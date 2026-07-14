De Londres a Atlanta: 75 años de Argentina e Inglaterra (Historial Completo y Album de Imágenes)

Durante 75 años, Argentina e Inglaterra escribieron una de las rivalidades más intensas, simbólicas y trascendentes de la historia del fútbol. Lo que comenzó como una serie de amistosos entre dos potencias terminó convirtiéndose en un enfrentamiento cargado de memoria, orgullo y episodios que marcaron para siempre el deporte mundial. Cada partido dejó una huella distinta, pero todos contribuyeron a construir una historia que excede ampliamente el resultado de un marcador.

La rivalidad nació mucho antes de alcanzar su máxima dimensión. Desde el primer duelo en Wembley, en 1951, pasando por el polémico choque del Mundial de 1966, el inolvidable cruce de México 1986 con la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo», hasta los enfrentamientos más recientes, cada capítulo incorporó protagonistas, controversias, gestas y fotografías que hoy forman parte del patrimonio histórico del fútbol. En ese recorrido también quedó reflejada la evolución de dos escuelas futbolísticas con identidades muy diferentes y el modo en que cada generación resignificó este clásico internacional.

Este especial propone recorrer, partido por partido, toda esa historia a través de imágenes cuidadosamente seleccionadas y contextualizadas. Son fotografías que no sólo inmortalizan goles, atajadas o festejos: documentan momentos que ayudaron a definir una rivalidad única. Desde los primeros pasos en la posguerra hasta el último enfrentamiento en el Mundial de 2026, cada imagen permite reconstruir cómo se fue escribiendo una de las páginas más apasionantes de la historia del fútbol.

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Wembley 1951: el nacimiento del historial

El 9 de mayo de 1951, Argentina e Inglaterra se enfrentaron por primera vez en la historia en el mítico estadio de Wembley, en un duelo que marcó el inicio de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional. Aunque los ingleses se impusieron por 2-1, el seleccionado argentino dejó una imagen de jerarquía que sorprendió al público europeo y abrió el camino a una serie de enfrentamientos cargados de historia, talento y momentos inolvidables.

El histórico Inglaterra 2–1 Argentina fue el 9 de mayo de 1951, en el antiguo Wembley Stadium de Londres. Y ahí se lució Miguel Ángel Rugilo. Inglaterra recién pudo empatar a los 79 minutos y ganó 2-1 a los 86 minutos.

Miguel Ángel Rugilo vuela para desviar un remate inglés. Es la imagen más famosa del partido y la que dio origen al apodo de «El León de Wembley».

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Rugilo pasó a la historia como «El León de Wembley». Aunque Argentina perdió 2-1, su actuación fue extraordinaria: realizó una sucesión de atajadas que evitaron una goleada frente a una de las selecciones más poderosas del mundo. La prensa británica y argentina lo destacó como la gran figura del encuentro, y su apodo nació precisamente a partir de esa exhibición.

La actuación de Rugilo tuvo un impacto enorme porque, por primera vez, muchos europeos vieron que el fútbol sudamericano podía competir de igual a igual con Inglaterra en su propio templo. Ese partido es considerado el punto de partida del historial entre ambas selecciones y el nacimiento de una rivalidad que décadas después adquiriría una dimensión histórica.

Miguel Ángel Rugilo es sinónimo de Club Atlético Vélez Sarsfield, donde desarrolló la mayor parte de su carrera y se convirtió en uno de los arqueros más importantes de la historia del club.

El programa oficial que quedó de aquel encuentro con la atajada espectacular de Miguel Angel Rugilio

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Miguel Ángel Rugilo debutó en Vélez Sarsfield, en Primera División y fue una pieza fundamental en el ascenso del club en 1943. Entre 1944 y 1946 tuvo su primera experiencia internacional en el Club León de México, antes de regresar a Vélez para vivir la etapa más brillante de su trayectoria. Allí alcanzó la Selección Argentina, protagonizó la histórica actuación en Wembley frente a Inglaterra en 1951 y completó un total de 246 partidos con la camiseta del Fortín. Luego continuó su carrera en el Palmeiras de Brasil, regresó al fútbol argentino para defender durante tres temporadas el arco de Tigre y cerró su trayectoria profesional en O’Higgins de Chile en 1957.

