¿Qué es el Reino Unido, qué es Inglaterra y qué es Gran Bretaña?

Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido e incluso las Islas Británicas suelen confundirse en conversaciones, medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, cada uno de estos términos tiene un significado geográfico y político diferente. Para despejar dudas, repasamos qué es cada uno, qué territorios incluye y cómo se relacionan entre sí.

Las Islas Británicas

Las Islas Británicas son el conjunto de territorios que incluyen la isla de Gran Bretaña, la isla de Irlanda y varias islas más pequeñas.

Por lo tanto, tanto «Islas Británicas» como «Gran Bretaña» son conceptos geográficos.

¿Qué es Gran Bretaña?

Gran Bretaña es simplemente la isla más grande del archipiélago. En ella se encuentran Inglaterra, Escocia y Gales.

Aunque en el pasado existió el Reino de Gran Bretaña como entidad política, desapareció en 1800. Actualmente, cuando se habla de Gran Bretaña se hace referencia únicamente a la isla.

¿Qué es el Reino Unido?

El Reino Unido es una entidad política y un país soberano reconocido por la ONU.

Su nombre completo es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y está formado por cuatro naciones constitutivas.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Las cuatro naciones que forman el Reino Unido

Aunque suele hablarse del Reino Unido como si fuera un único territorio homogéneo, en realidad está integrado por cuatro naciones constitutivas, cada una con su propia identidad histórica y cultural.

Nación Capital 1) Inglaterra Londres 2) Escocia Edimburgo 3) Gales Cardiff 4) Irlanda del Norte Belfast

Aunque forman parte del mismo Estado soberano, las cuatro naciones mantienen tradiciones propias y distintos niveles de autonomía. Escocia, Gales e Irlanda del Norte cuentan con instituciones descentralizadas, mientras que Inglaterra depende directamente del Parlamento y del Gobierno del Reino Unido.

Geográficamente, el Reino Unido está compuesto por toda la isla de Gran Bretaña más Irlanda del Norte.

El Reino Unido y sus cuatro estados

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

¿Qué pasa con Irlanda?

La República de Irlanda no forma parte del Reino Unido.

Es un país completamente independiente y soberano.

¿Qué diferencia hay entre Irlanda e Irlanda del Norte?

Aunque comparten la misma isla, Irlanda e Irlanda del Norte son territorios distintos.

Irlanda e Irlanda del Norte: una misma isla, dos países diferentes

La isla de Irlanda está dividida políticamente en dos partes desde 1921. En el sur se encuentra la República de Irlanda, un Estado independiente con capital en Dublín. En el noreste se encuentra Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido y tiene como capital a Belfast.

Territorio Situación política 1) República de Irlanda País independiente con capital en Dublín. 2) Irlanda del Norte Nación constitutiva del Reino Unido con capital en Belfast.

La división surgió tras décadas de conflictos políticos y nacionalistas. Mientras la mayor parte de la isla se independizó del Reino Unido, seis condados del norte decidieron permanecer dentro de la unión británica.

Actualmente existe una frontera terrestre entre ambos territorios, aunque los acuerdos de paz alcanzados a fines del siglo XX redujeron significativamente los controles fronterizos y contribuyeron a estabilizar una región marcada durante décadas por la violencia política.

Por eso, cuando se habla de «Irlanda» normalmente se hace referencia a la República de Irlanda, mientras que «Irlanda del Norte» designa al territorio británico ubicado en el noreste de la isla.

Una infografía de FX G5 especial para Diario Anticipos. Acá una visualización rápida sobre cómo está conformada el Reino Unido.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Inglaterra no es lo mismo que Reino Unido

Una confusión muy frecuente es utilizar «Inglaterra» como sinónimo de «Reino Unido«.

Esto ocurre porque: A) Londres es la capital tanto de Inglaterra como del Reino Unido; B) las ciudades más importantes suelen estar en Inglaterra; C) históricamente Inglaterra fue la nación dominante dentro del Reino Unido.

Sin embargo, Inglaterra es solo una de las cuatro naciones que integran el Reino Unido.

El Reino Unido tiene catorce territorios bajo su dominio

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

¿Cómo se llama a los habitantes?

El gentilicio correcto para una persona del Reino Unido es «británico».

