsada también por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Estado argentino por graves falencias en la investigación original.

En síntesis

Hoy la situación judicial puede resumirse así:

No hay condenados por el atentado.

Los principales acusados permanecen prófugos.

La Justicia intenta realizar un juicio en ausencia , algo inédito en la causa.

, algo inédito en la causa. Casación debe resolver la validez definitiva de ese procedimiento.

La fiscalía mantiene la acusación de que el ataque fue ejecutado por Hezbollah y organizado por altos funcionarios de Irán .

de que el ataque fue ejecutado por y organizado por altos funcionarios de . La investigación continúa abierta, junto con el análisis de archivos de inteligencia y otros recursos probatorios.

Pese a estos avances procesales, el reclamo central de los familiares de las 85 víctimas sigue siendo el mismo desde 1994: que exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidades penales y haga efectiva la justicia.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó