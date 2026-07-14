De la Narco Funcionaria al Funcionario que se fumó 52 millones y nadie sabe en qué

El Concejo Deliberante pidió información concreta sobre el contrato con Ninja Contenidos SRL por 51 millones de pesos, pero la respuesta del Subsecretario de Comunicación Martín Molinari no incluyó ni un solo dato, factura, orden de compra o pago. Nadie es capaz de responder donde esta el dinero aunque ya fue gastado.

Los datos que solicitó el Concejo Deliberante de Morón al Departamento Ejecutivo fueron específicos más documentación respaldatoria sobre la contratación de publicidad con Ninja Contenidos SRL, una empresa desconocida en el mercado de agencias de comunicación que tiene domicilio legal fuera de Morón. }

Pese al pedido del Concejo Deliberante, la respuesta firmada por el subsecretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Martín Ernesto Molinari, no incorporó la información puntual requerida por los concejales, sino una explicación general sobre la política de comunicación del Municipio lo que dejó dudas sobre el manejo discrecional de fondo, rozando prácticas que en Morón parecían haberse superado.

La diferencia surge de la comparación entre la Resolución N.º 227/2026, aprobada el 28 de mayo de 2026, y el Memorándum N.º 486464/26, fechado el 19 de junio de 2026.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Qué pidió el Concejo Deliberante

La resolución aprobada por el cuerpo deliberativo ordenó al Ejecutivo informar, en un plazo de quince días hábiles, todos los antecedentes vinculados con la adjudicación por Compra Cirecta N.º 391/26 realizada a Ninja Contenidos SRL.

Entre otros puntos, los concejales solicitaron:

A) Todas las contrataciones vigentes y ejecutadas desde el 1 de febrero de 2026, con número de expediente, fechas y montos.

B) El detalle completo de las campañas de publicidad oficial, los medios y plataformas utilizados, las piezas gráficas y audiovisuales difundidas y su alcance territorial.

C) Los fundamentos que justificaron la selección de Ninja Contenidos SRL mediante compra directa.

mediante compra directa. D) Los pagos efectuados, órdenes de pago, fechas de cancelación y facturas pendientes.

E) Los objetivos de comunicación, los indicadores utilizados para medir resultados y la evaluación del impacto de cada campaña. F) La acreditación de la inscripción de la empresa en el Registro de Proveedores y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.



Además, el Concejo requirió copia certificada de los expedientes administrativos, contratos, órdenes de compra, facturas y comprobantes de pago relacionados con la contratación.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Qué respondió el funcionario

Pero en su memorándum de respuesta, Martín Molinari sostuvo que las acciones de comunicación institucional fueron definidas conforme a criterios objetivos de alcance, audiencia, cobertura territorial, adecuación de soportes y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. La nada misma ya que tampoco aportó en qué medios pautó en base a qué alcance.

También afirmó que la estrategia tuvo como finalidad maximizar la difusión de los mensajes institucionales, facilitar el acceso de la comunidad a la información de interés público y optimizar las métricas de comunicación mediante distintos canales y soportes, supiendo que esto último se refiere a publicidad digital que tampoco el Gobierno Local promovió.

El documento concluye indicando que, con ese informe, las actuaciones sean remitidas nuevamente al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Los datos que no aparecen en la respuesta

Del cotejo entre ambos documentos surge que el memorándum no incorpora los datos específicos solicitados por la Resolución N.º 227/2026.

En el texto no figuran los expedientes requeridos, los montos contratados y pagados, el detalle de las campañas, los medios utilizados, los criterios concretos de selección de la empresa, los indicadores de resultados ni la documentación respaldatoria cuya remisión había solicitado expresamente el Concejo Deliberante.

Y en juego hay 51.000.000 de pesos. La respuesta de Molinari está más cerca a la tomadura de pelo de concejales electos por la ciudadanía que a una respuesta seria. Esto no puede ser de otra manera ya que es una persona que no está preparada para ejercer el cargo que ostenta. No estudió, ni trabajó de manera profesional en medios de comunicación, ni sabe de redes sociales. Jamás podría responder lo que se le pregunta. Sin embargo sí puede hacer uso de 51 millones de pesos de manera absolutamente discrecional y arbitraria.

La respuesta se limita a exponer los criterios generales de la política de comunicación institucional, sin desarrollar en ese memorándum la información documental que había sido requerida por los concejales respecto de la contratación con Ninja Contenidos SRL.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

¿Quién es la empresa beneficiada?