Sin embargo, suele ser mejor utilizar el gentilicio específico de cada nación: A) Inglés; B) Escocés; C) Galés; D) Norirlandés.

En Escocia, por ejemplo, llamar «inglés» a un escocés puede resultar ofensivo.

¿Quién gobierna cada territorio?

Inglaterra no tiene actualmente un parlamento ni un gobierno propio. Depende directamente del Parlamento y del Gobierno del Reino Unido.

Escocia, en cambio, sí posee un parlamento y un gobierno propios. Esto le otorga un importante grado de autonomía, aunque sigue formando parte del Reino Unido y debe coordinar muchas decisiones con el gobierno central.

Las Dependencias de la Corona

Entre Gran Bretaña e Irlanda existen territorios conocidos como Dependencias de la Corona: Jersey, Guernsey e Isla de Man.

Estos territorios no forman parte del Reino Unido, aunque el gobierno británico se encarga de su defensa y de sus relaciones internacionales.

Los 14 territorios que aún dependen del Reino Unido

Aunque el Imperio Británico desapareció hace décadas, el Reino Unido conserva 14 territorios repartidos por distintos continentes. No forman parte del país, pero siguen bajo soberanía británica y constituyen algunos de los últimos vestigios de su antigua expansión colonial.

Territorio Dato principal 1) Malvinas Archipiélago del Atlántico Sur reclamado por Argentina. 2) Gibraltar Enclave británico ubicado en el extremo sur de España. 3) Anguila Isla caribeña de habla inglesa. 4) Bermudas Territorio autónomo del Atlántico Norte. 5) Islas Vírgenes Británicas Centro financiero offshore. 6) Islas Caimán Importante centro financiero internacional. 7) Montserrat Isla afectada por erupciones volcánicas. 8) Turcas y Caicos Destino turístico del Caribe. 9) Océano Índico Británico Alberga la base militar de Diego García. 10) Pitcairn Una de las comunidades más aisladas del planeta. 11) Santa Elena Lugar donde murió exiliado Napoleón Bonaparte. 12) Georgias del Sur Archipiélago reclamado por Argentina. 13) Territorio Antártico Británico Reclamo británico en la Antártida. 14) Acrotiri y Dhekelia Bases militares británicas en Chipre.

Entre los casos más conocidos figuran las Islas Malvinas, reclamadas por Argentina, y Gibraltar, cuya soberanía es disputada por España.

La situación también varía entre territorios: mientras en Bermudas existe una tradición independentista, en lugares como Gibraltar, Malvinas o las Islas Caimán predomina el apoyo a mantener el vínculo con el Reino Unido.

Una vista a lo largo de Puerto Argentino a la Catedral de los isleños

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La monarquía británica

La popularmente llamada «Reina de Inglaterra», Isabel II, en realidad fue reina del Reino Unido.

Además, también fue jefa de Estado de otros países de la Commonwealth, entre ellos Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Tuvalu.

Además, fue la máxima autoridad simbólica de la Commonwealth, organización que reúne a decenas de países vinculados históricamente al antiguo Imperio Británico.

El peso internacional del Reino Unido

El Reino Unido es una de las principales potencias mundiales: A) Está entre las economías más importantes del planeta; B) Posee armamento nuclear; C) Es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto; D) Integra la OTAN; E) Participa en foros como el G7 y el G20.

Por todo ello, continúa siendo una de las principales potencias políticas, económicas y militares del mundo.

Un legado global que va más allá de las islas

Si se suman los 14 Territorios Británicos de Ultramar, las Dependencias de la Corona (Jersey, Guernsey e Isla de Man) y los distintos reinos de la Commonwealth que reconocen al monarca británico como jefe de Estado, resulta más fácil entender por qué el Reino Unido sigue conservando una influencia global muy superior al tamaño de las islas donde se encuentra.

Resumen rápido

Islas Británicas: conjunto geográfico formado por Gran Bretaña, Irlanda y otras islas.

Gran Bretaña: la isla donde se encuentran Inglaterra, Escocia y Gales.

Inglaterra: una de las cuatro naciones del Reino Unido.

Reino Unido: país soberano formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

República de Irlanda: país independiente que no forma parte del Reino Unido.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó