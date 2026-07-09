Día de la Independencia: qué decía exactamente el Acta firmada el 9 de julio de 1816

El 9 de julio de 1816, los diputados reunidos en San Miguel de Tucumán declararon la independencia de las Provincias Unidas. El Acta fue redactada con el lenguaje jurídico de la época, por lo que muchas de sus expresiones hoy resultan difíciles de comprender. A continuación, los fragmentos más importantes y su traducción a un lenguaje actual.

El documento que dio origen a la Argentina independiente

Después de varios meses de sesiones, el Congreso reunido en la ciudad de San Miguel de Tucumán aprobó el Acta de la Independencia, el documento que rompió formalmente el vínculo político con la Corona española.

Su redacción utilizó un estilo solemne y jurídico propio de comienzos del siglo XIX. Sin embargo, detrás de esas palabras había un mensaje claro: las provincias decidían gobernarse por sí mismas y dejar de depender de cualquier autoridad extranjera.

«Nos los representantes de las Provincias Unidas…»

Texto original

«Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en Congreso General…»

En lenguaje actual

Los diputados elegidos por las provincias se reunían para tomar una decisión en representación de los pueblos que los habían enviado al Congreso.

«Invocando al Eterno que preside el Universo…»

Texto original

«…invocando al Eterno que preside el Universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos…»

En lenguaje actual

Los congresales afirmaban que actuaban con la autoridad otorgada por las provincias y bajo la protección de Dios, una fórmula habitual en los documentos oficiales de la época.

«Declaramos solemnemente a la faz de la tierra…»

Texto original

«Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España…»

En lenguaje actual

El Congreso comunicaba al mundo que las Provincias Unidas dejaban de obedecer definitivamente al rey de España y ponían fin al dominio colonial.

«Recuperar los derechos…»

Texto original

«…recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una Nación libre e independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli…»

En lenguaje actual

Las provincias recuperaban el derecho a gobernarse por sí mismas y dejaban de depender para siempre del rey Fernando VII y de la metrópoli española.

«Con amplio y pleno poder…»

Texto original

«…quedando en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia…»

En lenguaje actual

La nueva nación adquiría plena soberanía para organizar su gobierno, dictar sus propias leyes y decidir su futuro sin intervención extranjera.

La frase que se agregó diez días después

El 19 de julio de 1816, el Congreso incorporó una aclaración que reforzó el alcance de la declaración de independencia.

Se añadió la expresión:

«…y de toda otra dominación extranjera.»

La incorporación respondió al temor de que las Provincias Unidas pudieran quedar bajo la influencia o el dominio de otra potencia europea. Con esa modificación, el Congreso dejó establecido que la independencia era absoluta y no solo respecto de España.

¿Qué ocurrió con el Acta original?

El documento firmado por los diputados no se conserva en la actualidad. Los historiadores sostienen que el original se perdió durante el siglo XIX.

Sin embargo, existen copias oficiales y reproducciones realizadas por el propio Congreso, que además ordenó imprimir el Acta en castellano, quechua y aymara para difundir la declaración de independencia en distintas regiones del antiguo territorio de las Provincias Unidas.

Un documento que cambió la historia argentina

Aunque ocupa apenas unas pocas páginas, el Acta de la Independencia marcó el nacimiento formal de la Argentina como Estado soberano. Su contenido puso fin al vínculo político con la Corona española y reconoció el derecho de las provincias a decidir su propio destino.

Más de dos siglos después, el texto aprobado en Tucumán continúa siendo uno de los documentos más importantes de la historia nacional y el símbolo jurídico del nacimiento de la independencia argentina.