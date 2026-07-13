Una fotografía de 1932 reconstruye la historia de una familia de inmigrantes que echó raíces en Castelar

Una fotografía fechada en 1932 permitió reconstruir un valioso capítulo de la historia de Castelar. La imagen, conservada durante décadas por María Laura Corso y entregada al Instituto y Archivo Histórico de Morón, muestra la primera vivienda que levantaron sus abuelos, inmigrantes provenientes de Bremen, Alemania, sobre un terreno de la actual calle Tucumán de Castelar, donde la familia continúa viviendo casi un siglo después.

Lejos de tratarse únicamente de una fotografía familiar, el registro constituye un documento histórico que refleja cómo era la fisonomía de Castelar durante los primeros años de la década de 1930 y pone en valor las historias de quienes contribuyeron al crecimiento de la localidad con su trabajo, esfuerzo y arraigo.

La foto restaurada tomada de la original por la empresa FX 5G para Diario Anticipos. La familia en pórtico y a un lado y otro nada de nada. Puro campo.

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Una nueva vida desde Bremen hasta Castelar

De acuerdo con el testimonio de María Laura Corso, sus abuelos emigraron desde Bremen, una de las ciudades más importantes del norte de Alemania, en busca de nuevas oportunidades en la Argentina.

Como ocurrió con miles de familias europeas durante las primeras décadas del siglo XX, eligieron establecerse en el oeste del conurbano bonaerense, una región que comenzaba a consolidarse con la expansión del ferrocarril y el crecimiento de nuevos barrios residenciales.

En ese contexto adquirieron un terreno sobre la actual calle Tucumán, en Castelar, donde construyeron la vivienda que aparece en la fotografía conservada por la familia.

Una imagen que conserva casi un siglo de historia

Entre los documentos familiares se encuentra una fotografía fechada en 1932, en la que puede observarse la casa completamente terminada.

La imagen permite apreciar las características arquitectónicas de la época y el entorno de un Castelar muy diferente al actual, con viviendas bajas, amplios terrenos, calles de escasa circulación y una identidad que comenzaba a consolidarse con la llegada de nuevos vecinos.

Este tipo de registros privados adquiere un valor especial porque, en muchos casos, constituyen el único testimonio gráfico de sectores de la ciudad antes de las transformaciones urbanísticas que experimentaron durante las décadas siguientes.

La imagen de la casa tal como llegó al Instituto y Archivo Histórico de Morón

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El mismo terreno, cuatro generaciones después

Aunque la vivienda original ya no existe, el terreno nunca dejó de pertenecer a la familia.

Actualmente, sobre ese mismo lote se encuentra la casa de María Laura Corso, un dato que refleja la continuidad de un legado familiar que atravesó distintas generaciones sin perder el vínculo con el lugar donde comenzó su historia en Castelar.

La permanencia de una misma familia en un mismo terreno durante casi cien años representa un ejemplo del arraigo que caracteriza a muchos vecinos de la ciudad y permite comprender cómo se fueron consolidando los barrios a través del tiempo.

La importancia de rescatar la memoria barrial

Las fotografías familiares poseen un valor que trasciende lo sentimental. También constituyen fuentes históricas capaces de reconstruir la evolución urbana de una localidad y preservar aspectos de la vida cotidiana que difícilmente aparecen en documentos oficiales.

En ciudades como Castelar, donde el crecimiento urbano modificó profundamente el paisaje, estos registros permiten conocer cómo eran las primeras viviendas, la disposición de los terrenos y las características de los barrios durante las primeras décadas del siglo XX.

Cada imagen conservada por una familia aporta una pieza más al rompecabezas de la historia local y ayuda a preservar la identidad de la comunidad para las futuras generaciones.

Una invitación para seguir reconstruyendo la historia de Castelar

Desde Morón Histórico agradecieron especialmente a María Laura Corso por compartir una parte tan significativa de la historia de su familia y poner ese material a disposición de toda la comunidad.

Al mismo tiempo, convocaron a los vecinos que conserven fotografías antiguas, documentos o recuerdos vinculados con los orígenes de Castelar, Morón, Haedo, El Palomar o cualquier otra localidad del partido a compartir ese material para continuar recuperando la memoria colectiva.

Las imágenes pueden enviarse al Instituto y Archivo Histórico de Morón mediante mensaje privado o al correo [email protected], donde serán evaluadas para futuras publicaciones que permitan seguir reconstruyendo la historia de los barrios a través de las vivencias de sus propios protagonistas.

Datos del registro histórico

Ubicación: Calle Tucumán, Castelar.

Registro fotográfico: Aproximadamente 1932.

Fuente: Archivo familiar. Gentileza de María Laura Corso.

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