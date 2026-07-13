El Hospital Posadas de El Palomar apuesta a convertirse en un polo nacional de investigación clínica

El Hospital Posadas, ubicado en El Palomar, anunció el inicio de un proyecto para crear un Centro de Investigación Clínica, una iniciativa presentada el 13 de julio de 2026 junto a representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) y autoridades de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES). El objetivo es fortalecer la producción científica, promover la innovación y ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos de última generación.

El Hospital Posadas de Morón es referente en materia de salud para toda la zona oeste

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Un paso más allá de la atención médica

El proyecto no consiste únicamente en construir un nuevo espacio físico dentro del hospital. La iniciativa apunta a crear una estructura permanente dedicada exclusivamente a la investigación clínica, capaz de diseñar, coordinar y ejecutar estudios bajo estándares científicos internacionales.

Esto permitirá que el Hospital Posadas participe con mayor frecuencia en investigaciones multicéntricas junto a hospitales y centros científicos de otros países, aumentando la presencia de Argentina en el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias.

Una imagen de 1971 cuando el Hospital Posadas ya era grande y estaba a disposición de la población

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Qué tipo de investigaciones podrán realizarse

Entre las áreas que podrían desarrollarse en el futuro Centro de Investigación figuran estudios sobre: A) enfermedades cardiovasculares; B) cáncer; C) diabetes y obesidad; D) enfermedades poco frecuentes; E) vacunas; F) medicamentos biológicos; G) medicina personalizada; H) inteligencia artificial aplicada al diagnóstico.

Estos ensayos clínicos son fundamentales antes de que un medicamento o tratamiento llegue al sistema de salud. Antes de que un nuevo fármaco o procedimiento sea aprobado para su uso masivo, debe superar distintas fases de evaluación destinadas a comprobar su seguridad y eficacia.

Especialistas, médicos y residentes se suman al Hospital Posadas para darle seriedad al acceso a la salud

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Beneficios para los pacientes

Uno de los principales objetivos es ampliar el acceso de los pacientes a terapias innovadoras que todavía no se encuentran disponibles de manera masiva.

Las personas que participan voluntariamente de estudios clínicos reciben un seguimiento médico permanente, controles periódicos y tratamientos bajo estrictos protocolos científicos, siempre con la autorización de los comités de ética y de los organismos regulatorios correspondientes.

Además, cada investigación genera información que luego permite mejorar la calidad de la atención médica para toda la población y contribuye al desarrollo de nuevos conocimientos para futuras generaciones de pacientes.

Siempre hay buen trato con los pacientes en el Hospital Posadas en donde la población puede encontrar salud

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Más capacitación para los equipos de salud

El nuevo centro también busca fortalecer la formación de médicos, enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos y residentes.

La investigación clínica exige trabajar con protocolos internacionales, análisis estadísticos y publicación de resultados científicos, por lo que representa una herramienta de capacitación permanente para los profesionales de la salud. También favorece el intercambio con universidades y centros de investigación del país y del exterior.

Un cuerpo de profesionales responsables y dedicados trabajan en el Hospital Posadas

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Argentina quiere recuperar protagonismo

La investigación clínica constituye una de las actividades con mayor crecimiento dentro de la denominada economía del conocimiento.

Durante los últimos años, varios países de América Latina lograron captar inversiones para realizar ensayos clínicos internacionales. Especialistas consideran que Argentina cuenta con hospitales de alta complejidad y profesionales altamente capacitados, aunque perdió participación debido a demoras regulatorias y una menor inversión en el sector.

El acuerdo impulsado entre el Ministerio de Salud de la Nación, la CAEMe y la ANES busca revertir esa situación y posicionar nuevamente al país como un referente regional en investigación médica, generando además empleo calificado y atrayendo inversiones vinculadas al desarrollo científico.

Los médicos del Hospital Posadas sufieron persecución, tortura y muerte pero siguieron adelante

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El rol de la industria farmacéutica

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) reúne a laboratorios dedicados al desarrollo de medicamentos innovadores.

Estas compañías suelen financiar investigaciones clínicas que posteriormente permiten registrar nuevos tratamientos en distintos mercados del mundo, siempre bajo estrictas normas nacionales e internacionales de seguridad y calidad. La participación del sector privado resulta fundamental para impulsar proyectos de gran escala y acelerar el desarrollo de nuevas terapias.

Desde el aire: un gigante de la salud

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Los desafíos del proyecto

Especialistas coinciden en que el éxito del futuro Centro de Investigación dependerá de varios factores. Entre ellos aparecen: A) la disponibilidad de financiamiento sostenido; B) la incorporación de investigadores especializados; C) la modernización de la infraestructura; D) la adquisición de equipamiento tecnológico; E) la agilización de los procesos administrativos y regulatorios.

También será clave fortalecer los vínculos con universidades, institutos científicos y organismos internacionales para consolidar una red de investigación capaz de competir con los principales centros de la región.

Un hospital de todos y para todos

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Una apuesta a largo plazo

Si el proyecto logra consolidarse, el Hospital Posadas podría transformarse en uno de los principales centros públicos de investigación clínica de Argentina.

Esto permitiría: A) incrementar la producción científica nacional; B) atraer inversiones vinculadas a la innovación médica; C) generar nuevos conocimientos; D) facilitar que más pacientes argentinos accedan a tratamientos de vanguardia sin necesidad de viajar al exterior.

Las autoridades remarcaron que cada avance científico desarrollado dentro del hospital tiene un objetivo concreto: mejorar la calidad de atención y ofrecer nuevas alternativas terapéuticas para los pacientes. Si el plan avanza según lo previsto, el nuevo Centro de Investigación también podría convertirse en un espacio de referencia para la formación de investigadores y la cooperación con instituciones nacionales e internacionales.

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