La situación financiera del Municipio de Morón vuelve a quedar en el centro de la escena tras conocerse una contratación directa por 51 millones de pesos destinada a publicidad web que no se realiza. La decisión fue oficializada mediante el Decreto de Compra Directa N.º 391/26, firmado por el intendente Lucas Ghi, la jefa de Gabinete Estephanie Franco y el secretario de Economía Guido Napolitano.

La contratación beneficia a Ninja Contenidos SRL, una empresa vinculada al portal Sol Bonaerense fundado este año (a fin de recibir publicidad, está claro), y abrió un fuerte debate político debido a que se produce en un contexto de severas restricciones presupuestarias y reclamos por el deterioro de los servicios públicos municipales.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Una contratación en medio del ajuste

Durante los últimos meses, el Ejecutivo municipal justificó la reducción de gastos en la caída de la recaudación y de los ingresos provenientes de la coparticipación y otras transferencias.

Ese escenario derivó, según reconocieron funcionarios municipales en distintas oportunidades, en la postergación de obras públicas, dificultades para mantener servicios esenciales, demoras en el pago a proveedores y una fuerte reducción de la publicidad oficial distribuida entre medios locales y regionales.

Precisamente por ese contexto, la decisión de destinar 51 millones de pesos a una contratación directa para publicidad digital generó cuestionamientos tanto de la oposición como dentro de sectores del propio oficialismo.

Distintos dirigentes sostienen que resulta contradictorio que el Municipio invoque falta de recursos para justificar el estado del espacio público y la demora en distintas obligaciones financieras mientras aprueba una inversión de semejante magnitud en comunicación institucional.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Por qué llama la atención la modalidad elegida

Otro de los puntos que concentra las críticas es la utilización del mecanismo de compra directa.

Si bien la legislación contempla excepciones que permiten este tipo de contrataciones bajo determinadas circunstancias, la modalidad evita un proceso competitivo de licitación o concurso de precios, motivo por el cual suele recibir un mayor nivel de escrutinio público cuando involucra montos elevados.

En este caso, el expediente aprobado asciende a 51 millones de pesos, una cifra considerable dentro del presupuesto destinado a comunicación institucional.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Quién es Ninja Contenidos SRL

La empresa beneficiaria es Ninja Contenidos SRL, una sociedad dedicada a la producción de contenidos y servicios de comunicación digital.

Registros societarios indican que actualmente la firma tiene como principales integrantes a Alejandro Williams, titular de la mayor parte del capital social, y Felipe Albistur, quien posee la participación restante.

Con anterioridad, entre los socios fundadores figuró Agustín Manganiello, empresario identificado públicamente como integrante del entorno político y profesional del exministro de Turismo y Deportes Matías Lammens.

Hay vínculos entre integrantes de la empresa y dirigentes cercanos al ex gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández, particularmente con los espacios políticos relacionados con Lammens y el histórico publicista Enrique «Pepe» Albistur.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El portal Sol Bonaerense

Entre los medios administrados por Ninja Contenidos SRL figura el portal Sol Bonaerense en la que aparece escasa información local y sus métricas (llegada, alcance están por el piso según relevamiento realizado por este medio).

Muchas de las publicaciones del Sol Bonaerense contienen información falsa o tergiversada y denuncian que luego son amplificadas mediante perfiles anónimos y campañas de difusión en redes sociales.

También el intendente de Hurlingham, Damián Selci, fue objeto de reiteradas publicaciones críticas en ese mismo portal.

Hasta el momento no existen resoluciones judiciales firmes que acrediten esas denuncias ni pronunciamientos públicos de la empresa respecto de esos cuestionamientos.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Las preguntas que abre la contratación

La publicación del decreto deja abiertos varios interrogantes que probablemente formen parte del debate político y legislativo en las próximas semanas:

¿Qué campaña institucional justifica una inversión de 51 millones de pesos ?

? ¿Qué alcance territorial tendrá la publicidad contratada?

¿Qué criterios objetivos utilizaron las autoridades para seleccionar a Ninja Contenidos SRL?

¿Por qué se optó por una contratación directa y no por un procedimiento competitivo?

¿Qué indicadores permitirán medir el impacto de esa inversión sobre recursos públicos?

Mientras continúan los reclamos por el estado de calles, luminarias, espacios públicos y otros servicios municipales, la contratación ya se convirtió en uno de los actos administrativos más cuestionados de la gestión de Lucas Ghi y promete tener repercusiones tanto en el Concejo Deliberante como dentro del propio oficialismo.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó