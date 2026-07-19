El Abrazo del Alma: la historia de la foto que se convirtió en símbolo del Mundial ’78

La imagen de Víctor Dell’Aquila abrazando a Ubaldo Fillol y Alberto Tarantini después de la consagración de Argentina en el Mundial de 1978 quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Aquella escena de emoción desbordada no fue completamente inédita: años antes, el mismo protagonista había protagonizado un abrazo similar durante un clásico entre Racing y River, en una fotografía que anticipó, casi como una premonición, el nacimiento de uno de los grandes íconos del fútbol argentino.

El hombre perdió los brazos a los 12 años y terminó protagonizando la foto más emblemática de la Copa del Mundo de 1978. «Toqué el cielo con las manos», dijo Víctor luego de la foto. La foto fue tomada por el fotógrafo Ricardo Alfieri.

Víctor Dell’Aquila tenía 12 años cuando intentó recuperar un barrilete enganchado en una torre de alta tensión en San Francisco Solano (Quilmes). La descarga eléctrica obligó a amputarle ambos brazos. Durante su recuperación encontró en el fútbol una pasión que lo ayudó a reconstruir su vida. Aprendió a conducir, formó una familia, pintó con los pies y se convirtió en un habitué de las canchas.

Hay un dato menos conocido que durante muchos años permaneció prácticamente olvidado. Ocho años antes del Mundial, en 1970, el propio Ricardo Alfieri ya había fotografiado a Dell’Aquila en una escena muy parecida durante un partido entre River y Racing. En esa oportunidad, el joven ingresó al campo para festejar un gol junto a J. J. López y Eduardo «Chavo» Anzarda, generando una imagen que anticipó, casi de manera profética, el futuro «Abrazo del Alma». Esa fotografía fue redescubierta décadas después por el periodista Juan Berretta.

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Todo comenzó la mañana del 8 de septiembre de 1967. Mientras esperaba que terminaran las clases para reunirse con sus amigos a jugar un picado, el pequeño Víctor decidió subir, una vez más, a una torre de alta tensión cercana a su casa de San Francisco Solano. Le fascinaba la altura y disfrutaba observar desde allí los aviones que descendían hacia el aeropuerto de Ezeiza.

Pero aquella vez ocurrió lo impensado.

Al perder el equilibrio, intentó sostenerse con la mano derecha y tomó un cable energizado. Sin saber que estaba electrificado, buscó liberarse sujetándose la muñeca con la otra mano. La descarga atravesó su cuerpo, destruyó ambos brazos y lo lanzó al vacío desde casi quince metros de altura.

«Nadie entiende cómo sobreviví«, recuerda hoy, más de medio siglo después.

Las lesiones fueron devastadoras. Los médicos no encontraron otra alternativa que amputarle los dos brazos para salvarle la vida. La decisión quedó en manos de su madre.

«Le dijeron que si quería que siguiera vivo había que hacerlo. Mi mamá respondió que sí. Dijo que, aunque quedara reducido a un pedazo de carne, seguía siendo su hijo y que la familia lo ayudaría», recuerda con emoción.

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Las secuelas no terminaron allí. Además de perder ambos brazos, sufrió graves lesiones en las piernas que hacían pensar que nunca volvería a caminar.

Ocho días después del accidente despertó en terapia intensiva del Hospital de Quilmes. Desorientado, le preguntó al médico por qué lo habían salvado.

La respuesta cambiaría su vida.

«Vos le tenés que devolver la vida a tu vieja«, le contestó el profesional.

Aquellas palabras fueron el impulso psicológico que necesitaba para comenzar de nuevo.

Víctor comprendió que debía aprender a vivir otra vez.

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Durante todo 1968 permaneció internado de lunes a viernes en el entonces Servicio Nacional de Rehabilitación, donde realizó una intensa recuperación para volver a caminar.

En medio de ese proceso encontró un inesperado motivo para ilusionarse.

Por aquellos años, el plantel profesional de River Plate utilizaba esas instalaciones para entrenarse. Los futbolistas convivían con los pacientes y compartían largas charlas después de las prácticas.

Aunque era fanático de Boca Juniors, Víctor comenzó a relacionarse con varias figuras del equipo millonario.

Entre ellas estaban Pinino Más y un joven volante llamado Juan José «Jota Jota» López, con quien construiría una amistad que marcaría para siempre su historia.

El fútbol empezaba, sin saberlo, a devolverle mucho más que una simple distracción.

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Mientras avanzaba la rehabilitación, había una idea que nunca abandonó.

Si el fútbol se jugaba con los pies, entonces él también podía seguir jugando.

