20 hechos curiosos de Argentina vs. Inglaterra que pocos conocen

1. El primer duelo fue en Wembley, en 1951

El primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones se disputó el 9 de mayo de 1951 en Wembley. Inglaterra ganó 2-1 y fue la primera vez que la Selección Argentina jugó en el estadio más emblemático del fútbol inglés.

Miguel Ángel Rugilo vuela para desviar un remate inglés. Es la imagen más famosa del partido y la que dio origen al apodo de «El León de Wembley».

2. En 1953 jugaron dos veces en apenas tres días

Argentina e Inglaterra volvieron a verse las caras en Buenos Aires. El 14 de mayo, la Selección argentina ganó 3-1 a un representativo de la FA XI, un encuentro que la Federación Inglesa no considera internacional absoluto. Tres días más tarde, el 17 de mayo, volvieron a enfrentarse y empataron 0-0, aunque el partido fue suspendido por una intensa lluvia.

3. La rivalidad todavía no existía en 1962

El 2 de junio de 1962, en Rancagua, Inglaterra derrotó 3-1 a Argentina en el primer enfrentamiento entre ambos por una Copa del Mundo. Fue un partido importante, pero sin la tensión que caracterizaría a los cruces posteriores.

4. El verdadero nacimiento del clásico fue en 1966

El 23 de julio de 1966, Inglaterra eliminó a Argentina por 1-0 en los cuartos de final del Mundial. La expulsión de Antonio Rattín, las protestas y el clima de polémica marcaron el inicio de una rivalidad histórica.

5. Rattín inspiró la creación de las tarjetas

La imposibilidad de comunicarse entre el árbitro alemán Rudolf Kreitlein y Antonio Rattín llevó al dirigente arbitral Ken Aston a idear las tarjetas amarilla y roja, implementadas desde México 1970.

Rattin expulsado en 1966 por vocabulario inapropiado

6. Alf Ramsey echó más leña al fuego

Tras el partido de 1966, el entrenador inglés Alf Ramsey prohibió a sus jugadores intercambiar camisetas con los argentinos y los calificó como «animales», una frase que quedó grabada para siempre en la memoria futbolera.

7. La Guerra de Malvinas cambió para siempre el significado del clásico

Después del conflicto bélico de 1982, cada Argentina-Inglaterra pasó a tener una carga emocional y simbólica que trascendió lo deportivo.

La Selección Argentina 2026 y Malvinas

8. Maradona marcó los dos goles más famosos de la historia

El 22 de junio de 1986, Diego Maradona convirtió primero la «Mano de Dios» y cuatro minutos después el «Gol del Siglo», considerado por la FIFA como el mejor gol de los Mundiales.

Diego Armando Maradona y el llamdo que fue bautizado «La Mano de Dios»

9. El «Gol del Siglo» comenzó en campo argentino

Maradona recibió la pelota en su propio campo, recorrió más de cincuenta metros y dejó en el camino a cinco jugadores ingleses y al arquero Peter Shilton antes de convertir.

La última toma de «El Gol del Siglo» cuando Maradona la mete en el arco

10. Peter Shilton nunca aceptó la «Mano de Dios»

El histórico arquero inglés sostuvo durante toda su vida que el gol debió ser anulado y jamás aceptó la explicación de Maradona.

11. Gary Lineker fue goleador pese a quedar eliminado

El delantero inglés convirtió el descuento ante Argentina y terminó como máximo artillero del Mundial de 1986 con seis goles.

12. En 1998 hubo cuatro goles antes del entretiempo

El partido de Saint-Étienne tuvo un comienzo espectacular: marcaron Alan Shearer, Gabriel Batistuta, Michael Owen y Javier Zanetti antes del descanso.

13. Beckham pasó de villano a héroe

Expulsado frente a Argentina en 1998 tras reaccionar ante Diego Simeone, David Beckham recibió durísimas críticas. En 2002 se tomó revancha al convertir el penal del triunfo inglés.

David Beckham, crack de la Seleccion Inglesa, es expulsado del partido frente a Argentina

14. Mauricio Pochettino cometió el penal de 2002

El único gol del encuentro disputado en Sapporo nació por una infracción del defensor argentino sobre Michael Owen. Beckham no falló desde los doce pasos.

15. Inglaterra esperó 36 años para volver a ganar en un Mundial

Después del triunfo de 1966, los ingleses recién volvieron a vencer a Argentina en una Copa del Mundo el 7 de junio de 2002.

16. Carlos Roa fue el héroe de los penales

En Francia 1998, el arquero argentino atajó el penal de Paul Ince y luego detuvo el remate decisivo de David Batty, clasificando a la Selección a los cuartos de final.

17. Durante 64 años nunca empataron un partido mundialista

Hasta la semifinal del Mundial 2026, ninguno de los seis cruces por Copas del Mundo había terminado igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios. Incluso el 2-2 de 1998 tuvo un ganador porque Argentina avanzó por penales.

18. El historial cambia según la fuente

La FIFA no incluye el 3-1 del 14 de mayo de 1953, ya que Inglaterra presentó un equipo denominado FA XI y no su selección absoluta. En cambio, numerosos historiadores argentinos sí lo contabilizan. Por eso algunas estadísticas hablan de 15 partidos y otras de 16.

19. Pasaron 21 años sin enfrentarse

Después del amistoso de 2005, ambas selecciones no volvieron a cruzarse hasta la semifinal del Mundial 2026, la pausa más larga entre partidos de toda la historia de esta rivalidad.

20. El Mundial 2026 escribió un nuevo capítulo

El 15 de julio de 2026, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en las semifinales y avanzó a una nueva final del mundo. Con ese triunfo, la Selección volvió a eliminar a los ingleses en una Copa del Mundo, sumando otro episodio inolvidable a una rivalidad que ya supera los 75 años de historia.

Lautaro Martínez y el gol del triunfo del 15 de julio de 2007

Observación histórica: el partido del 17 de mayo de 1953 terminó 0-0, pero fue suspendido por una tormenta y el campo anegado. En la mayoría de las estadísticas internacionales figura igualmente como empate, mientras que el encuentro del 14 de mayo de 1953 sigue siendo el único cuya condición oficial continúa siendo motivo de debate entre las distintas fuentes.