La nevada de 2007 en Haedo: el día en que el frío vació las calles y el silencio cubrió la ciudad

El 9 de julio de 2007 quedó grabado en la memoria de los vecinos de Haedo por la histórica nevada que sorprendió al Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, más allá de los copos blancos, hubo otra imagen que también marcó aquella jornada: una ciudad inusualmente desierta, con calles, plazas y comercios casi vacíos mientras el intenso frío obligaba a la mayoría de los habitantes a permanecer puertas adentro.

La nieve en los talleres del Ferrocarril Sarmiento

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Una ciudad inmóvil bajo un cielo gris

Desde las primeras horas de la mañana, el aire polar ya hacía sentir su presencia. La temperatura apenas superaba los 2 grados y la sensación térmica era todavía menor. La humedad y el viento convertían cualquier salida en una experiencia poco agradable, incluso antes de que aparecieran los primeros copos. La nevada fue posible por una combinación excepcional de aire polar, humedad y temperaturas cercanas al punto de congelación, un fenómeno extremadamente raro en el Área Metropolitana.

En Haedo, el paisaje era completamente distinto al de un feriado habitual. Las avenidas Rivadavia y Don Bosco mostraban un tránsito mínimo. Los autos circulaban lentamente y muchos permanecían estacionados frente a las viviendas. En los barrios, las persianas permanecían bajas y las veredas casi sin movimiento.

Y también sobre la ciudad de peatones apurados y vehículos a toda marcha para llegar al refugio más cercano

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Las plazas quedaron vacías

Las plazas, que normalmente reúnen a familias y chicos durante un feriado patrio, ofrecían una imagen de absoluta tranquilidad.

Los juegos infantiles permanecían vacíos. Los bancos estaban desocupados y apenas algún vecino cruzaba rápidamente con las manos en los bolsillos para regresar cuanto antes a su casa.

El silencio era tan llamativo como el propio fenómeno meteorológico. El frío intenso desalentaba cualquier permanencia al aire libre. En muchos hogares, la mejor opción era quedarse cerca de una estufa, con el televisor encendido siguiendo las imágenes que llegaban desde distintos puntos del país.

Y los autos quedaron detenidos, bajo techo o sobre la vereda, pero detenidos

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La nieve apareció cuando casi nadie estaba afuera

Cuando comenzaron a caer los primeros copos, muchos vecinos los observaron desde las ventanas o los balcones. Algunos se animaron a salir durante unos minutos para sacar fotografías o simplemente comprobar que aquello que parecía imposible realmente estaba ocurriendo.

A diferencia de otros sectores del conurbano donde hubo mayor movimiento de personas, en distintos sectores de Haedo predominó una sensación de calma. El frío extremo limitó las salidas y convirtió al barrio en una postal casi inmóvil.

Las estaciones ferroviarias y algunos puntos emblemáticos de la ciudad registraron imágenes de la nieve cubriendo parcialmente andenes, techos y veredas, un recuerdo que aún hoy forma parte del archivo fotográfico de muchos vecinos.

Haedo sobre la tardecita empezó a mostrar lo mejor de sí, su encanto

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El invierno más crudo de los últimos años

La nevada fue el punto culminante de una intensa ola polar que afectó a gran parte de la Argentina entre el 6 y el 11 de julio de 2007, con temperaturas excepcionalmente bajas y registros históricos en numerosas localidades.

En Haedo, el frío se convirtió en el verdadero protagonista de aquella jornada. Más que la nieve, lo que muchos recuerdan es la sensación de una ciudad detenida, donde las calles parecían haber quedado suspendidas en el tiempo.

Y como en cada caso, el ferrocarril pasando por la Estación Haedo transportando aquellos pasajeros rezagados en un día duro

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Un recuerdo diferente

Con el paso de los años, las fotografías suelen mostrar la belleza de los techos blancos y los copos cayendo lentamente sobre las calles. Pero quienes vivieron ese día también evocan otra imagen: la de una ciudad silenciosa, con las persianas cerradas, los comercios casi vacíos y muy pocos vecinos desafiando el frío.

La histórica nevada del 9 de julio de 2007 dejó una postal irrepetible para Haedo. No solo por la rareza del fenómeno meteorológico, sino porque durante algunas horas el invierno logró algo poco frecuente: vaciar las calles y convertir a uno de los barrios más transitados del oeste del conurbano en un escenario de quietud absoluta.

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