Con esfuerzo fue recuperando movilidad, fortaleciendo las piernas y adaptando todos sus movimientos a una nueva realidad. Lo que para cualquiera parecía imposible, para él se transformó en un desafío cotidiano.

No tardó demasiado en sorprender a quienes compartían los picados del barrio.

Su habilidad para dominar la pelota sin brazos llamaba la atención de todos.

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En el verano de 1969 recibió el alta médica definitiva. Regresó a su casa, retomó los estudios y volvió a reunirse con sus amigos para jugar al fútbol.

Cada partido era una demostración de que la tragedia no había conseguido derrotarlo.

Jugando para Unión Vecinal, en un torneo barrial, llamó la atención de José De Negri, un entrenador uruguayo de Sportivo Victoria, de Montevideo.

El técnico quedó maravillado con la calidad futbolística de aquel adolescente.

Se acercó para felicitarlo, le preguntó de qué club era hincha y, cuando escuchó la respuesta, lo sorprendió con una invitación inolvidable.

Al día siguiente lo llevó a La Bombonera para presenciar un partido entre Boca y Huracán.

Víctor tenía apenas 14 años.

Sentado en la platea descubrió otra dimensión del fútbol.

Incluso compartió la ubicación con el legendario boxeador Oscar «Ringo» Bonavena, reconocido simpatizante del Globo.

Aquella tarde cambió para siempre su relación con las canchas.

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Desde entonces comenzó un ritual que mantendría durante décadas.

Cada domingo iba a ver a Boca y, cuando el equipo jugaba demasiado lejos, aprovechaba la cercanía para asistir a los partidos de Racing o Independiente en Avellaneda.

Con el tiempo ya no le alcanzó con observar el espectáculo desde las tribunas.

Quería acercarse a los jugadores, conseguir camisetas, pedir autógrafos y sentir el césped bajo sus pies.

Así empezó a ingresar al campo de juego.

Con una habilidad sorprendente lograba superar los viejos fosos que separaban las tribunas del terreno de juego.

En Racing hizo amistad con el arquero suplente Rubén «Mono» Guibaudo, quien comenzó a permitirle entrar por los vestuarios y permanecer junto al banco de suplentes antes de cada encuentro.

Incluso participaba de los ejercicios previos pateándole pelotas a los arqueros.

Eran otros tiempos.

Y para Víctor, cada domingo representaba una nueva victoria frente a la vida.

Gracias al fútbol

El vínculo de Víctor Dell’Aquila con el fútbol se hizo cada vez más fuerte. Ya no era solamente un hincha apasionado que recorría las canchas cada fin de semana. Los jugadores comenzaron a conocerlo, a saludarlo y a abrirle las puertas de un mundo que hasta entonces parecía reservado para unos pocos.

Uno de esos momentos inolvidables ocurrió el 22 de noviembre de 1970, cuando Racing Club recibió a River Plate en Avellaneda. Como era habitual, Víctor ingresó al estadio gracias a la ayuda del arquero Rubén Guibaudo y se ubicó junto al banco de suplentes.

A los 11 minutos del segundo tiempo, el juvenil Eduardo «Chavo» Anzarda convirtió el primer gol de River. La emoción desbordó al delantero, que salió corriendo a festejar hasta encontrarse con Juan José «Jota Jota» López, quien lo abrazó en una escena espontánea.

Víctor también sintió el impulso de correr hacia ellos.

No pensó que era hincha de Boca ni que los futbolistas vestían otra camiseta. Simplemente quiso agradecerle a un amigo que años antes había acompañado su recuperación en el Servicio Nacional de Rehabilitación.

«¡Grande, Negro!», recuerda que alcanzó a gritar antes de fundirse en el festejo.

El primer Abrazo del alma

A pocos metros de aquella celebración estaba Ricardo Alfieri, fotógrafo de la revista El Gráfico.

Su cámara registró exactamente el instante en que Víctor llegaba con los brazos inexistentes proyectados hacia adelante por el impulso de la carrera, generando una imagen tan conmovedora como desconocida.

Durante años esa fotografía quedó archivada y pasó inadvertida.

Recién después del Mundial de 1978, un redactor de El Gráfico descubrió la coincidencia entre aquella escena y la que había inmortalizado la consagración de la Selección Argentina.

La revista publicó ambas imágenes en una nota titulada «La foto que nació dos veces», revelando que el célebre «Abrazo del alma» había tenido un antecedente ocho años antes.

El salto a la historia

El 25 de junio de 1978 cambió para siempre la vida de Víctor.

