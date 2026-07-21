Vecinos de Castelar Norte debatirán sobre seguridad en una reunión abierta con autoridades

El Foro de Seguridad de Castelar Norte convocó a una reunión abierta para que vecinos, instituciones y organizaciones puedan plantear sus inquietudes sobre la situación de la seguridad en el barrio. El encuentro se realizará el jueves 23 de julio, con la participación de autoridades municipales y policiales.

La convocatoria busca generar un espacio de diálogo entre la comunidad y los organismos responsables de la prevención del delito, con el objetivo de identificar los principales problemas que afectan a la zona y evaluar posibles medidas para mejorar la seguridad.

Según informó el Foro de Seguridad de Castelar Norte, la convocatoria está abierta a vecinos, organizaciones sociales, entidades intermedias e instituciones interesadas en participar del debate sobre las principales problemáticas vinculadas con la seguridad en el barrio.

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La reunión será en la Casa Cultural Unión Vecinal Arias y Jonte

El encuentro está previsto para el jueves 23 de julio, a las 19:30, en la Casa Cultural UVAYJ, ubicada en Lincoln 777, entre Francia e Islas Malvinas, en Castelar Norte.

Según informaron desde el Foro de Seguridad de Castelar Norte, la invitación está dirigida a vecinos, entidades intermedias, instituciones educativas, organizaciones sociales y a toda la comunidad interesada en participar.

Participarán autoridades municipales y policiales

Durante la reunión está prevista la presencia de representantes del Municipio de Morón y de la Policía, quienes dialogarán con los asistentes sobre las principales problemáticas vinculadas con la seguridad en el barrio.

La intención es que los vecinos puedan expresar sus preocupaciones, plantear situaciones puntuales y conocer las acciones que se desarrollan para la prevención del delito.

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Buscan fortalecer el trabajo conjunto

Desde la organización señalaron que la participación de la comunidad resulta fundamental para construir respuestas coordinadas entre vecinos y autoridades.

El Foro destacó que estos encuentros permiten intercambiar información, identificar prioridades y avanzar en estrategias conjuntas para mejorar la seguridad y la convivencia en Castelar Norte.

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¿Qué pasó en Castelar Norte en el primer semestre el año?

Hubo dos homicidios registrados en Castelar Norte durante 2026 que fueron de características muy diferentes, pero ambos conmocionaron a la comunidad.

El primero ocurrió el 15 de febrero, en un aserradero ubicado sobre la colectora del Acceso Oeste, en la esquina de Presidente Perón y Carlos Casares. La víctima fue Roberto Carlos Sánchez, de 49 años, quien trabajaba como sereno. Según la investigación judicial, fue golpeado brutalmente durante una discusión con el capataz del establecimiento, Hugo Rolando Ocampo, de 40 años. Cuando la Policía llegó al lugar encontró al acusado, quien reconoció que ambos habían mantenido una pelea que «se fue de las manos». La causa quedó caratulada como homicidio simple.

Hugo Rolando Ocampo, de 40 años, asesinó a su empleador durante una discusión

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El segundo caso salió a la luz el 26 de junio, cuando la Policía encontró enterrado en el jardín de una vivienda de Arrecifes al 1200 el cuerpo de la abogada Graciela Martínez, de 54 años. La investigación comenzó después de que su hijo, Carlos Ignacio Costa Martínez, detenido por haber intentado asesinar a su padre en la Ciudad de Buenos Aires, le confesara el crimen a un amigo. Ese testimonio permitió descubrir el cadáver y reconstruir que la mujer había sido asesinada varios días antes dentro de su propia casa. La Justicia imputó al joven por homicidio agravado por el vínculo, mientras la autopsia determinó que la víctima murió a causa de una herida punzocortante en el cuello.

A Graciela Martínez la mató su hijo, un caso insólito

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Entraderas: el delito que más preocupa

Las entraderas aparecen como la modalidad más reiterada durante 2026.

En febrero, cuatro delincuentes irrumpieron en una vivienda de Salcedo al 1800, sorprendieron a una familia mientras dormía, golpearon al propietario y escaparon con dinero, celulares, una notebook, un televisor y otros objetos de valor. La investigación permitió detener a uno de los sospechosos en Avellaneda gracias al rastreo de uno de los teléfonos robados.

Cuatro meses después, en junio, otra vivienda fue blanco de una tentativa de entradera en San Nicolás al 1000. Dos delincuentes lograron abrir la puerta principal utilizando un sistema para vulnerar cerraduras, pero los gritos del dueño de casa frustraron el robo y los obligaron a escapar en un automóvil que los esperaba en la puerta. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia.

Estos episodios muestran que los delincuentes actúan con planificación, estudian previamente las viviendas y, en varios casos, utilizan vehículos de apoyo para la fuga.

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Robos y motochorros

La actividad de motochorros también fue una constante durante el año. Hubo distintos asaltos a personas que caminaban por la vía pública o llegaban a sus domicilios y robos de motocicletas y celulares mediante amenazas con armas de fuego.

Uno de los episodios más graves ocurrió en junio, cuando delincuentes robaron un automóvil en Castelar Norte y protagonizaron una persecución policial que terminó en Ituzaingó. Durante el operativo, un adolescente de 14 años recibió un disparo en el rostro, aunque sobrevivió gracias a que llevaba casco. El hecho volvió a poner en evidencia la violencia con la que actúan las bandas dedicadas al robo de vehículos.

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Robos a viviendas

Además de las entraderas, hubo numerosos escruches (robos en ausencia de moradores). Uno de ellos ocurrió en una vivienda de Ventura Bustos al 3100, donde delincuentes forzaron el ingreso y se llevaron aproximadamente 400.000 pesos en efectivo.

Ese mismo día, otra familia fue asaltada cuando ingresaba a su casa en Álvarez Jonte al 800. Los delincuentes redujeron al propietario, lo ataron con cinta adhesiva y recorrieron toda la vivienda antes de escapar con distintos objetos de valor. La reiteración de este tipo de hechos llevó a numerosos vecinos a difundir imágenes de cámaras de seguridad privadas y a reclamar mayor presencia policial.

Venta de drogas

En cuanto al narcomenudeo, la cobertura periodística es considerablemente menor. Durante 2026 hubo allanamientos y detenciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes en el partido de Morón, algunos de ellos en Castelar Norte, aunque ninguno adquirió la magnitud pública que tuvieron las investigaciones desarrolladas en Castelar Sur, donde incluso una funcionaria municipal terminó involucrada en una causa por venta de cocaína.

En Castelar Norte, las noticias sobre drogas estuvieron principalmente relacionadas con procedimientos de la DDI Morón y de la Policía bonaerense para desarticular puntos de venta o detener personas con pedidos de captura, más que con grandes organizaciones criminales.

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Un patrón que se repite

La revisión de ambos medios permite advertir que, hasta julio de 2026, la principal preocupación en Castelar Norte no fue el crecimiento de los homicidios —que fueron dos— sino la persistencia de robos domiciliarios, entraderas y ataques de motochorros, delitos que se repiten en distintos sectores del barrio y que motivaron numerosos reclamos vecinales por mayor prevención, patrullaje e investigaciones para desarticular las bandas que operan en la zona.

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