Caso Luna Ortigoza: van 52 días de la narco funcionaria de Morón prófuga y se suma al ranking

La exdirectora de Políticas de Género del Municipio de Morón va a cumplir dos meses prófuga y por lo tanto en libertad, todo un logro para una joven de 27 años que se fue con los puesto.

Las Justicia ordenó su captura luego de encontrar medio kilo de cocaína en la vivienda que alquilaba en Castelar Sur.

Que tiene apoyo está claro. Que cuenta con logística e información reservada también. La pregunta es quién se la pasa y porque las fuerzas de seguridad no lograron detenerla.

El 19 de mayo de 2026 fue el allanamiento a su vivienda y hoy, 10 de julio de 2026, se cumple 52 días de libertad extra que tiene Luna Ortigoza.

Luna Ortigoza era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad cuando una seguidilla de allanamientos en cadena realizados por la Policía Federal Argentina permitió descubrir una importante cantidad de cocaína en su casa sobre la calle Isabel de Pardo al 2500, en Castelar Sur.

Desde entonces, nadie volvió a verla, o eso dicen.

El caso rankea en la lista de detenidos, prófugos y con pedido de captura que hayan trabajado en la Municipalidad de Morón y acá la reproducimos.

Funcionarios de Morón detenidos, prófugos o con pedido de captura desde 1983

Desde el regreso de la democracia, la Municipalidad de Morón registró un puñado de casos de funcionarios involucrados en causas penales que derivaron en detenciones, pedidos de captura o situaciones de prófugos. A continuación, un repaso cronológico de los antecedentes más relevantes de los últimos 43 años.

Funcionario Situación judicial Juan Carlos Rousselot (Intendente) 1999 Detenido en la causa por peculado vinculada a las obras del proyectado traslado del Hospital Municipal a la VII Brigada Aérea. Néstor Achinelli (Secretario de Servicios Públicos) 1999 Detenido en la misma causa. Recuperó la libertad tras pagar la fianza y luego fue condenado a inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años. Juan Carlos Rousselot (Exintendente) 2001 Pedido de captura nacional e internacional tras salir del país sin autorización judicial. Fue detenido al regresar a la Argentina por el Aeropuerto de Ezeiza. Juan Carlos Palavecino (Ex Director de Inspección General de Juan Carlos Rouselot) 2000 Detenido e investigado en una causa por secuestro extorsivo en Ciudad de Buenos Aires. Luna Suyai Ortigoza (Exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad) 2026 Prófuga desde el 19 de mayo de 2026 en una causa por narcotráfico.

La orden de captura contra Luna Ortigoza fue dictada por la jueza Laura Mariel Pinto, titular del Juzgado de Garantías N.º 1 de Morón, a pedido de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial Morón. Y ahí quedó, o sea, ahí quedó el pedido porque Ortigoza no aparece.

52 días prófuga y cuántos más

Pese a que la orden de captura fue difundida a nivel nacional e internacional mediante los sistemas de alerta utilizados por las fuerzas de seguridad, Ortigoza continúa sin ser localizada. Fuentes vinculadas a la investigación consideran llamativo que la exfuncionaria haya logrado permanecer tanto tiempo oculta.

La investigación también apunta contra Ángel Paz, de 34 años, quien igualmente permanece prófugo y posee una orden de captura vigente. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, fue Paz quien habría introducido a Ortigoza en el circuito del narcotráfico. Obviamente, Ortigoza dijo sí de manera voluntaria y consentida.

Un abogado representa a los dos prófugos

Mientras continúa la búsqueda, el abogado Maximiliano Angeli se presentó formalmente en la causa para ejercer la defensa tanto de Ortigoza como de Paz.

Paz no era considerado un jefe narco, sino un distribuidor mayorista que almacenaba cantidades importantes de droga para luego abastecer a vendedores minoristas en distintos barrios. Los investigadores creen que Ortigoza terminó involucrándose en esa estructura criminal a partir de la relación que mantenía con él.

El caso de Luna Suyai Ortigoza provocó uno de los mayores cimbronazos políticos e institucionales de los últimos años en Morón. La investigación por presunto narcotráfico y su posterior fuga generaron un fuerte impacto dentro y fuera del Municipio.

La situación derivó en cuestionamientos a los mecanismos de selección y control de funcionarios, además de instalar el tema en la agenda política local. El expediente también motivó un intenso debate en el Concejo Deliberante.

La condición de prófuga de la exfuncionaria mantiene el caso abierto y bajo permanente atención pública. Mientras la Justicia continúa con su búsqueda, el episodio ya quedó marcado como uno de los antecedentes judiciales más resonantes de la historia reciente del distrito.