Presentan un proyecto para exigir asistencia urgente a las familias afectadas por el incendio en Castelar Sur

El bloque de Unión por la Patria Morón presentó un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante de Morón para reclamar al Departamento Ejecutivo una asistencia «urgente e inmediata» a las familias damnificadas por el incendio ocurrido el 9 de julio en Gachet al 3752, Castelar Sur, que destruyó por completo sus viviendas.

Reclaman una respuesta inmediata del Municipio

La iniciativa, dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Sibila Botti, solicita que el Municipio arbitre los recursos necesarios para garantizar asistencia integral, habitacional y económica a los afectados. Además, pide que la Secretaría de Salud informe el estado de salud y las intervenciones realizadas respecto del grupo familiar alcanzado por el siniestro.

En el texto del proyecto, los concejales sostienen que las familias afectadas «han manifestado públicamente que, al día de la fecha, se encuentran en situación de absoluto desamparo, sin haber recibido asistencia de ningún tipo», por lo que consideran necesaria una intervención inmediata del Departamento Ejecutivo.

Qué ocurrió en Castelar Sur

Según los fundamentos de la iniciativa, el incendio se produjo el jueves 9 de julio en una vivienda multifamiliar ubicada en la intersección de Gachet al 3700 y Lacarra, en Castelar Sur, y provocó la destrucción total de las viviendas habitadas por las familias de Diego Isaurralde y Elian Atiel Isaurralde, quienes perdieron todas sus pertenencias.

El proyecto también señala que Diego Isaurralde, de aproximadamente 45 años, debió ser internado en terapia intensiva en el Hospital de Morón debido a las graves secuelas sufridas durante el siniestro.

Asimismo, los concejales destacaron que los damnificados son trabajadores de la cultura local y que, además de sus hogares, perdieron sus herramientas de trabajo y sus estudios de grabación, lo que dificulta seriamente la continuidad de su actividad laboral y el sustento de sus familias.

Destacan la solidaridad de los vecinos

En los fundamentos también se reconoce el acompañamiento brindado por vecinos y organizaciones de Castelar Sur, quienes colaboraron con donaciones de alimentos, ropa y tareas de limpieza de los escombros tras el incendio.

Sin embargo, el bloque afirma que los propios damnificados manifestaron públicamente que aún esperan la asistencia de las áreas sociales y de infraestructura del Municipio para evaluar la habitabilidad del predio y definir una solución habitacional, asegurando que hasta el momento no recibieron ayuda del Departamento Ejecutivo.

Qué pide el proyecto de resolución

La resolución presentada exige al Departamento Ejecutivo: a) garantizar asistencia integral, habitacional y económica a las familias afectadas por el incendio; b) coordinar la intervención urgente de las áreas municipales competentes para brindar una respuesta efectiva; y c) solicitar a la Secretaría de Salud un informe sobre el estado de salud y las intervenciones realizadas respecto del grupo familiar damnificado.

Finalmente, los concejales sostienen que la atención de este tipo de emergencias constituye «una prioridad indelegable» del Estado municipal y solicitaron el acompañamiento del resto del cuerpo legislativo para aprobar el proyecto de resolución.