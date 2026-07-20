Vuelve el Parque de Invierno en Hurlingham: dos semanas de juegos, espectáculos y diversión gratis para toda la familia

El tradicional Parque de Invierno de Hurlingham volverá a abrir sus puertas durante el receso escolar con una nueva edición que promete reunir a miles de chicos y familias del distrito. Bajo el lema «El juego de la infancia», la propuesta organizada por el municipio ofrecerá, entre el 20 de julio y el 2 de agosto, una amplia variedad de atracciones, actividades recreativas, deportivas y espectáculos, con entrada libre y gratuita.

Además de los clásicos autitos chocadores, el súper cohete espacial, el samba, el Twister, el complejo de inflables y la plaza blanda para los más pequeños, este año la edición 2026 suma como principal novedad un gran barco pirata, pensado para que los chicos puedan transformarse en protagonistas de historias de aventuras e imaginación. También continuará funcionando una zona gamer destinada a adolescentes, con espacios especialmente preparados para distintas edades.

Como en las otras ediciones juegos para toda la familia sin excepción de edad

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El parque abrirá todos los días de 12 a 18 horas y buscará convertirse nuevamente en uno de los principales puntos de encuentro de las vacaciones de invierno en el oeste del conurbano. La propuesta apunta a que los chicos puedan disfrutar de experiencias compartidas, juegos al aire libre y actividades recreativas en un entorno seguro, privilegiando el encuentro familiar por sobre el uso de pantallas y dispositivos electrónicos.

Juegos y más juegos habrá en la vacaciones de invierno que organiza Hurlingham

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«Hicimos un esfuerzo enorme porque la situación económica es muy difícil, pero a pesar de todo queremos que los chicos tengan a salvo su ilusión», expresó el intendente Damián Selci durante la presentación de la iniciativa. El jefe comunal también agradeció el acompañamiento de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y del Instituto Cultural de la Provincia, organismos que colaboran para hacer posible el desarrollo del parque.

Damián Selci, intendente de Hurlingham, durante su visita el año pasado al Parque de Invierno

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«Hacemos el esfuerzo para que los chicos tengan lo que se merecen: una infancia feliz», concluyó Selci.

Con el lema «El juego de la infancia», la propuesta busca recuperar aquellas experiencias que durante décadas marcaron las vacaciones de invierno: correr, explorar, inventar historias y compartir tiempo con amigos, hermanos y padres. Los organizadores destacan que cada una de las atracciones está pensada para estimular la imaginación, permitiendo que los chicos se conviertan por un rato en astronautas, piratas o exploradores, en un espacio donde el juego vuelve a ocupar el lugar central.

Más familia en el Parque de Invierno del año pasado en Hurlingham y lo mismo se espera para este año

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Como ocurrió en las ediciones anteriores, se espera una importante convocatoria de vecinos de Hurlingham y de distritos cercanos, por lo que el municipio habilitó un sistema de inscripción previa para agilizar el ingreso y ordenar el acceso al predio.

La inscripción puede realizarse de manera gratuita a través del formulario habilitado por el municipio: https://forms.hurlingham.gob.ar/parque-de-invierno

Durante las dos semanas de vacaciones habrá actividades de manera ininterrumpida todos los días, con una programación destinada principalmente a niños y adolescentes, aunque pensada para que toda la familia pueda disfrutar de una jornada recreativa sin costo en un contexto económico complejo, donde las alternativas gratuitas cobran especial importancia para muchas familias.

Más familia en el Parque de Invierno, una propuesta justa para los tiempos que corren porque es absolutamente gratuita

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En las ediciones anteriores, el Parque de Invierno se consolidó como una de las actividades más convocantes del receso escolar en Hurlingham, con miles de vecinos que aprovecharon la propuesta gratuita para disfrutar de una salida familiar. Las largas filas en los juegos más populares, las funciones artísticas y los espacios recreativos se transformaron en una postal habitual de cada jornada.

Además de las atracciones mecánicas, el predio contará con sectores destinados a actividades deportivas, recreativas y culturales, donde los chicos podrán participar de distintas propuestas guiadas por profesores y animadores. La programación incluirá espectáculos pensados para diferentes edades, con el objetivo de que cada visita ofrezca una experiencia distinta y mantenga el interés del público durante las dos semanas de vacaciones.

Hasta cohetes espaciales tuvo el Parque de Invierno de Hurlingham 2025, ¿qué habrá este año?

En un contexto en el que muchas familias reducen sus gastos destinados al entretenimiento, el Parque de Invierno vuelve a posicionarse como una alternativa accesible para disfrutar del receso escolar. La combinación de juegos, actividades participativas y espectáculos gratuitos busca garantizar que todos los chicos puedan vivir unas vacaciones con espacios para divertirse, compartir y crear recuerdos junto a sus familias.

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