Y debutó con la Selección Argentina el 25 de marzo de 1950, en un encuentro frente a Paraguay por la Copa Chevallier Boutell. Defendió el arco nacional en cuatro partidos oficiales de la época —aunque algunas estadísticas contabilizan cinco, según el criterio aplicado a los amistosos internacionales— y alcanzó la inmortalidad el 9 de mayo de 1951, cuando brilló en Wembley frente a Inglaterra. Pese a la derrota argentina por 2-1, su actuación fue tan sobresaliente que el relator Luis Elías Sojit lo bautizó «El León de Wembley», un apodo que lo acompañó durante toda su vida. Cuatro días más tarde, el 13 de mayo de 1951, volvió a ser titular en la victoria por 1-0 sobre Irlanda, en Dublín, partido que marcó su despedida de la Selección.

El director técnico de la Selección Argentina en el histórico partido ante Inglaterra en Wembley, disputado el 9 de mayo de 1951, fue Guillermo Stábile.

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Guillermo Stábile como jugador de Huracán y luego Técnico de la Selección Nacional Argentina. Balón de cuero cocido.

Stábile es una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino. Como jugador fue el goleador del Mundial de 1930, y posteriormente dirigió a la Selección durante casi dos décadas, entre 1939 y 1958, conquistando seis Copas América (1941, 1945, 1946, 1947, 1955 y 1957), un récord que aún permanece vigente.

Guillermo Stábile dirigió la Selección Argentina de Fútbol durante veinte años y tiene el récord de conseguir seis Copas América

Guillermo Stábile desarrolló una brillante carrera como futbolista antes de convertirse en el histórico entrenador de la Selección Argentina. Se consagró en Huracán, donde marcó 102 goles en 119 partidos, obtuvo los campeonatos de 1925 y 1928 y se ganó la convocatoria al seleccionado nacional.

Portada de El Gráfico, obvio, si era crack

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Tras consagrarse como máximo goleador del Mundial de Uruguay 1930, fue transferido al Genoa de Italia, donde debutó con un hat-trick y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo. Luego jugó una temporada en el Napoli y cerró su trayectoria como futbolista en el Red Star de París, club en el que también dio sus primeros pasos como entrenador. Antes de dirigir a la Argentina en Wembley, Stábile ya era una leyenda del fútbol mundial gracias a los ocho goles que convirtió en apenas cuatro partidos durante la Copa del Mundo de 1930, registro que lo convirtió en el primer máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El primer número uno argentino. Claro que no había televisación, ni redes sociales para llevarlo a ser uno de los jugadores más importantes del país hasta la actualidad

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Los goles fueron convertidos por Stan Mortensen y Jack Froggatt para Inglaterra, mientras que Mario Boyé descontó para Argentina.

Mario Boyé, autor del único gol argentino en la derrota 2-1. Es el primer futbolista argentino que le convirtió a Inglaterra.

Mario Boyé fue mucho más que el autor del primer gol argentino contra Inglaterra. Fue uno de los grandes delanteros del fútbol argentino de los años ’40 y un ídolo de Boca Juniors, donde recibió el apodo de «El Atómico» por la potencia de su remate y su capacidad goleadora.

Mario Boyé nació en Buenos Aires el 30 de julio de 1922 y debutó en Boca Juniors en 1941, donde rápidamente se consolidó como una de las grandes figuras del equipo. Con la camiseta xeneize disputó 208 partidos, convirtió 112 goles en torneos locales y conquistó seis títulos, además de consagrarse como goleador del campeonato de 1946 con 24 tantos. Entre 1945 y 1951 integró la Selección Argentina, con la que ganó los Campeonatos Sudamericanos de 1945, 1946 y 1947 —actual Copa América— y anotó 7 goles en 17 partidos con la camiseta albiceleste.

Mario Boyé tuvo una carrera relativamente breve, pero pasó por varios clubes importantes de Argentina y del exterior:

Boca Juniors (1941-1949): el club donde se formó, debutó y alcanzó la consagración. Fue uno de los grandes ídolos xeneizes, ganó seis títulos y convirtió más de un centenar de goles.

