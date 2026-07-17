Las 40 mejores fotos de los festejos de Argentina tras eliminar a Inglaterra

La victoria de la Selección argentina ante Inglaterra desató una celebración inolvidable dentro y fuera del estadio. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas compartieron abrazos, lágrimas, banderas y una alegría que se extendió durante toda la noche.

Estas 40 imágenes reúnen los mejores momentos de los festejos tras la clasificación a la final del Mundial. Desde la emoción en el campo de juego hasta la fiesta en las tribunas, una galería para revivir una jornada que ya forma parte de la historia del fútbol argentino.

Hinchas argentinos desatan su alegría tras la clasificación a la final del Mundial, en una celebración que se extendió por varios minutos con abrazos, banderas y cánticos.

Banderas celestes y blancas acompañan una celebración que se hizo sentir en cada rincón donde miles de simpatizantes vivieron una noche inolvidable.

La emoción se refleja en los rostros de los simpatizantes argentinos después de una noche histórica, marcada por la ilusión de volver a disputar una final mundialista.

Besos y abrazos interminables entre hinchas que compartieron un nuevo capítulo de la historia del fútbol argentino, unidos por una misma pasión y un mismo sueño.

La fiesta albiceleste transformó las tribunas en un verdadero mar de banderas, camisetas y emociones que quedarán grabadas para siempre.

La pasión volvió a unir a miles de argentinos en una celebración cargada de emoción, con canciones que resonaron mucho después del final del partido.

El aliento nunca se detuvo y continuó mucho después del pitazo final, mientras los hinchas disfrutaban de una clasificación para el recuerdo.

Malvinas siempre estuvo presente lo largo de todo el país, como en esta imagen de un fan en Castelar

El Gobierno Nacional quiso frenar el reclamo por Malvinas, pero nadie le hizo caso ni le llevó el apunte. Hay cosas que no se pueden pedir.

Y claro, no fue solo un partido más. Malvinas estuvo presente en las emociones, en las pasiones, en la historia, en los recuerdos

Un fuerte saludo para los Ingleses desde el fondo del alma

Y tuvo competencia, nadie se privó de expresarse. Se habrá ofendido el Gobierno Nacional? Y acá contra el Obelisco que es de la gente y no de Jorge Macri.

El Diego en las banderas como si también fuera un homenaje a él, que claro que lo es

También El Diego con Lionel Messi por las calles de Buenos Aires bajo una de las mejores noches de esta generación

amilias enteras celebraron juntas el pase de Argentina a la final, compartiendo un momento que quedará como uno de los grandes recuerdos de sus vidas.

La ilusión de un nuevo título mundial volvió a reflejarse en cada rostro, entre aplausos, emociones y una enorme alegría colectiva



Cada bandera fue un símbolo del orgullo de acompañar a Argentina, en una noche que volvió a unir a miles de personas detrás de los mismos colores

El público argentino respondió con una fiesta inolvidable tras el triunfo, celebrando sin parar una clasificación histórica a la final

La emoción desbordó entre los hinchas al terminar la semifinal, en un clima de felicidad compartida que emocionó a todos los presentes

Cánticos, aplausos y banderas acompañaron una celebración histórica, reflejando el fervor de una hinchada que nunca dejó de creer

El sentimiento argentino quedó reflejado en cada abrazo entre desconocidos, unidos únicamente por la pasión por la camiseta

Familias enteras celebraron juntas el pase de Argentina a la final, compartiendo un momento que quedará como uno de los grandes recuerdos de sus vidas.

Los hinchas disfrutaron cada minuto de una noche soñada, sabiendo que estaban viviendo una página histórica del fútbol argentino

Miles de gargantas cantaron al unísono para celebrar un triunfo inolvidable, en una demostración de apoyo que conmovió al estadio

La clasificación a la final volvió a encender la ilusión de todo un país, representada en miles de hinchas que festejaron sin descanso

La pasión por Argentina volvió a escribirse con banderas y camisetas, en una celebración donde el público fue protagonista absoluto

La emoción quedó inmortalizada en una de las postales más representativas de la noche, con los hinchas disfrutando de un momento único

Los festejos se extendieron durante varios minutos entre canciones y aplausos, mientras el estadio seguía envuelto en un clima de euforia

El orgullo argentino se hizo sentir en una jornada para el recuerdo, donde la pasión volvió a ser una de las grandes protagonistas

Los festejos en el exterior

La alegría de los simpatizantes fue protagonista de una noche inolvidable, cargada de emociones que quedarán grabadas para siempre

La alegría de los simpatizantes fue protagonista de una noche inolvidable, cargada de emociones que quedarán grabadas para siempre

El sueño mundialista volvió a unir a miles de argentinos, que celebraron con emoción una nueva clasificación a la gran final

Entre banderas y camisetas, los hinchas celebraron una nueva página de la historia, demostrando una vez más su pasión incondicional

Los simpatizantes argentinos regalaron otra demostración de pasión incondicional, alentando y celebrando hasta el último minuto

Los rostros de felicidad reflejaron la magnitud del triunfo, en una noche que difícilmente pueda ser olvidada por los hinchas

Una marea celeste y blanca acompañó los festejos hasta el último instante, ofreciendo una imagen impactante desde las tribunas

Los hinchas celebraron con emoción una clasificación que ilusiona a todo el país, convencidos de que el sueño todavía continúa.

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