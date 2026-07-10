El Centro de Formación Laboral N.º 403, que funciona desde 1979 en la Base Aérea de Morón, inauguró esta semana su muestra anual, una exposición en la que estudiantes y docentes presentan los trabajos realizados durante el ciclo lectivo. El establecimiento, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ofrece más de 30 propuestas de formación laboral gratuitas, con certificación oficial y abiertas a la comunidad.

Morón tiene concejales que a su vez don dirigentes gremiales, como el concejal Alfonso Martínez y un Delegado al Ministerio de Trabajo, como lo es David Ponce. Y también, obvio, un intendente que es Lucas Ghi. Y los tres pertenecen al Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación no kirchnerista que lidera del Gobernador Bonaerense.

Pero parece que por más que Martínez, Ponce y Ghi adhieran a MDF, para Walter Correa no existen. Hay que ser egoísta y rosquero para trabajar de éste modo. Y lo no ayuda en nada a Axel Kicillof que ya bastante problemas tiene.

Una muestra para exhibir el trabajo de cientos de estudiantes

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, quien recorrió la exposición junto a autoridades del centro educativo y docentes. Durante la jornada pudieron verse proyectos desarrollados por alumnos de distintas especialidades, muchos de ellos vinculados con la actividad aeronáutica, una de las características distintivas de este centro de formación por su funcionamiento dentro del predio de la Base Aérea.

La muestra permitió recorrer aulas y talleres donde los estudiantes exhibieron trabajos terminados, herramientas y proyectos que forman parte de las prácticas profesionalizantes realizadas durante el año.

El Ministro de Trabajo formado con la Fuerza Aérea con asiento en Morón

Cursos vinculados a la aeronáutica y los oficios

El CFL N.º 403 se especializa en la capacitación para el empleo y cuenta con una oferta que supera las 30 familias formativas.

Entre las especialidades que se dictan figuran:

Mecánico de helicópteros.

Auxiliar mecánico de automotores.

Chapista.

Electricista de automotores.

Mecánico de ciclomotores.

Además de otras propuestas relacionadas con distintos oficios y capacitación laboral.

Los cursos son gratuitos, cuentan con certificación oficial y forman parte de la red de más de 200 Centros de Formación Laboral que dependen del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El Ministro de Trabajo dio una palabras de las que muy pocos se enteraron

¿Cuándo comienzan y cómo son los horarios?

Las distintas propuestas se organizan por comisiones y no todas comienzan en la misma fecha. Para el segundo cuatrimestre hay cursos con inicio durante agosto y septiembre, mientras que los horarios varían según la especialidad, con ofertas por la mañana, la tarde y la noche, de lunes a viernes. La inscripción y la consulta de vacantes se realizan a través del buscador oficial del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL).

Una institución con casi medio siglo de historia

El Centro de Formación Laboral N.º 403 funciona desde 1979 dentro de la Base Aérea de Morón, una ubicación que marcó el perfil de la institución y permitió desarrollar cursos vinculados al mantenimiento aeronáutico y la mecánica, poco habituales en otros centros de formación.

Con el paso de las décadas amplió su oferta educativa para responder a la demanda de distintos sectores productivos, incorporando nuevas propuestas orientadas a la inserción laboral y al desarrollo de emprendimientos.

Walter Correa no inventó nada porque ante de que él fuera Ministro de Trabajo Bonaerense existían y desde hace décadas los Centro de Formación Profesional

Los presentes y las ausencias

La actividad fue encabezada por el ministro Walter Correa, acompañado por autoridades educativas y del Centro de Formación Laboral. En la información oficial difundida por la Provincia no se mencionan otros funcionarios presentes ni se hace referencia a ausencias de autoridades nacionales, provinciales o municipales.

Una vidriera del trabajo y la capacitación

Más allá de la inauguración formal, la muestra permitió que familiares, vecinos y futuros estudiantes conocieran de cerca el funcionamiento de los talleres y dialogaran con docentes y alumnos sobre las distintas propuestas.

Para muchos de los expositores, la jornada significó la oportunidad de mostrar proyectos desarrollados durante meses de cursada y compartir experiencias sobre cómo la formación recibida les permitió adquirir herramientas para ingresar al mercado laboral o fortalecer emprendimientos propios.

Qué destacó Walter Correa durante la inauguración de la muestra:

La capacitación y a Axel Kicillof, para el resto nada de nada

En el marco de la inauguración de la muestra anual del Centro de Formación Laboral Nº 403, el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, puso el acento en el valor de la capacitación gratuita como herramienta para fortalecer el empleo y generar oportunidades para la comunidad.

El funcionario recordó que el establecimiento funciona en la Base Aérea de Morón desde 1979 y señaló que, a través del Ministerio de Trabajo bonaerense, actualmente se dictan más de 30 propuestas formativas gratuitas, destinadas a jóvenes y adultos que buscan capacitarse en distintos oficios y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

El Ministro de la Soledad mira bijouterie como si estuviera interesado

Durante la recorrida por las instalaciones, Correa visitó los distintos talleres donde alumnos y docentes exhibieron los trabajos realizados a lo largo del ciclo lectivo. Allí destacó el compromiso de la comunidad educativa y aseguró que esos espacios representan «la convicción de que capacitar es construir futuro», al considerar que la formación profesional constituye una política pública estratégica para el desarrollo productivo y el crecimiento del empleo.

El ministro también remarcó la trayectoria del Centro de Formación Laboral Nº 403, al sostener que se trata de una institución con una extensa historia vinculada a la formación de trabajadores y trabajadoras en el oeste del conurbano bonaerense. En ese sentido, valoró especialmente el funcionamiento del establecimiento dentro de la Base Aérea de Morón, donde desde hace casi cinco décadas se desarrollan cursos orientados a diferentes especialidades y oficios.

Correa en otro stand de la muestra. Qué aportó, solo su presencia.

En otro tramo de su mensaje, Correa hizo una referencia histórica al señalar que el Centro mantiene una estrecha relación con la Fuerza Aérea Argentina, y afirmó que esa institución «nació por decisión del compañero Juan Domingo Perón en 1945″. Esa definición fue expresada por el ministro en el marco de su discurso durante la actividad.

Finalmente, el titular de la cartera laboral bonaerense felicitó a directivos, docentes, auxiliares, instructores y estudiantes del Centro de Formación Laboral Nº 403 por sostener el proyecto educativo a lo largo de los años y destacó el trabajo cotidiano que realiza la institución para brindar herramientas de formación a vecinos de Morón y de otros distritos de la región.

«Felicitaciones a toda la comunidad educativa del CFL Nº 403 por sostener este camino de inclusión, derechos y un Estado presente», expresó Correa, quien además enmarcó la tarea del establecimiento dentro de las políticas de capacitación laboral que impulsa la gestión del gobernador Axel Kicillof para fortalecer el acceso al empleo y promover la formación permanente de trabajadores y trabajadoras bonaerenses.