Castelar: un incendio destruyó parte de un dúplex y nadie sabe si fue intencional o no

Un incendio provocó momentos de extrema tensión este miércoles en Castelar Norte, cuando las llamas consumieron gran parte del primer piso de un dúplex ubicado sobre la calle Carlos Casares al 2200, esquina Ventura Bustos. La rápida intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Morón evitó que el fuego se propagara a viviendas vecinas. Cuatro personas fueron asistidas por inhalación de humo y, pese a la magnitud del siniestro, no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad. Las causas del incendio continúan bajo investigación.

Un incendio que alarmó a todo el barrio

El siniestro se registró al mediodía en una vivienda de Castelar Norte, donde una familia vivió momentos de enorme angustia al advertir que el fuego avanzaba rápidamente sobre el primer piso del inmueble.

El propietario de la vivienda, un hombre de 67 años, alcanzó a pedir ayuda apenas detectó las llamas. Minutos después, un llamado al sistema de emergencias movilizó un importante operativo que reunió a efectivos policiales, personal motorizado, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Morón, ambulancias del SAME, agentes de Defensa Civil, efectivos de la Comisaría 7ª de Castelar Norte y personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón.

La intensidad del fuego y la densa columna de humo podían observarse desde varias cuadras a la redonda, lo que generó preocupación entre los vecinos. Muchos de ellos salieron de sus casas para colaborar despejando el lugar y brindar contención a la familia afectada mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

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Un intenso operativo evitó una tragedia mayor

Los bomberos trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas, realizar tareas de enfriamiento y eliminar el humo acumulado en el inmueble.

Gracias al rápido despliegue del operativo, lograron impedir que el incendio alcanzara el resto de la vivienda o se propagara hacia las propiedades linderas, evitando así una tragedia de mayores dimensiones.

Sin embargo, el fuego provocó importantes daños materiales, ya que consumió gran parte del primer piso del dúplex.

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Cuatro personas fueron asistidas por inhalación de humo

Como consecuencia del incendio, cuatro integrantes de la familia que habita la vivienda fueron asistidos por profesionales del SAME luego de inhalar humo.

Las personas fueron evaluadas en el lugar y, según informaron las autoridades, ninguna presentaba lesiones de gravedad. Además, no fue necesario trasladar a ninguno de los afectados a un centro de salud.

Afortunadamente, no se registraron personas fallecidas ni heridos de consideración.

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Investigan qué originó el incendio

Las causas del siniestro todavía no fueron establecidas y continúan siendo materia de investigación.

Durante las primeras pericias realizadas en el lugar se advirtió que el foco ígneo se habría iniciado en un sector donde no había enchufes ni artefactos eléctricos, un dato que mantiene abiertas distintas hipótesis sobre el origen del incendio.

Si bien en las primeras horas surgieron versiones que mencionaban una posible falla eléctrica, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre cómo comenzó el fuego.

Peritos continuaban trabajando en la vivienda para determinar con precisión cómo, dónde y por qué se inició el incendio que mantuvo en vilo a los vecinos de Castelar Norte.

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Qué pasó en Castelar Norte

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Lo que se sabe hasta el momento

Dato Información Lugar Carlos Casares al 2200, esquina Ventura Bustos, Castelar Norte Tipo de siniestro Incendio en el primer piso de un dúplex Familia afectada Familia residente en la vivienda; el propietario tiene 67 años Daños El fuego consumió gran parte del primer piso y ocasionó importantes daños materiales Personas asistidas Cuatro, por inhalación de humo Traslados No hubo Fallecidos No hubo Heridos graves No hubo Intervinieron Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Morón, SAME, Defensa Civil, Comisaría 7ª de Castelar Norte, Policía, personal motorizado y Secretaría de Seguridad del Municipio Causas Se investigan; el origen del fuego aún no fue determinado

El trabajo coordinado de los distintos organismos de emergencia permitió controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otras viviendas del barrio. Mientras tanto, la familia afectada comenzó a evaluar los daños ocasionados por el fuego, mientras los peritos continúan con las tareas para determinar el origen del siniestro.

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