Un joven de 20 años fue asesinado a tiros durante los festejos por el triunfo de la Selección

Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, fue asesinado de tres disparos por la espalda mientras cientos de personas celebraban el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. La Justicia investiga el hecho como un posible ajuste de cuentas y busca detener al autor del crimen.

El ataque ocurrió en medio de los festejos

El homicidio se produjo alrededor de las 2.10 de la madrugada del domingo en la intersección de 25 de Mayo y Libertador Norte, frente al Centro Cívico de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con testigos, el agresor se acercó a la víctima y efectuó tres disparos a quemarropa por la espalda. Tras el ataque, escapó entre la multitud que se encontraba celebrando el pase de la selección nacional a las semifinales de la Copa del Mundo.

Una periodista local señaló que en el lugar había numerosas familias participando de los festejos cuando comenzaron los disparos.

«En un momento la gente empezó a correr y gritar cuando escuchó los disparos, que fueron a corta distancia. Por eso, la Justicia sostiene que fue un crimen puntual. No hubo otros heridos», explicó.

La principal hipótesis es un ajuste de cuentas

Fuentes de la investigación informaron que Ochonga tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad el 3 de julio, apenas diez días antes del homicidio. Al momento del ataque cumplía libertad condicional, un elemento que los investigadores consideran relevante para reconstruir el contexto del crimen.

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas, aunque la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el móvil del asesinato y confirmar la participación del sospechoso.

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La investigación continúa

Según informó Cadena 3, la fiscalía ordenó distintas medidas para esclarecer el hecho, que conmocionó a la ciudad en una jornada que debía estar marcada por los festejos deportivos.

Hasta el momento no hay personas detenidas. No obstante, fuentes vinculadas a la causa indicaron que el presunto autor del ataque estaría identificado y la Justicia trabaja para lograr su detención.

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