(1941-1949): el club donde se formó, debutó y alcanzó la consagración. Fue uno de los grandes ídolos xeneizes, ganó seis títulos y convirtió más de un centenar de goles. Genoa (Italia) (1949-1950): fue transferido al fútbol italiano tras su brillante etapa en Boca. En la Serie A disputó 18 partidos y marcó 12 goles, dejando una muy buena impresión.

(Italia) (1949-1950): fue transferido al fútbol italiano tras su brillante etapa en Boca. En la Serie A disputó 18 partidos y marcó 12 goles, dejando una muy buena impresión. Millonarios (Colombia) (1950): tuvo un breve paso durante la época de «El Dorado» del fútbol colombiano. Jugó algunos amistosos antes de regresar a la Argentina.

(Colombia) (1950): tuvo un breve paso durante la época de «El Dorado» del fútbol colombiano. Jugó algunos amistosos antes de regresar a la Argentina. Racing Club (1950-1953): fue una de las figuras de la Academia bicampeona de 1950 y 1951. Convirtió el gol decisivo en la final ante Banfield que le dio a Racing el histórico tricampeonato.

(1950-1953): fue una de las figuras de la Academia bicampeona de 1950 y 1951. Convirtió el gol decisivo en la final ante Banfield que le dio a Racing el histórico tricampeonato. Huracán (1954): disputó una temporada con el Globo antes de regresar a Boca.

(1954): disputó una temporada con el Globo antes de regresar a Boca. Boca Juniors (1955): volvió al club donde había comenzado su carrera para retirarse como futbolista profesional. En su despedida marcó cuatro goles en un Superclásico frente a River Plate.

Argentina e Inglaterra: el historial completo de una rivalidad que marcó la historia del fútbol

Desde el primer amistoso disputado en 1951 hasta la semifinal del Mundial 2026, argentinos e ingleses protagonizaron algunos de los partidos más recordados del fútbol mundial. Este es el repaso completo de los 15 enfrentamientos oficiales y amistosos entre ambas selecciones.

Año Partido 1951 Amistoso (Londres) • Inglaterra 2-1 Argentina 1953 Amistoso (Buenos Aires) • Argentina 0-0 Inglaterra 1962 Mundial (Viña del Mar) • Inglaterra 3-1 Argentina 1964 Copa de las Naciones (São Paulo) • Argentina 1-0 Inglaterra 1966 Mundial (Londres) • Inglaterra 1-0 Argentina 1974 Amistoso (Londres) • Inglaterra 2-2 Argentina 1977 Amistoso (Buenos Aires) • Argentina 1-1 Inglaterra 1980 Amistoso (Londres) • Inglaterra 3-1 Argentina 1986 Mundial – Cuartos de final (Ciudad de México) • Argentina 2-1 Inglaterra 1991 Amistoso (Londres) • Inglaterra 2-2 Argentina 1998 Mundial – Octavos de final (Saint-Étienne) • Argentina 2-2 Inglaterra (Argentina ganó 4-3 por penales) 2000 Amistoso (Londres) • Inglaterra 0-0 Argentina 2002 Mundial (Sapporo) • Argentina 0-1 Inglaterra 2005 Amistoso (Ginebra) • Inglaterra 3-2 Argentina 2026 Mundial – Semifinal (Austin) • Inglaterra vs. Argentina

Hasta antes de la semifinal del Mundial 2026, ambas selecciones se enfrentaron en 14 oportunidades, con un saldo de seis triunfos para Inglaterra, dos para Argentina y seis empates. En el total de goles, el conjunto inglés suma 22 tantos, mientras que la Albiceleste convirtió 16.

Sin embargo, las estadísticas no alcanzan para explicar el peso histórico de esta rivalidad. Los duelos entre Argentina e Inglaterra dejaron capítulos imborrables, desde la expulsión de Antonio Rattín en 1966 hasta la inolvidable tarde de Diego Maradona en el Estadio Azteca en 1986, pasando por la dramática definición por penales en Francia 1998. Cada nuevo enfrentamiento suma una página a una de las historias más apasionantes del fútbol mundial.

