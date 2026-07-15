Encontraron un arsenal y un taller clandestino para la recarga y venta de balas en Morón

El martes 14 de julio, un hombre de 65 años fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Haedo, partido de Morón, donde la Policía encontró armas de fuego, unas 800 municiones de distintos calibres y un taller presuntamente utilizado para la fabricación y recarga de proyectiles. La investigación quedó a cargo de la Justicia provincial y federal.

Un allanamiento por amenazas terminó con el hallazgo de un arsenal

Un importante operativo policial se desarrolló este martes 14 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle Presidente Perón al 1400, en Haedo, partido de Morón, donde efectivos de la Comisaría Morón 2ª detuvieron a un hombre de 65 años acusado de amenazas agravadas con arma de fuego y otros delitos vinculados con la tenencia y fabricación de municiones.

La investigación comenzó a raíz de un episodio ocurrido el 9 de julio, cuando, según la denuncia incorporada al expediente, el sospechoso habría amenazado de muerte a otra persona y efectuado varios disparos intimidatorios con un arma de fuego.

A partir de esa denuncia, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la dependencia policial llevó adelante distintas tareas investigativas, entre ellas la recolección de testimonios y otros elementos de prueba, que permitieron identificar al presunto autor y solicitar una orden de allanamiento ante la Justicia.

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El operativo en Haedo

Con la autorización judicial, los efectivos ingresaron al domicilio ubicado sobre Presidente Perón al 1400, donde encontraron una importante cantidad de armas y municiones.

Durante el procedimiento fueron secuestrados: A) una escopeta calibre 12; B) tres pistolas, dos de ellas calibre 9 milímetros y una calibre .22; C) tres carabinas; D) un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros; E) aproximadamente 800 municiones intactas, distribuidas entre calibres .22 y 9 milímetros; F) varias latas con balines calibre 5,5 milímetros.

El hallazgo motivó la inmediata intervención de los peritos y el secuestro de todo el material balístico encontrado en la vivienda.

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Descubrieron un taller para fabricar y recargar municiones

La sorpresa para los investigadores llegó al inspeccionar una de las habitaciones del inmueble.

Allí encontraron un espacio acondicionado que, de acuerdo con la investigación, era utilizado para la fabricación y recarga artesanal de proyectiles.

En ese sector fueron secuestrados: A) una prensa de recarga; B) una máquina de tornería; C) una balanza digital; D) pólvora; E) vainas servidas; F) proyectiles de plomo; G) una lupa; H) otros elementos empleados habitualmente para la confección de municiones.

Los investigadores ahora intentan determinar desde cuándo funcionaba ese taller, cuál era el destino de las municiones producidas y si existía algún tipo de comercialización o abastecimiento a terceros.

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Intervienen la Justicia provincial y la Federal

La causa original por amenazas continúa bajo la órbita de la UFI N.º 7 del Departamento Judicial Morón, que convalidó el procedimiento policial y el secuestro del material encontrado.

Sin embargo, debido al hallazgo del presunto taller destinado a la fabricación y recarga de municiones, tomó intervención también la Justicia Federal, que ordenó la detención del sospechoso por los delitos vinculados al acopio y fabricación de municiones.

Además, el imputado deberá responder por otros cargos que surgieron durante la investigación, entre ellos amenazas, resistencia a la autoridad y delitos relacionados con la tenencia y portación de armas de fuego.

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La investigación continúa

Las autoridades buscan establecer ahora la procedencia de todas las armas secuestradas, verificar si se encontraban registradas legalmente y determinar el alcance de las actividades que se desarrollaban dentro del inmueble.

Peritos especializados analizarán cada una de las armas, las municiones y los elementos incautados para establecer si fueron utilizados en otros hechos delictivos o si existen conexiones con nuevas investigaciones, mientras el acusado permanece a disposición de la Justicia.

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¿Por qué intervino la Justicia Federal?

El hallazgo de un sector presuntamente destinado a la recarga de municiones modificó el curso de la investigación. En una de las habitaciones de la vivienda, los policías encontraron una prensa de recarga, pólvora, vainas servidas, proyectiles de plomo y otros insumos compatibles con esa actividad.

La recarga de municiones consiste, en términos generales, en reutilizar vainas ya disparadas para volver a ensamblar cartuchos mediante herramientas específicas y componentes como pólvora y proyectiles. Si bien se trata de una práctica conocida en determinados ámbitos deportivos y de caza, su realización y los materiales involucrados se encuentran regulados por la legislación vigente.

Precisamente por el hallazgo de estos elementos, además de la causa por amenazas que instruye la UFI N.º 7 de Morón, tomó intervención la Justicia Federal, que investiga un presunto delito vinculado al acopio y la fabricación o recarga de municiones. Ahora serán las pericias las que determinen si en el inmueble efectivamente se elaboraban cartuchos y cuál era el destino del material secuestrado.

Una de las tareas de la investigación es determinar cuál era el destino de las municiones y si existía una actividad de venta o distribución.

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