Cuando Mario Kempes convirtió el tercer gol frente a Holanda, el estadio Monumental se convirtió en una explosión de alegría.

Desde una de las plateas, Víctor sintió que debía bajar al campo de juego.

Esperó el pitazo final, cruzó el alambrado y caminó lentamente hasta ubicarse cerca del arco defendido por Ubaldo Fillol.

Cuando el árbitro italiano Sergio Gonella marcó el final del partido, salió corriendo en busca de alguien para abrazar.

En ese instante vio a Fillol y Alberto Tarantini arrodillados sobre el césped, abrazados y llorando.

No lo dudó.

Corrió hacia ellos.

Las mangas vacías de su buzo se proyectaron hacia adelante mientras intentaba sumarse al festejo.

Justo en ese momento volvió a aparecer el lente de Ricardo Alfieri.

La fotografía recorrió el mundo.

Pocos días después, el periodista Ernesto Cherquis Bialo le puso el nombre que terminaría convirtiéndola en un símbolo universal: «El abrazo del alma».

Una imagen que nunca dejó de crecer

La fotografía obtuvo premios nacionales e internacionales y pasó a integrar la historia grande del fotoperiodismo deportivo.

Con los años fue reproducida en libros, exposiciones, museos y campañas publicitarias.

Una copia dedicada por Ricardo Alfieri ocupa un lugar especial en la casa que Víctor comparte con su esposa Gilda.

«Con todo cariño, le dedico a Víctor mi mejor foto del Mundial 78», escribió el fotógrafo antes de su fallecimiento.

Aquella imagen también selló una amistad que perduró durante décadas entre el autor y el protagonista.

Una vida marcada por la superación

Víctor nunca permitió que la discapacidad definiera sus límites.

Aprendió a realizar tareas cotidianas utilizando la cabeza, los hombros y los pies.

Estudió dibujo, jugó al ping pong, fue campeón de pool, manejó una camioneta repartiendo verduras, trabajó en una empresa de colectivos y desempeñó distintos oficios para sostener a su familia.

Junto a Gilda formó un hogar donde criaron a sus hijos Mariano y Víctor.

Siempre repite que el fútbol fue el gran motor que lo ayudó a salir adelante.

«Mi familia me dio la vida. Pero el fútbol me devolvió las ganas de vivir», resume.

Gracias a ese deporte conoció a cientos de futbolistas, reunió camisetas firmadas por figuras de distintos clubes y hasta pudo fotografiarse con Diego Maradona, uno de sus máximos ídolos.

El sueño del Mundial

Décadas después de la final de 1978, la historia volvió a regalarle otra emoción.

La empresa Coca-Cola eligió la imagen de El abrazo del alma para una campaña internacional previa al Mundial de Brasil 2014.

Aquella iniciativa permitió que Víctor se reencontrara con Fillol y Tarantini, además de cumplir un sueño pendiente.

Fue invitado a presenciar una Copa del Mundo.

«Siempre decía que me faltaba vivir un Mundial. Pensé que nunca iba a poder hacerlo. Y al final lo conseguí», recuerda con orgullo.

El legado de una fotografía eterna

Para Ricardo Alfieri (hijo), el valor de la imagen no deja de crecer con el paso del tiempo.

Cuenta que su padre ya estaba jubilado durante el Mundial de 1978 y, consciente de que no podía competir físicamente con los fotógrafos más jóvenes, buscó una escena diferente.

Así encontró a Fillol, Tarantini y aquel joven sin brazos que corría para abrazarlos.

La fotografía ni siquiera fue elegida inicialmente para ilustrar la cobertura del partido.

Días más tarde fue rescatada del archivo, publicada y premiada en un concurso internacional organizado por Canon.

Con el tiempo terminó convirtiéndose en una de las imágenes deportivas más importantes de la historia argentina.

Mucho más que una foto

Hoy, cuando repasa su historia, Víctor suele repetir una frase que resume todo lo que vivió.

Dice que está «tocado por la varita mágica».

No porque la vida haya sido sencilla.

Todo lo contrario.

Sobrevivió a una descarga eléctrica que parecía imposible de superar, aprendió a caminar nuevamente, construyó una familia, trabajó durante toda su vida y encontró en el fútbol un refugio para no caer en la desesperanza.

Por eso, cuando asegura que alguna vez «tocó el cielo con las manos», nadie piensa en una metáfora.

Todos entienden que, aunque no tenga brazos desde los 12 años, pocas personas estuvieron tan cerca de convertir una tragedia en una historia de esperanza como Víctor Dell’Aquila, el hombre que terminó inmortalizado en la fotografía más emblemática del Mundial de 1978.