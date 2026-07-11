Vuelve el frío al AMBA: anuncian mínimas de 6°C y así estará el tiempo en Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un marcado descenso de las temperaturas desde el lunes, cuando la mínima llegará a los 6°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En Morón, Hurlingham e Ituzaingó también se sentirá el regreso del frío, mientras que continúan vigentes alertas por lluvias y nevadas en distintas provincias del país.

Cómo estará el tiempo en Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Los vecinos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó atravesarán un fin de semana con abundante nubosidad y temperaturas típicas del invierno. El sábado continuará con cielo mayormente cubierto, una mínima de 9°C y una máxima de 15°C. Las chances de precipitaciones serán bajas y se limitarán a las primeras horas del día. Y el domingo seguirá fresco, con una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 13°C, bajo un cielo mayormente nublado.

De mal en peor hasta el lunes que el frío será muy fuerte en todo el Area Metropolitana: Conurbano más Ciudad de Buenos Aires

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El lunes llegará el aire más frío

El inicio de la semana traerá el descenso térmico más importante. En Morón, Hurlingham e Ituzaingó, el lunes se espera una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 14°C, con cielo despejado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde. El martes la temperatura oscilará entre 8°C y 16°C, mientras que el miércoles irá de 9°C a 17°C. Para el jueves, las condiciones mejorarán levemente y se espera la jornada más templada de la semana, con una mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

Alertas por lluvias y nevadas en tres provincias

Mientras el oeste y el sur del país permanecen bajo alertas meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias de nivel amarillo y naranja para sectores de Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Alerta de lluvias y nevadas en tres provincias

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En las zonas afectadas por lluvias se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, mientras que las áreas bajo alerta naranja podrían superar los 60 milímetros en forma localizada. En cuanto a las nevadas, se prevén acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en las áreas con alerta amarilla y de 40 a 60 centímetros en los sectores bajo alerta naranja.

Qué anticipa el invierno 2026

El pronóstico climático trimestral del SMN indica que el invierno continuará con temperaturas superiores a las normales en buena parte del centro y norte del país.

Sin embargo, el ingreso de masas de aire frío seguirá provocando descensos bruscos de temperatura, como el previsto para el comienzo de la próxima semana, cuando Morón, Hurlingham e Ituzaingó volverán a registrar mínimas cercanas a los 6°C, en línea con el resto del AMBA.

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