Historial Argentina vs. Inglaterra

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Famosa Imagen de «El Gol Imposible»

Esta fotografía corresponde, con alta probabilidad, al Argentina vs. Inglaterra disputado el 9 de mayo de 1951 en el estadio de River Plate, el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en Argentina.

El nacimiento del «Gol Imposible»

La jugada comenzó sobre el sector izquierdo del ataque argentino. Ernesto Grillo recibió la pelota, dejó en el camino a varios defensores ingleses y se internó en el área con decisión. Al advertir el peligro, el arquero Ronnie Ditchburn salió rápidamente a achicar los espacios, pero el delantero argentino continuó su carrera hasta quedar prácticamente sobre la línea de fondo.

En ese instante, todo indicaba que Grillo lanzaría un centro hacia el área. Era la resolución lógica para cualquier futbolista de la época, ya que desde un ángulo tan cerrado resultaba prácticamente imposible convertir un gol. Sin embargo, el delantero observó un mínimo espacio entre el primer palo y el cuerpo del arquero y tomó una decisión inesperada.

Con un potente remate de zurda, la pelota atravesó ese diminuto hueco y terminó en el fondo de la red. La definición desafió todas las convenciones futbolísticas de entonces, ya que se había convertido desde un lugar donde, según la lógica del juego, no existía ángulo para rematar al arco. Por ese motivo, la prensa deportiva bautizó de inmediato aquella conquista como «El Gol Imposible».

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Un gol que quedó para la historia

La fama de aquella jugada no se debió únicamente a su espectacularidad. El tanto de Grillo fue el símbolo de una jornada histórica, ya que Argentina derrotó por primera vez a Inglaterra en suelo argentino, imponiéndose por 3-1 ante cerca de 85.000 espectadores que colmaron el estadio Monumental. Además, Inglaterra era considerada entonces la máxima potencia del fútbol mundial, lo que otorgó un valor aún mayor a la victoria.

La trascendencia del gol también quedó asegurada gracias a las fotografías tomadas desde detrás del arco, una perspectiva poco habitual para la época que permitió inmortalizar la secuencia completa y convertirla en una de las imágenes más recordadas de la historia del fútbol argentino.

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Un homenaje que perduró durante décadas

La dimensión histórica del «Gol Imposible» fue tal que, durante décadas, el 14 de mayo fue celebrado como el Día del Futbolista Argentino. La fecha fue instituida por Futbolistas Argentinos Agremiados en homenaje a la conquista de Ernesto Grillo y se mantuvo vigente hasta 2020, cuando la conmemoración pasó al 22 de junio, en recuerdo del «Gol del Siglo» convertido por Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Dos goles que marcaron una rivalidad

La historia ofrece un llamativo paralelismo. En 1953, Ernesto Grillo convirtió el inolvidable «Gol Imposible» frente a Inglaterra. Treinta y tres años más tarde, en 1986, Diego Maradona firmó el célebre «Gol del Siglo», también ante el conjunto inglés. No parece una simple coincidencia que las dos conquistas más emblemáticas de la Selección Argentina frente a Inglaterra tengan nombre propio y hayan quedado grabadas para siempre en la memoria colectiva. Ambas representan momentos que trascendieron lo deportivo y ayudaron a construir una de las rivalidades más apasionantes de la historia del fútbol mundial.

Selección Argentina que enfrentó a Inglaterra el 14 de mayo de 1953 en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires.

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De izquierda a derecha: parados: José Dellacha, Eliseo Mouriño, Ángel Labruna (parcialmente oculto), Rodolfo Micheli, Ernesto Grillo y Carlos Cecconato. Agachados: Julio Lombardo, Norberto «Tucho» Méndez, Miguel Ángel García Pérez, Amadeo Carrizo (arquero) y Osvaldo Cruz.

Ese fue el histórico partido que Argentina ganó 3-1, recordado por el legendario «Gol Imposible» de Ernesto Grillo, considerado uno de los goles más famosos de la historia del fútbol argentino.

El encuentro se disputó ante más de 85.000 espectadores en el Estadio Monumental y terminó con un histórico triunfo argentino por 3-1. Los goles de la Selección fueron convertidos por Rodolfo Micheli y Ernesto Grillo, autor de un doblete que incluyó el inolvidable «Gol Imposible», una de las conquistas más emblemáticas de la historia del fútbol argentino.

