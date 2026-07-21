Mundial 2026: Dos personas murieron por un paro cardíaco durante la final entre Argentina y España

Dos hombres, de 67 y 88 años, fallecieron este domingo en la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se disputaba la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Ambos fueron asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), aunque los médicos no lograron salvarles la vida. Además, un tercer paciente, de 72 años, permanece internado en estado reservado.

La definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que mantuvo en vilo a millones de argentinos, volvió a coincidir con un incremento de las emergencias cardiovasculares, un fenómeno que los especialistas vienen advirtiendo durante los partidos de alta carga emocional.

Dos fallecimientos en pocas horas

El primer caso fatal correspondió a un hombre de 67 años. Según el registro oficial del SAME, el llamado de emergencia se recibió a las 18:40 desde un domicilio ubicado en la intersección de Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio porteño de Monserrat.

Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio porteño de Monserrat

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Cuando la ambulancia llegó al lugar, familiares y vecinos ya realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los profesionales continuaron con las tareas de reanimación durante varios minutos, pero finalmente confirmaron el fallecimiento.

La segunda víctima fue un hombre de 88 años, cuyo cuadro comenzó cerca de las 17:39. El llamado al SAME fue realizado por su hija luego de que el paciente presentara dificultades respiratorias y entrara en paro cardiorrespiratorio.

Tras las maniobras de reanimación fue trasladado al Hospital Durand, donde permaneció internado durante más de cinco horas. Su muerte fue confirmada alrededor de las 22 por el equipo médico del centro de salud.

Un tercer paciente continúa internado

El SAME también asistió a un hombre de 72 años, que sufrió una descompensación alrededor de las 18:22.

El paciente presentó dolor precordial de aparición súbita y dificultad para respirar. Luego de recibir las primeras maniobras de asistencia fue derivado al Hospital Álvarez, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

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Hubo numerosos heridos durante los festejos

La jornada también dejó múltiples intervenciones sanitarias en la zona del Obelisco, donde miles de personas se concentraron tras la final del Mundial.

El episodio más grave involucró a un hombre de 47 años, que cayó desde una altura aproximada de cuatro metros en la intersección de Lavalle y Avenida 9 de Julio, sufriendo una luxofractura en el pie izquierdo. También fue asistida una mujer de 40 años que perdió el conocimiento y debió ser trasladada a un centro de salud.

El SAME intervino además por: A) intoxicaciones por consumo excesivo de alcohol; B) heridas cortantes provocadas por botellas; C) traumatismos faciales y golpes sufridos durante peleas y caídas; D) ataques de pánico y crisis nerviosas; y E) crisis asmáticas y otras complicaciones respiratorias.

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Un antecedente registrado una semana antes

No fue la primera vez que un partido de la Selección Argentina coincidió con un aumento de las emergencias cardíacas.

Durante el encuentro de cuartos de final frente a Suiza, disputado apenas una semana antes, el SAME había informado la muerte de un hombre de 51 años por un infarto y la atención de otras seis personas con distintos cuadros cardiovasculares.

Por qué aumentan los problemas cardíacos durante estos partidos

Los especialistas explican que los encuentros de máxima tensión emocional generan una importante liberación de adrenalina y otras hormonas del estrés.

En personas con antecedentes cardíacos, hipertensión, diabetes, tabaquismo o enfermedad coronaria, ese incremento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca puede favorecer la aparición de infartos, arritmias o descompensaciones.

Por ese motivo, los cardiólogos recomiendan que quienes integran grupos de riesgo eviten el consumo excesivo de alcohol, no suspendan la medicación habitual y consulten de inmediato ante síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, sudoración intensa o pérdida del conocimiento.

Mientras estas tragedias ocurrían la gente, obvio, festejaba

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