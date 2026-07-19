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Gracias, Selección: el sueño terminó, pero el orgullo es para siempre

Por Andres Llinares

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La ilusión de un país se quedó a un gol de la gloria
La ilusión de un país se quedó a un gol de la gloria

La ilusión de un país se quedó a un gol de la gloria. Argentina cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y no pudo defender la corona conquistada en Qatar 2022. El gol español llegó en el tiempo suplementario, después de una final muy disputada.

Pero el resultado no alcanza para borrar lo que este equipo volvió a construir. Durante un casi dos meses, millones de argentinos se abrazaron, madrugaron, sufrieron y festejaron detrás de una camiseta que nunca dejó de competir. La Selección Argentina volvió a instalar al país entre los mejores del mundo y confirmó que su lugar en la élite no fue una casualidad.

Lionel tus lágrimas son las nuestras, sobre todo porque quizás no te veremos jugar más, pero quiero que sepas que no sufrís solo, que todos y cada uno te acompañamos y siempre estarás en nuestro corazón
Lionel tus lágrimas son las nuestras, sobre todo porque quizás no te veremos jugar más, pero quiero que sepas que no sufrís solo, que todos y cada uno te acompañamos y siempre estarás en nuestro corazón

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El plantel dejó otra muestra de carácter. Superó obstáculos, eliminó rivales de enorme jerarquía y llegó nuevamente al partido más importante del fútbol mundial. En el camino volvió a emocionar a un pueblo que hizo de cada partido una fiesta y que está noche salió a la calle para decirle a cada uno de los integrantes de la Selección Nacional: Gracias.

Así de grande y así de ancho nuestro agradecimiento
Así de grande y así de ancho nuestro agradecimiento

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También fue una noche cargada de simbolismo. Para Lionel Messi, todo indica que fue su último Mundial de Fútbol. El capitán se despidió con otra final, dejando una historia irrepetible con la camiseta argentina: Campeón del Mundo, Bicampeón de América, Campeón de la Finalissima y líder de una de las etapas más exitosas del seleccionado nacional.

Vamos, que aún resta vivir lo mejor de la vida, la familia, los amigos, los afectos, arriba
Vamos, que aún resta vivir lo mejor de la vida, la familia, los amigos, los afectos, arriba

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Las finales se ganan y se pierden. Lo que permanece es el legado. Esta Selección devolvió la confianza, la identidad y el orgullo de representar al país. Enseñó que competir hasta el último minuto también es una forma de honrar la camiseta.

Dibu, atajaste como ataja un campeón y llorás como llora un campeón que no puedo retener la copa pero que se luce en cada encuentro, en cada partido, en cada confrontación
Dibu, atajaste como ataja un campeón y llorás como llora un campeón que no puedo retener la copa pero que se luce en cada encuentro, en cada partido, en cada confrontación

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Gracias, Selección Argentina. Gracias por cada partido, por cada abrazo y por volver a hacernos creer. Hoy el dolor es inevitable. Pero cuando pase el tiempo, quedará algo mucho más fuerte que una derrota: el orgullo de haber acompañado a un equipo que nunca dejó de luchar.

Sigamos vibrando el fútbol que llena las calles, las almas y los corazones
Sigamos vibrando el fútbol que llena las calles, las almas y los corazones

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Miralos, con los brazos en alto, lo dieron todo, por ellos, por vos, por nosotros, por Argentina, por el fútbol, por el deporte, por la vida y más. A no bajarse de ninguna ilusión. Argentina desde hace cinco décadas está entre los mejores del mundo y hoy lo volvió a demostrar.

Así, con los brazos en alto
Así, con los brazos en alto

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Y qué decirte Selección de aquella noche en la que mil millones de personas vieron aquel trapo reclamando soberanía. Que gesto. Que orgullo. Instalaron la soberanía por las Islas Malvinas, la memoria por los pibes que pelearon una vez más y frente al mundo.

Acá están, jamás se me va a borrar esa imagen de mi memoria, jamás
Acá están, jamás se me va a borrar esa imagen de mi memoria, jamás

Así que gracias, gracias y más gracias

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