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El verdadero inicio de la rivalidad: 1966

El 23 de julio de 1966, Argentina e Inglaterra protagonizaron uno de los partidos más polémicos de la historia

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El 23 de julio de 1966, Argentina e Inglaterra protagonizaron uno de los partidos más polémicos de la historia del fútbol al enfrentarse en los cuartos de final del Mundial disputado en Wembley, Londres. El seleccionado inglés se impuso por 1-0 gracias a un gol de Geoff Hurst a los 78 minutos, en un encuentro que pasó a la historia no solo por el resultado, sino también por la controvertida expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, un episodio que marcó para siempre la rivalidad entre ambos países.

La fotografía registra uno de los momentos más controvertidos de la historia de los Mundiales: el instante inmediatamente posterior a la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín en los cuartos de final de Inglaterra 1966. En la escena se observa al árbitro alemán Rudolf Kreitlein, de espaldas, ordenando la salida del futbolista, mientras varios jugadores argentinos lo rodean y protestan enérgicamente la decisión. Detrás del juez se distingue a Rattín, el más alto del grupo, quien fue expulsado por lo que Kreitlein calificó como «violencia de la lengua», a pesar de que no comprendía el idioma español.

La expulsión derivó en uno de los mayores escándalos de la historia de la Copa del Mundo. Rattín se negó a abandonar el campo durante aproximadamente nueve minutos y reclamó la presencia de un intérprete para conocer el motivo de la sanción. Mientras tanto, sus compañeros rodearon al árbitro y cuestionaron la decisión, una situación que quedó inmortalizada en esta fotografía.

Finalmente, cuando dejó el terreno de juego, el capitán argentino se sentó sobre la alfombra roja preparada para la visita de la Reina Isabel II y, al pasar junto a uno de los córners, tomó una bandera británica, un gesto que fue interpretado por el público inglés como una provocación y que aumentó aún más la tensión del encuentro.

Aunque no fue posible localizar el negativo original de esta fotografía con el mismo encuadre, sí existen imágenes de la misma secuencia tomadas desde una posición prácticamente idéntica. Los archivos de Getty Images las identifican como la protesta de los futbolistas argentinos al árbitro Rudolf Kreitlein tras la expulsión de Antonio Rattín, por lo que todo indica que esta imagen pertenece a esa histórica serie fotográfica.

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Esta es una de las fotografías deportivas más famosas de la historia del fútbol. Muestra a Diego Armando Maradona durante el partido entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de México 1986, disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Terry Fenwick fue el defensor inglés que intentó cerrarle el paso a Diego Maradona durante gran parte del encuentro, aunque nunca logró encontrar la fórmula para contenerlo. En la imagen también se aprecia al capitán argentino con el brazalete en su brazo izquierdo y la histórica camiseta azul alternativa, elegida por el entrenador Carlos Bilardo para afrontar el intenso calor del mediodía mexicano.

La fotografía fue capturada muy cerca de la línea de fondo, en el momento en que Maradona encara hacia el área inglesa con la pelota prácticamente pegada a su pie izquierdo, una de las virtudes que lo convirtió en un futbolista casi imposible de marcar. Al fondo de la escena aparece el árbitro tunecino Ali Bin Nasser, encargado de dirigir aquel inolvidable partido, mientras otros futbolistas ingleses siguen la acción y un Estadio Azteca completamente colmado, con más de 110.000 espectadores, sirve de imponente marco.

Aquel encuentro terminó con triunfo de Argentina por 2-1 y quedó grabado para siempre en la historia del fútbol por los dos goles más célebres de Maradona. El primero fue el recordado tanto de «La Mano de Dios», convertido a los 51 minutos, mientras que apenas cuatro minutos más tarde llegó el «Gol del Siglo», una obra maestra en la que dejó atrás a medio equipo inglés antes de definir frente al arquero Peter Shilton.

Más allá de lo deportivo, el partido adquirió una enorme carga simbólica al disputarse apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas (1982). Esa circunstancia convirtió al cruce entre argentinos e ingleses en uno de los encuentros más trascendentes y recordados de la historia de los Mundiales.

