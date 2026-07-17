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Ituzaingó ofrece un fin de semana con folklore, tango y muestras de León Ferrari: todas las actividades gratuitas

Por Andres Llinares

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El Municipio preparó una agenda cultural para disfrutar en familia durante el sábado y el domingo, con propuestas al aire libre, espectáculos de música y danza, además de exposiciones artísticas en distintos espacios del distrito.
El Municipio preparó una agenda cultural para disfrutar en familia durante el sábado y el domingo, con propuestas al aire libre, espectáculos de música y danza, además de exposiciones artísticas en distintos espacios del distrito.

El Municipio preparó una agenda cultural para disfrutar en familia durante el sábado y el domingo, con propuestas al aire libre, espectáculos de música y danza, además de exposiciones artísticas en distintos espacios del distrito.

El Municipio de Ituzaingó presentó una nueva agenda cultural para este fin de semana con actividades gratuitas destinadas a vecinos y visitantes. La programación incluye encuentros de folklore, tango, propuestas recreativas para chicos y grandes, además de destacadas muestras de arte que podrán recorrerse durante el sábado.

Como es habitual, todas las actividades son de entrada libre y gratuita. En el caso de las propuestas previstas al aire libre, serán suspendidas en caso de lluvia.

Folklore y actividades para toda la familia el sábado

La agenda comenzará el sábado 18 de julio con el tradicional Patio de Folklore, que se desarrollará entre las 15 y las 18 en la Plaza San Martín, ubicada en la esquina de Mariano Acosta y 24 de Octubre. Allí habrá música, baile y un espacio pensado para compartir una tarde al aire libre.

Ese mismo día, desde las 15:30, la Plaza Manuel Rodríguez Fragio, en V. Alegre y Fragio, será escenario de «Recreación y Cultura en la Plaza de tu Barrio», una propuesta municipal orientada a las familias con actividades recreativas y culturales para todas las edades.

El domingo será el turno del tango

La programación continuará el domingo 19 de julio, nuevamente en la Plaza San Martín, donde de 15 a 18 se realizará una nueva edición del tradicional Baldosón de Tango.

La propuesta reúne habitualmente a bailarines, aficionados y vecinos que disfrutan del género en un espacio abierto, convirtiéndose en uno de los encuentros culturales más convocantes de la ciudad.

León Ferrari y dos muestras para recorrer en Ituzaingó

Además de las actividades al aire libre, durante el sábado de 10 a 17 permanecerán abiertas tres importantes exposiciones artísticas.

En la Galería Municipal de Arte (Soler 217) podrá visitarse la muestra «León Ferrari. Obra gráfica y objetos», dedicada a uno de los artistas argentinos más reconocidos internacionalmente, cuya producción marcó la historia del arte contemporáneo por su fuerte contenido político, social y experimental.

En tanto, el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855) exhibirá las muestras «Hibridaciones, formas de lo posible», de Carmen Pellizzón, y «Dónde la línea quiebra el silencio», de Soni Pas, dos propuestas que invitan al público a recorrer distintas miradas del arte contemporáneo. Estas exposiciones fueron inauguradas a comienzos de julio y continúan abiertas al público durante las vacaciones de invierno.

Agenda cultural completa

Sábado 18 de julio

15 a 18: Patio de Folklore – Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre).

15:30: Recreación y Cultura en la Plaza de tu Barrio – Plaza Manuel Rodríguez Fragio (V. Alegre y Fragio).

10 a 17: Muestra «León Ferrari. Obra gráfica y objetos» – Galería Municipal de Arte (Soler 217).

10 a 17: Muestras «Hibridaciones, formas de lo posible» y «Dónde la línea quiebra el silencio» – Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).

Domingo 19 de julio

15 a 18: Baldosón de Tango – Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre).

Para obtener más información, los interesados pueden acercarse al Centro Cultural Ituzaingó, ubicado en Soler y Mansilla, o comunicarse telefónicamente al 2120-1872, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.

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