Kicillof inauguró el Centro de Salud Papa Francisco en Morón (se acabó Almafuerte)

El gobernador Axel Kicillof inauguró este lunes el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Papa Francisco, en Morón, junto al intendente Lucas Ghi. El establecimiento demandó una inversión provincial superior a los 550 millones de pesos, cuenta con seis consultorios y farmacia propia. Durante el acto, el mandatario volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei y la militancia hizo sonar por primera vez en un acto de gestión el cántico «Axel Presidente».

La inauguración se realizó en la intersección de Los Criollos y Corrientes, en el barrio 20 de Junio, una de las zonas de Morón Sur. Junto a Axel Kicillof participaron el intendente Lucas Ghi, los ministros Nicolás Kreplak, Gabriel Katopodis y Martín Marinucci, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, el secretario de Salud local, Jacobo Netel, y el concejal Juan Zabaleta.

Según informó la Provincia, se trata del Centro de Atención Primaria de la Salud número 208 inaugurado desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof, en diciembre de 2019. La obra demandó una inversión superior a los 550 millones de pesos y busca fortalecer el primer nivel de atención sanitaria en uno de los sectores más poblados del distrito.

Kicillof con la militancia de Movimiento Derecho al Futuro sacandose una selfie

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Cómo es el nuevo Centro de Salud Papa Francisco

El flamante CAPS fue diseñado para brindar atención ambulatoria, prevención, diagnóstico y seguimiento de pacientes. Contará con: A) seis consultorios; B) atención en Ginecología; C) Obstetricia; D) Odontología; E) vacunatorio; F) enfermería; G) farmacia propia; H) Salón de Usos Múltiples (SUM).

El establecimiento permitirá que los vecinos puedan acceder a consultas médicas, controles preventivos, vacunación y entrega de medicamentos sin necesidad de trasladarse a hospitales de mayor complejidad.

La atención primaria constituye el primer nivel del sistema sanitario y cumple un papel central en la prevención de enfermedades, el seguimiento de pacientes y la atención de urgencias de baja complejidad.

Todos los funcionarios, junto al intendente Lucas Ghi y el Gobernador Axel Kicillof, posando al lado de un sillón de dentista

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Kicillof volvió a cuestionar a Milei

Durante el acto, Axel Kicillof defendió la inversión pública en salud y volvió a cuestionar la política económica del presidente Javier Milei.

El gobernador sostuvo que los problemas laborales que atraviesa la población son consecuencia del modelo económico nacional y aseguró que la Provincia continuará invirtiendo en infraestructura sanitaria pese a las dificultades financieras.

Además, afirmó que el Gobierno bonaerense no modificará su política de inversión en salud pública y cuestionó la distribución de recursos por parte de la administración nacional.}

El CAPS Papa Francisco a lo largo

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El acto tuvo un fuerte contenido político

La inauguración también dejó una imagen con alto contenido político. En medio del discurso de Lucas Ghi, la militancia comenzó a cantar «Axel Presidente», una consigna que hasta ahora no había cobrado tanta fuerza en un acto oficial de gestión encabezado por el gobernador en territorio bonaerense.

Lejos de desentenderse, el intendente recogió el mensaje y respondió: «Yo no sé qué será de Axel en el futuro, aunque todos deseamos que, efectivamente, ocupe ese lugar y estamos trabajando para lograr ese objetivo».

La escena se produjo en un contexto marcado por la interna del peronismo de Morón, donde conviven el sector encabezado por Lucas Ghi y el espacio referenciado en Martín Sabbatella, lo que otorgó una lectura política adicional a la presencia conjunta del gobernador y el jefe comunal.

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Ghi destacó el respaldo de la Provincia

Durante su intervención, Lucas Ghi agradeció la presencia del gobernador y destacó el acompañamiento de la Provincia en distintas obras ejecutadas en el distrito.

«Con vos, Axel, hemos logrado materializar hitos que parecían de imposible concreción», afirmó el intendente, antes de enumerar proyectos vinculados a la ampliación de la red de cloacas, la inauguración de establecimientos educativos y nuevas inversiones en infraestructura sanitaria.

El jefe comunal también valoró el rol del Gobierno bonaerense frente al contexto económico nacional y sostuvo que la Provincia continúa desarrollando obras y servicios que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.}

La muestra de un consultorio

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Una nueva inversión para la atención primaria

Con la apertura del CAPS Papa Francisco, Morón amplía su red de atención primaria con un establecimiento destinado a fortalecer la prevención, la atención médica de cercanía y el acceso gratuito a distintos servicios sanitarios.

La inauguración combina un impacto concreto para los vecinos del barrio 20 de Junio con una fuerte señal política, ya que el acto reunió a buena parte del gabinete bonaerense y volvió a mostrar a Axel Kicillof y Lucas Ghi compartiendo escenario en un momento clave para el futuro del peronismo provincial.

Kicillof, Ghi, Marinucci, Kreplak y Katopodis en la puerta del CAPS Papa Francisco

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