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La imagen corresponde al partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

En la fotografía se observa a Diego Armando Maradona rodeado por tres futbolistas ingleses mientras intenta mantener el control del balón en una de las tantas acciones de ataque del partido. A su izquierda aparece Terry Fenwick, de cabello rubio, mientras que detrás del capitán argentino se encuentra Peter Reid. El jugador tendido sobre el césped es Terry Butcher, uno de los defensores que más sufrió para contener a Maradona durante el encuentro. Al fondo también se distingue a otro futbolista argentino acompañando la jugada. Aunque esta imagen suele asociarse al inolvidable «Gol del Siglo», en realidad corresponde a otra acción del mismo partido, capturada durante uno de los numerosos intentos de la defensa inglesa por frenar al número 10.

El encuentro, disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, quedó para siempre en la historia porque Maradona marcó los dos goles más célebres de los Mundiales: «La Mano de Dios», a los 51 minutos, y apenas cuatro minutos después el extraordinario «Gol del Siglo», considerado por muchos el mejor gol de todos los tiempos. Argentina se impuso por 2-1, avanzó a las semifinales y posteriormente conquistó su segundo campeonato mundial al derrotar por 3-2 a Alemania Federal en la final.

Más allá de su valor deportivo, la fotografía resume el espíritu de aquel histórico enfrentamiento. La imagen muestra a Maradona enfrentando prácticamente solo a toda la defensa inglesa, simbolizando su extraordinaria capacidad para superar marcas múltiples, el dominio que ejerció Argentina durante buena parte del partido y una rivalidad que, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, estaba cargada de un profundo significado deportivo, histórico y emocional. Por esa fuerza simbólica, la escena se convirtió en una de las fotografías más representativas de la carrera de Maradona y de la historia de los Mundiales.

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Esta es una de las fotografías más famosas de la historia del fútbol. Corresponde a la jugada previa al segundo gol de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, el encuentro disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

En la fotografía se observa a Diego Armando Maradona ingresando al área de Inglaterra con la pelota dominada durante los cuartos de final del Mundial de México 1986. Frente a él aparece el arquero Peter Shilton saliendo a achicar el ángulo, mientras el defensor Terry Fenwick intenta alcanzarlo y otros jugadores ingleses, entre ellos Terry Butcher, persiguen la acción. Al fondo se distingue al árbitro Ali Bin Nasser y un Estadio Azteca colmado por unos 114.000 espectadores.

La imagen no muestra el instante del gol, sino apenas unos segundos antes. Maradona ya había dejado atrás a Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher y Terry Fenwick, y estaba a un toque de eludir a Shilton para convertir el histórico «Gol del Siglo». En el tablero electrónico se observa el marcador ARG 1–ENG 0 y el reloj marcando 09:13 del segundo tiempo, aproximadamente un minuto y medio antes del 2-0 definitivo.

También se aprecian detalles originales del Mundial de 1986, como las publicidades de JVC, Philips y Camel, además de la recordada camiseta azul alternativa de Argentina, confeccionada especialmente por pedido de Carlos Bilardo para enfrentar el intenso calor mexicano. Inglaterra viste su tradicional uniforme blanco, mientras Shilton luce camiseta gris y brazalete de capitán.

Tomada desde las cercanías del córner derecho del ataque argentino, la fotografía reúne en un mismo encuadre a todos los protagonistas y a una multitud que llena el estadio. Más que el gol en sí, inmortaliza el instante previo a una de las jugadas más extraordinarias de la historia del fútbol, considerada por la FIFA como el «Gol del Siglo».

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La imagen muestra una de las jugadas más recordadas del fútbol mundial: Diego Armando Maradona encarando dentro del área durante el partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986, disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca.

En la escena se observa a Maradona (con la camiseta celeste y blanca y el número 10) intentando superar a la defensa inglesa. Dos futbolistas de Inglaterra se arrojan al piso para detenerlo mientras el balón queda muy cerca de la línea de fondo. Por la posición de los jugadores y el desarrollo de la acción, corresponde a una de las múltiples intervenciones defensivas inglesas sobre Maradona durante aquel encuentro.

No se trata de la jugada del «Gol del Siglo» (que comenzó en la mitad de la cancha) ni de la «Mano de Dios», sino de otra acción ofensiva del mismo partido, en la que Maradona vuelve a desequilibrar a la defensa inglesa.

La fotografía es representativa de la intensidad de ese encuentro, que Argentina ganó 2-1 con los dos goles de Maradona y que quedó marcado por el contexto político posterior a la Guerra de Malvinas y por dos de las jugadas más famosas de la historia del fútbol.

Diego Armando Maradona cae tras una infracción del defensor inglés Terry Fenwick, mientras Kenny Sansom se acerca a la jugada durante los cuartos de final del Mundial de México 1986, disputados el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La imagen corresponde al histórico triunfo de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, partido en el que Maradona marcó «La Mano de Dios» y «El Gol del Siglo».

El partido correspondió a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA México 1986 y se disputó el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México. En uno de los encuentros más emblemáticos de la historia del fútbol, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona, autor de los dos goles argentinos, que pasarían a la historia como «La Mano de Dios» y «El Gol del Siglo», consolidando una de las victorias más recordadas de todos los tiempos.

La fotografía registra una de las numerosas infracciones que sufrió Diego Armando Maradona durante el encuentro entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986. En la escena se observa al capitán argentino, con la camiseta azul alternativa y el dorsal 10, cayendo tras recibir una fuerte entrada del defensor inglés Terry Fenwick, mientras Kenny Sansom se acerca para cerrar la jugada y otro futbolista argentino sigue la acción desde el sector derecho.

La descripción editorial de Getty Images identifica este instante como el momento en que Maradona es desafiado por Terry Fenwick, con Kenny Sansom atento al desarrollo de la jugada. La imagen refleja el intenso marcaje al que fue sometido el astro argentino durante todo el partido.

El encuentro se disputó apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas y quedó grabado como uno de los más emblemáticos de la historia del fútbol. Fenwick cometió varias infracciones sobre Maradona y fue amonestado, una tarjeta amarilla que le impidió jugar la semifinal frente a Bélgica por acumulación. Pese a la dureza de la marca inglesa, Maradona protagonizó una actuación inolvidable al convertir «La Mano de Dios» y «El Gol del Siglo», dos tantos que sellaron el triunfo argentino por 2-1.

Ciudad de México, 22 de junio de 1986. La fotografía registra el instante en que Diego Armando Maradona salta junto al arquero inglés Peter Shilton para disputar un balón aéreo en el área durante los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986. Con el brazo izquierdo elevado y el cuerpo protegiendo la posición, el capitán argentino anticipa al guardameta inglés en una acción que terminaría con uno de los goles más célebres y controvertidos de la historia del fútbol, conocido mundialmente como «La Mano de Dios». A la derecha de la escena observa la jugada el defensor inglés Terry Fenwick, mientras un estadio Azteca colmado de espectadores sigue con atención un momento que cambiaría para siempre la historia de los Mundiales. Apenas cuatro minutos más tarde, Maradona marcaría el denominado «Gol del Siglo», consolidando una actuación legendaria en la victoria argentina por 2-1 sobre Inglaterra.

En la fotografía se observa el instante exacto en que Diego Armando Maradona salta para disputar una pelota aérea con el arquero inglés Peter Shilton durante los cuartos de final del Mundial de México 1986. El capitán argentino aparece de espaldas con la camiseta azul alternativa y el dorsal 10, mientras extiende el brazo izquierdo en la acción que precede al primer gol del encuentro. Shilton intenta rechazar el balón con su puño derecho, aunque llega ligeramente por detrás del futbolista argentino.

A la derecha de la escena se encuentra el defensor inglés Terry Fenwick, que observa el desenlace de la jugada desde el borde del área. El Estadio Azteca, colmado por más de 110.000 espectadores, sirve de escenario para una de las imágenes más emblemáticas de la historia del fútbol. La acción corresponde al célebre episodio que dio origen al gol conocido como «La Mano de Dios», uno de los momentos más recordados de los Mundiales y pieza central de la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra.

Se trata de una de las imágenes más famosas de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra en los años 90.

La fotografía captura uno de los momentos más recordados de la historia de los Mundiales. La escena corresponde al partido de los octavos de final del Mundial de Francia 1998, disputado el 30 de junio de 1998 en el estadio Geoffroy-Guichard, de Saint-Étienne, cuando el árbitro danés Kim Milton Nielsen le muestra la tarjeta roja a David Beckham, una decisión que marcaría para siempre la carrera del futbolista inglés.

En la imagen se observa a Beckham, con la camiseta blanca y el número 7 de Inglaterra, mientras recibe la expulsión. A su alrededor aparecen varios referentes de la Selección Argentina: Diego Simeone (número 8), Gabriel Batistuta (número 9) y Matías Almeyda (número 5), quienes presencian una de las acciones más polémicas de aquel Mundial.

La expulsión se produjo en el segundo tiempo. Tras una infracción de Simeone, Beckham reaccionó cuando estaba tendido en el suelo y lanzó una patada hacia el mediocampista argentino. Simeone cayó inmediatamente y el árbitro interpretó la acción como una agresión, por lo que no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al futbolista inglés.

La decisión cambió por completo el desarrollo del encuentro. Inglaterra debió disputar más de una hora con diez jugadores, aunque logró sostener el empate 2-2 hasta el final del tiempo suplementario. Finalmente, la clasificación se definió por penales y Argentina se impuso por 4-3, avanzando a los cuartos de final.

Las consecuencias para Beckham fueron enormes. El mediocampista pasó de ser una de las grandes promesas del fútbol inglés a convertirse en el principal señalado por la eliminación de su selección. Durante varios años recibió fuertes críticas, abucheos e incluso amenazas, hasta que con el paso del tiempo logró reconstruir su imagen y convertirse en uno de los futbolistas más importantes de su generación.

La fotografía también reúne a varios protagonistas emblemáticos de aquella época: Beckham, una de las máximas figuras inglesas; Simeone, cuya reacción tras la patada fue ampliamente debatida; Batistuta, goleador histórico de la Selección Argentina; Almeyda, uno de los mediocampistas titulares del equipo de Daniel Passarella; y el árbitro Kim Milton Nielsen, cuya decisión quedó para siempre asociada a ese Mundial.

Con el paso de los años, esta imagen se transformó en un verdadero ícono del fútbol internacional. No solo inmortaliza una de las expulsiones más famosas de la historia de los Mundiales, sino que también representa un nuevo capítulo de la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra, apenas doce años después del inolvidable enfrentamiento de México 1986.

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La imagen corresponde a uno de los episodios más recordados de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra: el partido amistoso disputado el 23 de mayo de 2000 en el antiguo estadio de Wembley, en Londres.

La fotografía retrata uno de los momentos de mayor tensión del amistoso que Argentina e Inglaterra disputaron el 23 de mayo de 2000 en el estadio de Wembley. Tras una infracción, David Beckham, con la camiseta blanca y el número 7, aparece sentado de espaldas sobre el césped, mientras Diego Simeone permanece caído delante suyo. A pocos metros, Juan Sebastián Verón levanta el brazo para reclamarle al árbitro, mientras Claudio Husaín observa la escena desde la izquierda. El juez se acerca rápidamente para controlar la discusión, rodeado por varios jugadores de ambos equipos.

Aquel encuentro fue el primer enfrentamiento entre argentinos e ingleses después del Mundial de Francia 1998, donde Beckham había sido expulsado tras un recordado incidente con Simeone en los octavos de final. La expectativa era enorme y el ambiente estuvo cargado desde el inicio por los antecedentes recientes entre ambas selecciones.

El partido terminó igualado 0 a 0, pero estuvo marcado por un desarrollo áspero, con reiterados cruces, protestas y faltas. La histórica rivalidad entre ambos países seguía alimentada por la Guerra de Malvinas (1982), el inolvidable duelo del Mundial de México 1986, con la «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo» de Diego Maradona, y la polémica expulsión de Beckham en Francia 1998.

La imagen inmortaliza precisamente uno de esos encontronazos entre Beckham y Simeone, con Verón reclamando la decisión arbitral, en una postal que refleja la intensidad con la que se vivía cada enfrentamiento entre dos selecciones unidas por una de las rivalidades más fuertes de la historia del fútbol.

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